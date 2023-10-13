Познакомиться с архитектурой Ташкента разных периодов с помощью ребусов и творческих заданий
На экскурсии мы обратим внимание на искусство, которое можно встретить в городе: полюбуемся архитектурой, украшениями на фасадах, мозаичными панно, скульптурами и рельефами. Вы посмотрите на Ташкент с нового ракурса и сделаете себе сувенир на память.
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Описание
Что вас ожидает
На каждой точке я буду давать вам маршрутный лист с разнообразными заданиями: вам предстоит расшифровывать ребусы, разгадывать шифры, дорисовывать орнаменты, восстанавливать порядок действий при реставрации скульптуры и многое другое.
По ходу экскурсии вы узнаете, что было на месте Большого академического театра им. Алишера Навои 150 лет назад, научитесь различать орнаменты «гирих» и «ислими», изучите суровых стражей Центрального выставочного зала, отыщете портрет египтянина и памятник отцу узбекской миниатюры. Также мы поговорим о том, чем рельеф отличается от круглой скульптуры, обсудим ремесленные традиции Узбекистана и своими руками создадим сувенир на память.
Достопримечательности по маршруту
ГАБТ им. Алишера Навои (творение известного архитектора Щусева, ставшее одной из визитных карточек Ташкента) — парк «Голубые купола» (излюбленное место отдыха горожан) — Центральный выставочный зал (памятник советского модернизма с национальным колоритом и интересными деталями в экстерьере) — Мемориальный парк-музей имени Камолиддина Бехзода, включающий Музей восточный миниатюры и памятник ее «отцу» в узбекском искусстве.
Организационные детали
- Рекомендованный возраст участников: 7-12 лет. По договорённости я могу адаптировать экскурсию для ребят старше или младше. Сопровождение взрослых обязательно.
- Дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ГАБТ им. Алишера Навои
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.