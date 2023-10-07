Встретим вас в аэропорту Ташкента в 09:00-10:00 и довезём до отеля. После заселения и завтрака начнём исследовать столицу. Побываем в сквере Амира Тимура и у театра оперы и балета имени Алишера Навои, получившего статус Большого театра.

Посетим площадь Независимости и рассмотрим монумент «Мужество», возведённый в память о жертвах землетрясения 1966 года и людях, восстановивших город после катастрофы.

Переместимся в старинную часть города и полюбуемся площадью Хаст-Имам. Здесь расположены медресе Баракхан, мавзолей Каффала Шаши и библиотека, где хранится Коран Усмана 7 века.

Обязательно заглянем на шумный и пёстрый рынок «Чорсу», а оттуда спустимся в Ташкентский метрополитен, чтобы рассмотреть их причудливое оформление традиционными орнаментами.