Экскурсии и походы в горы

Найдено 5 экскурсий в категории «Экскурсии и походы в горы» в Ташкенте на русском языке, цены от €90, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
На машине
скидка
25%
248 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Путешествие по Горному Узбекистану: Воздух, Природа и Панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:30
12292 за всё до 4 чел.
«Навстречу солнцу» - большая Солнечная печь, Институт Солнца
На машине
скидка
10%
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Навстречу солнцу»: Большая Солнечная печь и Институт Солнца
Погрузитесь в мир солнечной энергетики с посещением уникальной Большой Солнечной печи в Ташкенте
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09 00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
100$90 за всё до 4 чел.
Из Ташкента в Институт Солнца
Пешая
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ташкента в Институт Солнца
Начало: Ваш адрес
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$200 за всё до 3 чел.
Горная прогулка из Ташкента в сердце Тянь-Шаня
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная прогулка из Ташкента в сердце Тянь-Шаня
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$160 за всё до 4 чел.
Из Ташкента в великий Тянь-Шань - горы, долины, озера, водопад
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ташкента в великий Тянь-Шань - горы, долины, озера, водопад
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
$150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 июля 2024
    Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
    Поездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали на 2х канатных дорогах, дал
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    время погулять. Показал водохраниище с двух сторон. Заехали посмотрели петроглифы и 400 и 800летние деревья. Во время обеда и полдника деликатно ждал, никуда не подгоняя. Пофотографировал, рассказал много интересной информации.

  • И
    Ирина
    26 июля 2024
    Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
    Отличная экскурсия. Емкая по содержанию. Масса впечатлений, особенно от старой канатки). Думаю, эта экскурсия была лучшей, что мы видели в Ташкенте.
  • Н
    Наталья
    26 июля 2024
    Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
    Утром за нами к отелю приехал экскурсовод Игорь, очаровательный мужчина, который всю дорогу рассказывал нам истории про город. Мы с
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    мамой остались очень довольны. Показал откуда будут лучшие кадры, давал время на фотографии. Выбирал места с лучшими видами. Когда у мамы уже не было сил он её уговаривал сходить посмотреть ещё пару мест и уговорил) Он так искренне хотел показать нам всё и сделать так, чтобы мы остались довольны. Мы, конечно, вымотались, оно того стоило. Игорь рассказал нам, где лучше купить клубнику в дорогу. Экскурсию 100% рекомендую, Тянь-Шань стоит увидеть. Эти горы просто великолепны, я просто стояла и наслаждалась видами, не могла налюбоваться. Хотелось фотографировать каждый кусочек, но фото не передает всю красоту.

    Утром за нами к отелю приехал экскурсовод Игорь, очаровательный мужчина, который всю дорогу рассказывал нам историиУтром за нами к отелю приехал экскурсовод Игорь, очаровательный мужчина, который всю дорогу рассказывал нам историиУтром за нами к отелю приехал экскурсовод Игорь, очаровательный мужчина, который всю дорогу рассказывал нам историиУтром за нами к отелю приехал экскурсовод Игорь, очаровательный мужчина, который всю дорогу рассказывал нам историиУтром за нами к отелю приехал экскурсовод Игорь, очаровательный мужчина, который всю дорогу рассказывал нам историиУтром за нами к отелю приехал экскурсовод Игорь, очаровательный мужчина, который всю дорогу рассказывал нам истории
  • О
    О
    25 февраля 2024
    «Навстречу солнцу» - большая Солнечная печь, Институт Солнца
    Потрясающе интересно, экскурсию по институту вёл доктор наук, очень приятно видеть таких увлечённых образованных людей и при этом в таком
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    необыкновенном месте. Отдельное большое спасибо гиду Дильшоду за заботу и внимание на протяжении всего пути, и за чудесный узбекский обед в горах, туристу без гида в такие ресторанчики для местных не попасть. Самые лучшие впечатления и моя благодарность.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Экскурсии и походы в горы»

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  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
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Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в августе 2024
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