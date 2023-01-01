«Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню…» А как насчёт посетить 31 декабря SPA, а затем встретить 2023 с узбекским размахом, традиционными блюдами и зажигательными танцами под живую музыку? Всего за 7 дней вы с профессиональным фотографом пройдётесь по улочкам старинных городов, насладитесь ярким фольклорным шоу, попробуете национальную кухню и побываете на частной винодельне.



Вас ждут поездка в горы и заснеженные вершины — «маленькая Швейцария» в стране жаркого солнца, сказочные дворцы и погружение в историю и культуру древнего народа.