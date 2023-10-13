Вас и ваших детей ждёт интерактивная прогулка, наполненная живым общением, играми и творческими заданиями. На экскурсии мы обратим внимание на искусство, которое можно встретить в городе: полюбуемся архитектурой, украшениями на фасадах, мозаичными панно, скульптурами и рельефами. Вы посмотрите на Ташкент с нового ракурса и сделаете себе сувенир на память.

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Описание

Что вас ожидает

На каждой точке я буду давать вам маршрутный лист с разнообразными заданиями: вам предстоит расшифровывать ребусы, разгадывать шифры, дорисовывать орнаменты, восстанавливать порядок действий при реставрации скульптуры и многое другое.

По ходу экскурсии вы узнаете, что было на месте Большого академического театра им. Алишера Навои 150 лет назад, научитесь различать орнаменты «гирих» и «ислими», изучите суровых стражей Центрального выставочного зала, отыщете портрет египтянина и памятник отцу узбекской миниатюры. Также мы поговорим о том, чем рельеф отличается от круглой скульптуры, обсудим ремесленные традиции Узбекистана и своими руками создадим сувенир на память.

Достопримечательности по маршруту

ГАБТ им. Алишера Навои (творение известного архитектора Щусева, ставшее одной из визитных карточек Ташкента) — парк «Голубые купола» (излюбленное место отдыха горожан) — Центральный выставочный зал (памятник советского модернизма с национальным колоритом и интересными деталями в экстерьере) — Мемориальный парк-музей имени Камолиддина Бехзода, включающий Музей восточный миниатюры и памятник ее «отцу» в узбекском искусстве.

Организационные детали