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что съездили в эту экскурсию. Во-первых, Рустам очень порядочный человек, интересный и начитанный рассказчик. Во-вторых, красивые виды с вершин Амирсой и Чимган. А купание в прохладной, чистейшей воде озера Чарвак стало отдушиной в жаркий день. Рустам рассказал о жизни простого народа Республики. Приезжая в новое место, всегда интересно, что и как устроено у местных жителей. Ташкент оставил только положительные эмоции от поездки.