За городом и природа – экскурсии в Ташкенте

Найдено 5 экскурсий в категории «За городом и природа» в Ташкенте на русском языке, цены от €80, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
На машине
скидка
25%
248 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Путешествие по Горному Узбекистану: Воздух, Природа и Панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
12292 за всё до 4 чел.
Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
На машине
26 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
Путешествие к Чимганским горам, озеру Чарвак и курорту Амирсой подарит незабываемые впечатления. Комфортная поездка с гидом и живописные виды ждут вас
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
80 за всё до 4 чел.
Поездка 4 в 1 из Ташкента в горы
На машине
скидка
4%
59 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка 4 в 1 из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган, Чарвак, Ходжикент
Путешествие в горы Узбекистана: катание на лыжах и сноуборде в Амирсое и Чимгане, виды на озеро Чарвак и канатная дорога в Ходжикенте
Начало: В Ташкенте ориентировочно в 09:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
139133 за всё до 3 чел.
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
На машине
скидка
30%
241 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
Узбекистан - это не только пустыни. В этой экскурсии вы увидите Чимганские горы и Чарвакское водохранилище, насладитесь природой и свежим воздухом
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
12084 за всё до 4 чел.
Из Ташкента - в горы Чимгана
На машине
184 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Ташкента в Чимган: величие гор и красота природы
Откройте для себя красоту гор Чимгана, величественное Чарвакское водохранилище и колоритный Бричмулла в однодневной экскурсии из Ташкента
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
105 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    3 августа 2024
    Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
    Идеальная экскурсия, Рамиль (гид) приехал вовремя, рассказал много интересных фактов о стране, во всех локациях было выделено достаточно времени для прогулок и фото. Также нам помогли решить проблему с обменом денег (это был приятный бонус😉)
    Идеальная экскурсия, Рамиль (гид) приехал вовремя, рассказал много интересных фактов о стране, во всех локациях былоИдеальная экскурсия, Рамиль (гид) приехал вовремя, рассказал много интересных фактов о стране, во всех локациях былоИдеальная экскурсия, Рамиль (гид) приехал вовремя, рассказал много интересных фактов о стране, во всех локациях было
  • Z
    Zaur
    1 августа 2024
    Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
    Ездили с Рустамом в горы. Хотя сами с Северного Кавказа, бывали в горах Казахстана, но ни на секунду не пожалели,
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    что съездили в эту экскурсию. Во-первых, Рустам очень порядочный человек, интересный и начитанный рассказчик. Во-вторых, красивые виды с вершин Амирсой и Чимган. А купание в прохладной, чистейшей воде озера Чарвак стало отдушиной в жаркий день. Рустам рассказал о жизни простого народа Республики. Приезжая в новое место, всегда интересно, что и как устроено у местных жителей. Ташкент оставил только положительные эмоции от поездки.

  • Е
    Елизавета
    1 августа 2024
    Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
    Очень красивые места, спасибо 🫰🏼
    Очень красивые места, спасибо 🫰🏼
  • Е
    Елена
    30 июля 2024
    Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
    Отличная экскурсия по живописным местам близ Ташкента: горы, голубое озеро и восьмивековые деревья! Нам с мужем очень понравилось. День экскурсии
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    выпал на нашу годовщину свадьбу и мы были очень рады отметить её путешествием) Рустам очень приятный, дружелюбный и гостперимный гид. Рекомендую!

  • Е
    Елена
    27 июля 2024
    Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
    Поездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали на 2х канатных дорогах, дал
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    время погулять. Показал водохраниище с двух сторон. Заехали посмотрели петроглифы и 400 и 800летние деревья. Во время обеда и полдника деликатно ждал, никуда не подгоняя. Пофотографировал, рассказал много интересной информации.

    Поездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали наПоездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали наПоездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали наПоездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали наПоездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали наПоездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали наПоездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали наПоездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали на
  • И
    Ирина
    26 июля 2024
    Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
    Отличная экскурсия. Емкая по содержанию. Масса впечатлений, особенно от старой канатки). Думаю, эта экскурсия была лучшей, что мы видели в Ташкенте.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «За городом и природа»

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  5. Из Ташкента - в горы Чимгана
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в августе 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "За городом и природа" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 80 до 133 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 758 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «За городом и природа», 758 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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