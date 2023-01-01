Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей от 6 лет.
Виза россиянам не нужна, если срок пребывания в стране не превысит 60 дней. Въезд в страну осуществляется по действующему загранпаспорту.
Рекомендуется оформить медицинскую страховку.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, 14:00
Завершение: Хива, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели 69 экскурсий для 24 туристов
Мы вместе с командой профессиональных гидов, водителей и фотографов предлагаем отправиться с нами в незабываемое приключение! В нём вы сможете погрузиться в местный колорит, увидеть самые интересные и неизведанные локации, попробовать новое или экстремальное, найти новых классных друзей и, возможно, исполнить свою давнюю мечту!