скидка
10%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Навстречу солнцу»: Большая Солнечная печь и Институт Солнца
Погрузитесь в мир солнечной энергетики с посещением уникальной Большой Солнечной печи в Ташкенте
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09 00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
100$90 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ташкента в Институт Солнца
Начало: Ваш адрес
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$200 за всё до 3 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Покупка билетов на комфортабельные поезда: Ташкент, Самарканд, Бухара
Начало: Начало на вокзалах в городах
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$39 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ОО25 февраля 2024Потрясающе интересно, экскурсию по институту вёл доктор наук, очень приятно видеть таких увлечённых образованных людей и при этом в таком
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Природные»
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