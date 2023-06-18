Что вас ждет

Впечатления наполняют жизнь смыслом! Если Вы не можете сидеть на одном месте, если Вы хотите всего и сразу, если Вы энергичны, любопытны и любите активный отдых — Вы выбрали правильный тур. Мы предлагаем Вам перенестись туда, где зеленеет трава, цветут цветы, сияет солнце и ждут горы!

День 1. Прилет в Ташкент

Трансфер из аэропорта на комфортабельную дачу в горах, заселение. Приготовление плова на огне поваром-профессионалом, знакомство и свободное времяпровождение. На даче есть теплый бассейн, стол для настольного тенниса и сауна, так что нам будет чем занять свое время!

День 2. Поход к водопадам Таваксайского каньона

Мы пройдем вдоль холмов с зеленой травой, вдоль русла реки. Водопады Таваксая, по мере подъема, становятся все более мощными, заканчиваются в чаше большого Таваксайского каньона с одноименным водопадом, который падает со скал вниз в долину. При подъеме на уровень чаши каньона нам откроется прекрасный вид на реку Чирчик и дальние стены гор.

День 3. Cмотровые площадки Чимгана и Чарвакского водохранилища, водопад Фата невесты

В этот день мы насладимся видами Чимганских гор с двух обзорных точек — смотровых площадок на склоне горы Большой Чимган и у Чарвакского водохранилища. Нам откроется изумительная панорама заснеженных вершин окрестных гор и бирюзовой глади Чарвака.

Чимганская канатка — открытая и подъем на ней пощекочет нервы ощущением полета над горой.

Водопад Фата невесты находится на притоке реки Чаткал, и своей нежной водяной вязью напоминает фату, которую красавица-невеста набрасывает на своё лицо.

По пути мы осмотрим и другие природные красоты: бурную горную реку Чаткал со старым деревянным мостом, а любители острых ощущений смогут устроить на нем эффектную фотосессию.

День 4. Трансфер в город Самарканд, заселение в гостиницу и экскурсия по городу

Величественные памятники архитектуры, древние дворцы, мечети и площадь Регистан не оставят никого равнодушными.

День 5. Экскурсия по Самарканду и трансфер в Ташкент

Посетим ковровую фабрику, увидим традиции производства уникальных ковров из шёлка. Посмотрим бумажную мастерскую, где мастера-ремесленники вручную изготавливают знаменитую самаркандскую бумагу по старинным технологиям.

Вечером нас ждет заключительная вечеринка в одном из баров Ташкента, где мы завершим нашу походно-развлекательную программу.

День 6. Знакомство со столицей Узбекистана

Прогулка по Ташкенту, покупка сувениров на колоритом восточном базаре, трансфер в аэропорт и отлет в Москву.

Архитектура Ташкента — это невероятное сочетание восточных традиций, классических дореволюционных построек, советского модернизма и «каримовского ампира» наших дней.

Важно знать:

Снаряжение:

Рюкзак для походов, удобная обувь с рифленой подошвой, ветровка, флиска (кофта), солнцезащитный крем и очки, головной убор, индивидуальные лекарства, купальник (для бассейна на даче), кружка.

В стоимость экскурсии включено:

проживание на даче в горах и в гостиницах (Ташкент и Самарканд).

трансферы на протяжении всего тура,

услуги гидов,

завтраки на протяжении всего тура, ужин в 1 и 2 вечер (на даче), обеды (2 блюда, чай, овощной салат),

перекус на маршруте треков,

мастер-классы,

входные билеты на экскурсиях.

Туристы оплачивают самостоятельно: