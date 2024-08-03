Все – экскурсии в Ташкенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Ташкенте на русском языке, цены от €92, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
На машине
скидка
25%
248 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Путешествие по Горному Узбекистану: Воздух, Природа и Панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:30
12292 за всё до 4 чел.
Грация Ташкента: фотопрогулка по ансамблю Хазрати Имам
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 2 чел.
Грация Ташкента: фотопрогулка по ансамблю Хазрати Имам
Прикоснуться к культуре Узбекистана и получить профессиональные снимки
Начало: На Карасарайской улице
10 авг в 08:00
17 авг в 08:00
180 за всё до 2 чел.
Мастер-класс по приготовлению плова в Ташкенте
3 часа
Индивидуальная
до 14 чел.
Мастер-класс по приготовлению плова в Ташкенте
Познакомиться с главным гастрономическим сокровищем Узбекистана и раскрыть его секреты
Начало: У вашего отеля в Ташкенте
6 авг в 11:00
8 авг в 11:00
от 130 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    3 августа 2024
    Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
    Идеальная экскурсия, Рамиль (гид) приехал вовремя, рассказал много интересных фактов о стране, во всех локациях было выделено достаточно времени для прогулок и фото. Также нам помогли решить проблему с обменом денег (это был приятный бонус😉)
    Идеальная экскурсия, Рамиль (гид) приехал вовремя, рассказал много интересных фактов о стране, во всех локациях былоИдеальная экскурсия, Рамиль (гид) приехал вовремя, рассказал много интересных фактов о стране, во всех локациях былоИдеальная экскурсия, Рамиль (гид) приехал вовремя, рассказал много интересных фактов о стране, во всех локациях было
  • Е
    Елена
    27 июля 2024
    Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
    Поездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали на 2х канатных дорогах, дал
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    время погулять. Показал водохраниище с двух сторон. Заехали посмотрели петроглифы и 400 и 800летние деревья. Во время обеда и полдника деликатно ждал, никуда не подгоняя. Пофотографировал, рассказал много интересной информации.

    Поездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали наПоездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали наПоездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали наПоездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали наПоездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали наПоездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали наПоездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали наПоездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали на
  • И
    Ирина
    26 июля 2024
    Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
    Отличная экскурсия. Емкая по содержанию. Масса впечатлений, особенно от старой канатки). Думаю, эта экскурсия была лучшей, что мы видели в Ташкенте.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Все»

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Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
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  2. Самое главное
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  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
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  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в августе 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 92 до 180 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 248 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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