Горы и города Узбекистана
Программа тура насыщена разнообразными событиями, которые точно не дадут вам заскучать и оставят массу эмоций и впечатлений! Нас ждут походы в горы к захватывающим дух водопадам, экскурсии по древнему Самарканду, знакомство со столицей Узбекистана, вкусные мастер-классы, а также бары с особой атмосферой.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Чимганские горы
- Древний Самарканд
- Столицу Узбекистана — Ташкент
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Впечатления наполняют жизнь смыслом! Если Вы не можете сидеть на одном месте, если Вы хотите всего и сразу, если Вы энергичны, любопытны и любите активный отдых — Вы выбрали правильный тур. Мы предлагаем Вам перенестись туда, где зеленеет трава, цветут цветы, сияет солнце и ждут горы!
День 1. Прилет в Ташкент
Трансфер из аэропорта на комфортабельную дачу в горах, заселение. Приготовление плова на огне поваром-профессионалом, знакомство и свободное времяпровождение. На даче есть теплый бассейн, стол для настольного тенниса и сауна, так что нам будет чем занять свое время!
День 2. Поход к водопадам Таваксайского каньона
Мы пройдем вдоль холмов с зеленой травой, вдоль русла реки. Водопады Таваксая, по мере подъема, становятся все более мощными, заканчиваются в чаше большого Таваксайского каньона с одноименным водопадом, который падает со скал вниз в долину. При подъеме на уровень чаши каньона нам откроется прекрасный вид на реку Чирчик и дальние стены гор.
День 3. Cмотровые площадки Чимгана и Чарвакского водохранилища, водопад Фата невесты
В этот день мы насладимся видами Чимганских гор с двух обзорных точек — смотровых площадок на склоне горы Большой Чимган и у Чарвакского водохранилища. Нам откроется изумительная панорама заснеженных вершин окрестных гор и бирюзовой глади Чарвака.
Чимганская канатка — открытая и подъем на ней пощекочет нервы ощущением полета над горой.
Водопад Фата невесты находится на притоке реки Чаткал, и своей нежной водяной вязью напоминает фату, которую красавица-невеста набрасывает на своё лицо.
По пути мы осмотрим и другие природные красоты: бурную горную реку Чаткал со старым деревянным мостом, а любители острых ощущений смогут устроить на нем эффектную фотосессию.
День 4. Трансфер в город Самарканд, заселение в гостиницу и экскурсия по городу
Величественные памятники архитектуры, древние дворцы, мечети и площадь Регистан не оставят никого равнодушными.
День 5. Экскурсия по Самарканду и трансфер в Ташкент
Посетим ковровую фабрику, увидим традиции производства уникальных ковров из шёлка. Посмотрим бумажную мастерскую, где мастера-ремесленники вручную изготавливают знаменитую самаркандскую бумагу по старинным технологиям.
Вечером нас ждет заключительная вечеринка в одном из баров Ташкента, где мы завершим нашу походно-развлекательную программу.
День 6. Знакомство со столицей Узбекистана
Прогулка по Ташкенту, покупка сувениров на колоритом восточном базаре, трансфер в аэропорт и отлет в Москву.
Архитектура Ташкента — это невероятное сочетание восточных традиций, классических дореволюционных построек, советского модернизма и «каримовского ампира» наших дней.
Важно знать:
Снаряжение:
Рюкзак для походов, удобная обувь с рифленой подошвой, ветровка, флиска (кофта), солнцезащитный крем и очки, головной убор, индивидуальные лекарства, купальник (для бассейна на даче), кружка.
В стоимость экскурсии включено:
- проживание на даче в горах и в гостиницах (Ташкент и Самарканд).
- трансферы на протяжении всего тура,
- услуги гидов,
- завтраки на протяжении всего тура, ужин в 1 и 2 вечер (на даче), обеды (2 блюда, чай, овощной салат),
- перекус на маршруте треков,
- мастер-классы,
- входные билеты на экскурсиях.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- посещение баров в Ташкенте и ресторана в Самарканде,
- алкоголь и прочие напитки,
- дополнительные блюда на обед и ужин,
- дополнительные перекусы на маршрут треков.
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание на даче в горах и в гостиницах (Ташкент и Самарканд)
- Трансферы на протяжении всего тура
- Услуги гидов
- Завтраки на протяжении всего тура, ужин в 1 и 2 вечер (на даче), обеды (2 блюда, чай, овощной салат)
- Перекус на маршруте треков
- Мастер-классы
- Входные билеты на экскурсиях
- Что не входит
- Посещение баров в Ташкенте и ресторана в Самарканде
- Алкоголь и прочие напитки
- Дополнительные блюда на обед и ужин
- Дополнительные перекусы на маршрут треков
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:00Экскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- Снаряжение:
- Рюкзак для походов, удобная обувь с рифленой подошвой, ветровка, флиска (кофта), солнцезащитный крем и очки, головной убор (кепка, бандана), индивидуальные лекарства, купальник (для бассейна на даче), кружка
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании