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25%
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПутешествие по Горному Узбекистану: Воздух, Природа и Панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:30
122€92 за всё до 4 чел.
скидка
10%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Навстречу солнцу»: Большая Солнечная печь и Институт Солнца
Погрузитесь в мир солнечной энергетики с посещением уникальной Большой Солнечной печи в Ташкенте
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09 00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
100$90 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ташкента в Институт Солнца
Начало: Ваш адрес
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$200 за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная прогулка из Ташкента в сердце Тянь-Шаня
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$160 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ташкента в великий Тянь-Шань - горы, долины, озера, водопад
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
$150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 июля 2024Поездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали на 2х канатных дорогах, дал
- ИИрина26 июля 2024Отличная экскурсия. Емкая по содержанию. Масса впечатлений, особенно от старой канатки). Думаю, эта экскурсия была лучшей, что мы видели в Ташкенте.
- ННаталья26 июля 2024Утром за нами к отелю приехал экскурсовод Игорь, очаровательный мужчина, который всю дорогу рассказывал нам истории про город. Мы с
- ОО25 февраля 2024Потрясающе интересно, экскурсию по институту вёл доктор наук, очень приятно видеть таких увлечённых образованных людей и при этом в таком
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Экскурсии и походы в горы»
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