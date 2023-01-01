Новогодняя восточная сказка для всей семьи: Ташкент, Бухара, Самарканд и Хива

Побывать на фабрике ковров, продегустировать местное вино и научиться торговаться на восточном рынке

«Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню…» А как насчёт посетить 31 декабря SPA, а затем встретить 2023 с узбекским размахом, традиционными блюдами и зажигательными танцами под живую музыку? Всего за 7 дней вы с профессиональным фотографом пройдётесь по улочкам старинных городов, насладитесь ярким фольклорным шоу, попробуете национальную кухню и побываете на частной винодельне.

Вас ждут поездка в горы и заснеженные вершины — «маленькая Швейцария» в стране жаркого солнца, сказочные дворцы и погружение в историю и культуру древнего народа.
Новогодняя восточная сказка для всей семьи: Ташкент, Бухара, Самарканд и Хива
Новогодняя восточная сказка для всей семьи: Ташкент, Бухара, Самарканд и Хива
Новогодняя восточная сказка для всей семьи: Ташкент, Бухара, Самарканд и Хива
Новогодняя восточная сказка для всей семьи: Ташкент, Бухара, Самарканд и Хива
Новогодняя восточная сказка для всей семьи: Ташкент, Бухара, Самарканд и Хива
Новогодняя восточная сказка для всей семьи: Ташкент, Бухара, Самарканд и Хива
Новогодняя восточная сказка для всей семьи: Ташкент, Бухара, Самарканд и Хива
Новогодняя восточная сказка для всей семьи: Ташкент, Бухара, Самарканд и Хива
Новогодняя восточная сказка для всей семьи: Ташкент, Бухара, Самарканд и Хива
Ближайшие даты:
31
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей от 6 лет.

Виза россиянам не нужна, если срок пребывания в стране не превысит 60 дней. Въезд в страну осуществляется по действующему загранпаспорту.

Рекомендуется оформить медицинскую страховку.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, 14:00
Завершение: Хива, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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