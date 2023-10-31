Отправляемся в путешествие туда, где светит солнце, в воздухе царит аромат специй, а местные жители с радостью накормят национальными блюдами и расскажут много интересного о стране и её традициях. Едем в Узбекистан! За время тура мы в комфортном режиме, без лишней суеты познакомимся с достопримечательностями Ташкента, Самарканда и Бухары. Погуляем по самым живописным локациям, закупимся сувенирами на базарах и даже устроим SPA-вечеринку, чтобы отдохнуть после экскурсий.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Граждане РФ и СНГ могут въезжать на территорию Узбекистана без визы.

Место встречи: аэропорт Ташкента, в либо лобби отеля, если вы прилетаете позже.

Список вещей:

Красивые наряды для атмосферных фотосессий;

Тёплую одежду на вечер;

Удобную обувь;

Купальник и сланцы.