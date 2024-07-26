8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Захватывающий горный тур с полётом на параплане в Ташкенте
Вас ждет путешествие по горам Тянь-Шаня с посещением живописных курортов и полётом на параплане
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$160 за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
Ташкент: История и современность в одном маршруте
Ташкент ждет вас: от Государственного музея до медресе и базара Чорсу, впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 20:00
7 авг в 09:00
$159 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ташкент - столица Востока: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь на увлекательную прогулку по Ташкенту, где переплетаются многовековая история и современность. Посетите старый город и дом князя Романова
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день с 09:00, бронирование каждый час
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
$149 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария26 июля 2024Наргиз все отлично организовала, а Бахром провел очень интересную экскурсию. Ребенок не скучал и, как оказалось, позже многое запомнил! Спасибо!
- ААнастасия17 сентября 2023Очень приятный гид Бахром, много и интересно рассказывает. Очень гостеприимный. Советуем обращаться к нему за интересной экскурсией.
- DDmitrij.12 мая 2023Огромное спасибо нашему гиду Бахрому за очень интересную и познавательную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в августе 2024
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