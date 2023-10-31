Чары Востока: тур по Ташкенту, Самарканду и Бухаре

Провести фотосессию в национальных нарядах Узбекистана и попробовать сшить шёлковый ковёр

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Отправляемся в путешествие туда, где светит солнце, в воздухе царит аромат специй, а местные жители с радостью накормят национальными блюдами и расскажут много интересного о стране и её традициях.

Едем в Узбекистан! За время тура мы в комфортном режиме, без лишней суеты познакомимся с достопримечательностями Ташкента, Самарканда и Бухары.

Погуляем по самым живописным локациям, закупимся сувенирами на базарах и даже устроим SPA-вечеринку, чтобы отдохнуть после экскурсий.
Чары Востока: тур по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Чары Востока: тур по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Чары Востока: тур по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Чары Востока: тур по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Чары Востока: тур по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Чары Востока: тур по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Чары Востока: тур по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Чары Востока: тур по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Чары Востока: тур по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Чары Востока: тур по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Чары Востока: тур по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Чары Востока: тур по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Чары Востока: тур по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Чары Востока: тур по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Чары Востока: тур по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Граждане РФ и СНГ могут въезжать на территорию Узбекистана без визы.
Место встречи: аэропорт Ташкента, в либо лобби отеля, если вы прилетаете позже.

Список вещей:

Красивые наряды для атмосферных фотосессий;
Тёплую одежду на вечер;
Удобную обувь;
Купальник и сланцы.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Ташкент: прогулка по столице и приветственный ужин

Встретим вас в аэропорту Ташкента и поедем в отель. После заселения у вас будет время, чтобы отдохнуть, а затем мы отправимся гулять по столице Узбекистана.

Вечером вас ждёт традиционный приветственный ужин в ресторане «Caravan». Попробуем блюда национальной кухни, познакомимся друг с другом поближе и обсудим планы на путешествие.

Прилёт в Ташкент: прогулка по столице и приветственный ужинПрилёт в Ташкент: прогулка по столице и приветственный ужинПрилёт в Ташкент: прогулка по столице и приветственный ужинПрилёт в Ташкент: прогулка по столице и приветственный ужинПрилёт в Ташкент: прогулка по столице и приветственный ужин
2 день

Современный Ташкент и старый город, переезд в Самарканд

После завтрака пойдём исследовать современную часть Ташкента. Погуляем по широким улицам столицы, увидим множество фонтанов и заглянем в парки, скверы и сады. Затем отправимся на знаменитый рынок Чорсу, где вы сможете порадовать себя сувенирами и приобрести другие местные товары.

Обязательно зайдём пообедать. Желающие смогут попробовать настоящий узбекский плов. Попрощаемся с Ташкентом и на скоростном поезде поедем в Самарканд. По прибытии заселимся в отель.

Современный Ташкент и старый город, переезд в СамаркандСовременный Ташкент и старый город, переезд в СамаркандСовременный Ташкент и старый город, переезд в СамаркандСовременный Ташкент и старый город, переезд в СамаркандСовременный Ташкент и старый город, переезд в Самарканд
3 день

Самарканд: Сиабский базар, мечеть Биби-Ханым и Шахи-Зинда

Сегодня знакомимся с Самаркандом. Во время экскурсии посетим Сиабский базар, известную мечеть Биби-Ханым, история которой обросла множеством легенд, и ансамбль мавзолеев Шахи-Зинда. Этот комплекс включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

После обзорной экскурсии почувствуем себя ковровщиками и поучаствуем в мастер-классе по созданию ковра из шёлка.

Завершим насыщенный день вечеринкой в SPA-комплексе отеля.

Самарканд: Сиабский базар, мечеть Биби-Ханым и Шахи-ЗиндаСамарканд: Сиабский базар, мечеть Биби-Ханым и Шахи-ЗиндаСамарканд: Сиабский базар, мечеть Биби-Ханым и Шахи-ЗиндаСамарканд: Сиабский базар, мечеть Биби-Ханым и Шахи-ЗиндаСамарканд: Сиабский базар, мечеть Биби-Ханым и Шахи-ЗиндаСамарканд: Сиабский базар, мечеть Биби-Ханым и Шахи-ЗиндаСамарканд: Сиабский базар, мечеть Биби-Ханым и Шахи-ЗиндаСамарканд: Сиабский базар, мечеть Биби-Ханым и Шахи-ЗиндаСамарканд: Сиабский базар, мечеть Биби-Ханым и Шахи-ЗиндаСамарканд: Сиабский базар, мечеть Биби-Ханым и Шахи-Зинда
4 день

Фотодень на Регистане

В этот день вас ждёт фотосессия на главной площади Самарканда — Регистане. Желающие смогут взять в аренду национальные костюмы. Будем делать снимки у невероятно живописных зданий медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари.

После этого пойдём в гости к местной жительнице: пообедаем и узнаем много интересных фактов о культуре и быте Узбекистана. Вам также проведут небольшой мастер-класс по приготовлению узбекского плова.

Вечером доберёмся до Бухары на скоростном поезде, заселимся в отель в центре города.

Фотодень на РегистанеФотодень на РегистанеФотодень на РегистанеФотодень на РегистанеФотодень на РегистанеФотодень на РегистанеФотодень на Регистане
5 день

Достопримечательности Бухары

После завтрака отправимся на прогулку по не менее завораживающей Бухаре. Заглянем на территорию дворца Ситораи Мохи-Хоса: узнаем факты об укладе дворцовой жизни, а после зайдём в сад, чтобы покормить павлинов.

Исследуем старую часть Бухары и увидим места, где учился персидский учёный и философ Ибн Сина. Проследуем по непопулярному среди туристов маршруту, чтобы посетить малоизвестные, но очень интересные локации. Например, заброшенные мечети.

Вечером устроим прощальный ужин в узбекском саду и обменяемся впечатлениями от поездки.

Достопримечательности БухарыДостопримечательности БухарыДостопримечательности БухарыДостопримечательности БухарыДостопримечательности Бухары
6 день

Окончание тура

Наше путешествие по Узбекистану подошло к концу. Рекомендуем заказать трансфер до аэропорта ко времени вашего обратного рейса. До новых встреч!

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Бухары, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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