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9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПутешествие по Горному Узбекистану: Воздух, Природа и Панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
122€92 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборГоры Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
Путешествие к Чимганским горам, озеру Чарвак и курорту Амирсой подарит незабываемые впечатления. Комфортная поездка с гидом и живописные виды ждут вас
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
€80 за всё до 4 чел.
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6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка 4 в 1 из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган, Чарвак, Ходжикент
Путешествие в горы Узбекистана: катание на лыжах и сноуборде в Амирсое и Чимгане, виды на озеро Чарвак и канатная дорога в Ходжикенте
Начало: В Ташкенте ориентировочно в 09:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
139€133 за всё до 3 чел.
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9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
Узбекистан - это не только пустыни. В этой экскурсии вы увидите Чимганские горы и Чарвакское водохранилище, насладитесь природой и свежим воздухом
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
120€84 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Ташкента в Чимган: величие гор и красота природы
Откройте для себя красоту гор Чимгана, величественное Чарвакское водохранилище и колоритный Бричмулла в однодневной экскурсии из Ташкента
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
€105 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия3 августа 2024Идеальная экскурсия, Рамиль (гид) приехал вовремя, рассказал много интересных фактов о стране, во всех локациях было выделено достаточно времени для прогулок и фото. Также нам помогли решить проблему с обменом денег (это был приятный бонус😉)
- ZZaur1 августа 2024Ездили с Рустамом в горы. Хотя сами с Северного Кавказа, бывали в горах Казахстана, но ни на секунду не пожалели,
- ЕЕлизавета1 августа 2024Очень красивые места, спасибо 🫰🏼
- ЕЕлена30 июля 2024Отличная экскурсия по живописным местам близ Ташкента: горы, голубое озеро и восьмивековые деревья! Нам с мужем очень понравилось. День экскурсии
- ЕЕлена27 июля 2024Поездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали на 2х канатных дорогах, дал
- ИИрина26 июля 2024Отличная экскурсия. Емкая по содержанию. Масса впечатлений, особенно от старой канатки). Думаю, эта экскурсия была лучшей, что мы видели в Ташкенте.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «За городом и природа»
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