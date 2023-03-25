Возраст участников — 18+
В Узбекистане отменены все ковидные ограничения. Для въезда больше не нужны сертификаты о вакцинации и ПЦР.
Виза россиянам для посещения Узбекистана не нужна. Необходим лишь действующий загранпаспорт и по желанию страховка.
Загранпаспорт должен быть действующим не менее 3 месяцев после окончания поездки.
В Узбекистан запрещён ввоз квадрокоптеров.
С собой возьмите: удобные кроссовки или другую обувь, непродуваемую куртку, лёгкий свитер, шляпу или другой головной убор, лёгкие красивые платья для сочных фотографий, солнечные очки, наличные рубли или доллары для обмена на сумы, крем от загара.
Полный перечень необходимого будет отправлен каждому участнику ближе к поездке.