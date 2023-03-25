По главным городам Узбекистана: ярко, сытно, колоритно

Посидеть на крыше в Хиве, научиться торговаться на рынках и устать от слова «плов»

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Весной в Узбекистане ещё не жарко, но уже тепло, всё цветёт и залито солнцем.

Едем с нами, чтобы рассматривать резьбу и мозаику на фасадах мечетей и медресе, гулять по атмосферным базарам и покупать эффектные узбекские халаты.

Вы увидите, как готовят традиционный плов — гордость нации, изготавливают бумагу по средневековым технологиям и ткут ковры.

Под руководством опытного мастера распишите керамическую тарелку, расслабитесь в местном хамаме и затеряетесь в уютных переулках древней Хивы.
По главным городам Узбекистана: ярко, сытно, колоритно
По главным городам Узбекистана: ярко, сытно, колоритно
По главным городам Узбекистана: ярко, сытно, колоритно
По главным городам Узбекистана: ярко, сытно, колоритно
По главным городам Узбекистана: ярко, сытно, колоритно
По главным городам Узбекистана: ярко, сытно, колоритно
По главным городам Узбекистана: ярко, сытно, колоритно
Ближайшие даты:
13
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+
В Узбекистане отменены все ковидные ограничения. Для въезда больше не нужны сертификаты о вакцинации и ПЦР.
Виза россиянам для посещения Узбекистана не нужна. Необходим лишь действующий загранпаспорт и по желанию страховка.
Загранпаспорт должен быть действующим не менее 3 месяцев после окончания поездки.
В Узбекистан запрещён ввоз квадрокоптеров.
С собой возьмите: удобные кроссовки или другую обувь, непродуваемую куртку, лёгкий свитер, шляпу или другой головной убор, лёгкие красивые платья для сочных фотографий, солнечные очки, наличные рубли или доллары для обмена на сумы, крем от загара.
Полный перечень необходимого будет отправлен каждому участнику ближе к поездке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, 15:00. Трансфер будет забирать всех в это время. Вы можете выбрать и другой удобный вам рейс, главное - встретиться с группой вечером 13-го мая. Если вы прилетаете раньше или позже, я помогу найти такси или трансфер
Завершение: Хива (аэропорт г. Ургенч), 10:50. Трансфер под рейс в это время. Если вы улетаете раньше / позже, я помогу найти такси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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