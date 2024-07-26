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5 часов

Индивидуальная до 4 чел.

Ташкент - столица Востока: индивидуальная экскурсия Отправьтесь на увлекательную прогулку по Ташкенту, где переплетаются многовековая история и современность. Посетите старый город и дом князя Романова Начало: По договоренности

Расписание: Каждый день с 09:00, бронирование каждый час