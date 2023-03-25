Начало: Ташкент, 15:00. Трансфер будет забирать всех в это время. Вы можете выбрать и другой удобный вам рейс, главное - встретиться с группой вечером 13-го мая. Если вы прилетаете раньше или позже, я помогу найти такси или трансфер

Завершение: Хива (аэропорт г. Ургенч), 10:50. Трансфер под рейс в это время. Если вы улетаете раньше / позже, я помогу найти такси