Мариетта – Гид из Ташкента

Мы начнем со старого города, где жизнь протекает спокойно и тихо, как это и должно быть на Востоке.



Отправным пунктом станет архитектурно-монументальный комплекс Хаст-Имам.



Знакомство с Ташкентом будет неполным без посещения новой части города.



Мы посетим сквер Амира Темура, откуда начиналась застройка Ташкента после завоевания Царской Россией.



Также вы увидите Ташкентскую телебашню, Монумент Мужества в память о землетрясении в Ташкенте (1966) и много других интересных достопримечательностей 🏛️.