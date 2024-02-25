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необыкновенном месте. Отдельное большое спасибо гиду Дильшоду за заботу и внимание на протяжении всего пути, и за чудесный узбекский обед в горах, туристу без гида в такие ресторанчики для местных не попасть. Самые лучшие впечатления и моя благодарность.