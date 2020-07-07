Мы начнем со старого города, где жизнь протекает спокойно и тихо, как это и должно быть на Востоке. Отправным пунктом станет архитектурно-монументальный комплекс Хаст-Имам, где представлены уникальные памятники. А так же вы увидите священную книгу мусульман “Коран”.
Затем мы посетим шумный восточный базар, где можно найти все, что только можно пожелать. Здесь вы сможете попробовать себя в умении торговаться, которым обладает каждый уважающий себя узбек.
Знакомство с Ташкентом будет неполным без посещения новой части города. Мы посетим сквер Амира Темура, откуда начиналась застройка Ташкента после завоевания Царской Россией. Также вы увидите Ташкентскую телебашню, Монумент Мужества в память о землетрясении в Ташкенте (1966) и много других интересных достопримечательностей 🏛️
Что входит
Экскурсию для вас проведу Я!
Мы встретим вас в отеле и после экскурсии отвезем обратно (либо в аэропорт/на вокзал).
Услуга гида
Что не входит
Транспортные расходы не включены в стоимость: легковой автомобиль — до 3 человек 40 $, микроавтобус — до 8 человек 80 $, автобус до 20 человек – по договоренности.
Входные билеты – с одного человека (две мечети) – 5$
Обед не включен в стоимость
Начало
🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁 Отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.