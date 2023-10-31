Провести фотосессию в национальных нарядах Узбекистана и попробовать сшить шёлковый ковёр
Едем в Узбекистан! За время тура мы в комфортном режиме, без лишней суеты познакомимся с достопримечательностями Ташкента, Самарканда и Бухары.
Погуляем по самым живописным локациям, закупимся сувенирами на базарах и даже устроим SPA-вечеринку, чтобы отдохнуть после экскурсий.
Описание
Организационные детали
Граждане РФ и СНГ могут въезжать на территорию Узбекистана без визы.
Место встречи: аэропорт Ташкента, в либо лобби отеля, если вы прилетаете позже.
Список вещей:
Красивые наряды для атмосферных фотосессий;
Тёплую одежду на вечер;
Удобную обувь;
Купальник и сланцы.
Программа тура по дням
Прилёт в Ташкент: прогулка по столице и приветственный ужин
Встретим вас в аэропорту Ташкента и поедем в отель. После заселения у вас будет время, чтобы отдохнуть, а затем мы отправимся гулять по столице Узбекистана.
Вечером вас ждёт традиционный приветственный ужин в ресторане «Caravan». Попробуем блюда национальной кухни, познакомимся друг с другом поближе и обсудим планы на путешествие.
Современный Ташкент и старый город, переезд в Самарканд
После завтрака пойдём исследовать современную часть Ташкента. Погуляем по широким улицам столицы, увидим множество фонтанов и заглянем в парки, скверы и сады. Затем отправимся на знаменитый рынок Чорсу, где вы сможете порадовать себя сувенирами и приобрести другие местные товары.
Обязательно зайдём пообедать. Желающие смогут попробовать настоящий узбекский плов. Попрощаемся с Ташкентом и на скоростном поезде поедем в Самарканд. По прибытии заселимся в отель.
Самарканд: Сиабский базар, мечеть Биби-Ханым и Шахи-Зинда
Сегодня знакомимся с Самаркандом. Во время экскурсии посетим Сиабский базар, известную мечеть Биби-Ханым, история которой обросла множеством легенд, и ансамбль мавзолеев Шахи-Зинда. Этот комплекс включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
После обзорной экскурсии почувствуем себя ковровщиками и поучаствуем в мастер-классе по созданию ковра из шёлка.
Завершим насыщенный день вечеринкой в SPA-комплексе отеля.
Фотодень на Регистане
В этот день вас ждёт фотосессия на главной площади Самарканда — Регистане. Желающие смогут взять в аренду национальные костюмы. Будем делать снимки у невероятно живописных зданий медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари.
После этого пойдём в гости к местной жительнице: пообедаем и узнаем много интересных фактов о культуре и быте Узбекистана. Вам также проведут небольшой мастер-класс по приготовлению узбекского плова.
Вечером доберёмся до Бухары на скоростном поезде, заселимся в отель в центре города.
Достопримечательности Бухары
После завтрака отправимся на прогулку по не менее завораживающей Бухаре. Заглянем на территорию дворца Ситораи Мохи-Хоса: узнаем факты об укладе дворцовой жизни, а после зайдём в сад, чтобы покормить павлинов.
Исследуем старую часть Бухары и увидим места, где учился персидский учёный и философ Ибн Сина. Проследуем по непопулярному среди туристов маршруту, чтобы посетить малоизвестные, но очень интересные локации. Например, заброшенные мечети.
Вечером устроим прощальный ужин в узбекском саду и обменяемся впечатлениями от поездки.
Окончание тура
Наше путешествие по Узбекистану подошло к концу. Рекомендуем заказать трансфер до аэропорта ко времени вашего обратного рейса. До новых встреч!
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Бухары, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.