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Как в песне... - "Сияй, Ташкент - звезда Востока"

5
3 отзыва
Мариетта
Мариетта – Гид из Ташкента
Мы начнем со старого города, где жизнь протекает спокойно и тихо, как это и должно быть на Востоке.

Отправным пунктом станет архитектурно-монументальный комплекс Хаст-Имам.

Знакомство с Ташкентом будет неполным без посещения новой части города.

Мы посетим сквер Амира Темура, откуда начиналась застройка Ташкента после завоевания Царской Россией.

Также вы увидите Ташкентскую телебашню, Монумент Мужества в память о землетрясении в Ташкенте (1966) и много других интересных достопримечательностей 🏛️.
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Как в песне... - "Сияй, Ташкент - звезда Востока"
Как в песне... - "Сияй, Ташкент - звезда Востока"

Что вы увидите

  • монументальный комплекс Хаст-Имам
Что Вас ожидает
  • Мы начнем со старого города, где жизнь протекает спокойно и тихо, как это и должно быть на Востоке. Отправным пунктом станет архитектурно-монументальный комплекс Хаст-Имам, где представлены уникальные памятники. А так же вы увидите священную книгу мусульман “Коран”.
  • Затем мы посетим шумный восточный базар, где можно найти все, что только можно пожелать. Здесь вы сможете попробовать себя в умении торговаться, которым обладает каждый уважающий себя узбек.
  • Знакомство с Ташкентом будет неполным без посещения новой части города. Мы посетим сквер Амира Темура, откуда начиналась застройка Ташкента после завоевания Царской Россией. Также вы увидите Ташкентскую телебашню, Монумент Мужества в память о землетрясении в Ташкенте (1966) и много других интересных достопримечательностей 🏛️
Что входит
  • Экскурсию для вас проведу Я!
  • Мы встретим вас в отеле и после экскурсии отвезем обратно (либо в аэропорт/на вокзал).
  • Услуга гида
Что не входит
  • Транспортные расходы не включены в стоимость: легковой автомобиль — до 3 человек 40 $, микроавтобус — до 8 человек 80 $, автобус до 20 человек – по договоренности.
  • Входные билеты – с одного человека (две мечети) – 5$
  • Обед не включен в стоимость
Начало
🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁 Отель
Как в песне... - "Сияй, Ташкент - звезда Востока"
Как в песне... - "Сияй, Ташкент - звезда Востока"
Как в песне... - "Сияй, Ташкент - звезда Востока"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мариетта
Мариетта
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3 отзыва оставили туристы

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