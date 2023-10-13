Игровая экскурсия для детей «Прогулка за искусством»

Познакомиться с архитектурой Ташкента разных периодов с помощью ребусов и творческих заданий

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вас и ваших детей ждёт интерактивная прогулка, наполненная живым общением, играми и творческими заданиями.

На экскурсии мы обратим внимание на искусство, которое можно встретить в городе: полюбуемся архитектурой, украшениями на фасадах, мозаичными панно, скульптурами и рельефами. Вы посмотрите на Ташкент с нового ракурса и сделаете себе сувенир на память.
Игровая экскурсия для детей «Прогулка за искусством»
Игровая экскурсия для детей «Прогулка за искусством»
Игровая экскурсия для детей «Прогулка за искусством»
Игровая экскурсия для детей «Прогулка за искусством»
Игровая экскурсия для детей «Прогулка за искусством»
Игровая экскурсия для детей «Прогулка за искусством»
Игровая экскурсия для детей «Прогулка за искусством»
Ближайшие даты:
13
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
23
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На каждой точке я буду давать вам маршрутный лист с разнообразными заданиями: вам предстоит расшифровывать ребусы, разгадывать шифры, дорисовывать орнаменты, восстанавливать порядок действий при реставрации скульптуры и многое другое.

По ходу экскурсии вы узнаете, что было на месте Большого академического театра им. Алишера Навои 150 лет назад, научитесь различать орнаменты «гирих» и «ислими», изучите суровых стражей Центрального выставочного зала, отыщете портрет египтянина и памятник отцу узбекской миниатюры. Также мы поговорим о том, чем рельеф отличается от круглой скульптуры, обсудим ремесленные традиции Узбекистана и своими руками создадим сувенир на память.

Достопримечательности по маршруту

ГАБТ им. Алишера Навои (творение известного архитектора Щусева, ставшее одной из визитных карточек Ташкента) — парк «Голубые купола» (излюбленное место отдыха горожан) — Центральный выставочный зал (памятник советского модернизма с национальным колоритом и интересными деталями в экстерьере) — Мемориальный парк-музей имени Камолиддина Бехзода, включающий Музей восточный миниатюры и памятник ее «отцу» в узбекском искусстве.

Организационные детали

  • Рекомендованный возраст участников: 7-12 лет. По договорённости я могу адаптировать экскурсию для ребят старше или младше. Сопровождение взрослых обязательно.
  • Дополнительные расходы не предусмотрены

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ГАБТ им. Алишера Навои
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ташкента

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Летние

Похожие туры из Ташкента

Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
47 отзывов
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Увидеть исторические и новейшие районы города, оценить местную кухню и побывать на базаре
Место встречи ваш отель / аэропорт / вокзал. Забир...
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
от 110 за всё до 16 чел.
От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
Индивидуальная
5 часов
86 отзывов
От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
Познакомиться с символами Ташкента, расшифровать орнаменты и заглянуть в ремесленные мастерские
в старой части Ташкента
17 окт
18 окт
19 окт
21 окт
100 за всё до 5 чел.
Гостеприимный и многоликий Ташкент
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
101 отзыв
Гостеприимный и многоликий Ташкент
Познакомиться с историей, архитектурой и гастрономией столицы на авто-пешеходной экскурсии
возле вашего отеля
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
119 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ташкенте
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ