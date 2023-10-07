Провести ночь в юрте, послушать традиционное пение, сидя у костра, и погрузиться в восточную сказку
Вы увидите главные достопримечательности Ташкента, Бухары, Самарканда и Хивы, примерите на себя роль кочевников в юртовом лагере и научитесь торговаться на восточных рынках.
Будем любоваться переливами солнца на мозаике мечетей, медресе и минаретов, постараемся не заплутать на старинных улочках городов-музеев и погрузимся в настоящую сказку.
окт
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми с 7 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по Ташкенту
Встретим вас в аэропорту Ташкента в 09:00-10:00 и довезём до отеля. После заселения и завтрака начнём исследовать столицу. Побываем в сквере Амира Тимура и у театра оперы и балета имени Алишера Навои, получившего статус Большого театра.
Посетим площадь Независимости и рассмотрим монумент «Мужество», возведённый в память о жертвах землетрясения 1966 года и людях, восстановивших город после катастрофы.
Переместимся в старинную часть города и полюбуемся площадью Хаст-Имам. Здесь расположены медресе Баракхан, мавзолей Каффала Шаши и библиотека, где хранится Коран Усмана 7 века.
Обязательно заглянем на шумный и пёстрый рынок «Чорсу», а оттуда спустимся в Ташкентский метрополитен, чтобы рассмотреть их причудливое оформление традиционными орнаментами.
Переезд в Самарканд и прогулка по городу
После завтрака у вас будет свободное время, а затем мы поедем на ж. -д. вокзал и на скоростном поезде отправимся в Самарканд. Оставим вещи в гостинице и начнём экскурсию по главным достопримечательностям, сосредоточенным в центре: площадь Регистан, мечеть Биби-Ханым, комплекс мавзолеев Шахи-Зинда.
Юртовый лагерь в пустне Кызыл-Кум и вечер у костра
До обеда ещё прогуляемся по улочкам Самарканда, а затем поедем в юртовый лагерь в пустыне Кызыл-Кум неподалёку от озера Айдаркуль — «голубой жемчужины» Узбекистана.
Разместимся в юртах лагеря «Нурата». Желающие смогут прокатиться на верблюдах. Ужинать будем у костра, любуясь звёздами и слушая пение акына (поэт-импровизатор) под народный инструмент домбру.
Прибытие в Бухару и свободное время
После завтрака поедем в Бухару. Прибудем в город после обеда и заселимся в гостиницу, а затем у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок и покупки сувениров и подарков.
Экскурсия по Бухаре
Позавтракаем и пойдём изучать Бухару — настоящий город-музей. Посетим комплекс Ляби-Хауз, увидим мечеть Магоки-Аттори и медресе Чор-Минор, побываем в мавзолее Саманидов и рассмотрим крепость Арк.
Вечером у вас будет свободное время.
Переезд в Хиву
Переедем в Хиву. После заселения прогуляемся по вечернему городу и поужинаем.
Крепость Ичан-Кала в Хиве
После завтрака — экскурсия по Хиве. Вы увидите площадь Ичан-Кала — город в городе, обнесённый крепостными стенами. Внутри находятся 9 мечетей, 2 дворца и 5 мавзолеев!
Будем рассматривать старинные мечети и минареты, любоваться яркой мозаикой и лазурными куполами.
Отъезд
Выселение из гостиницы — до 12:00. Затем доставим вас в аэропорт Ургенч.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Ташкента, не позднее 09:00-10:00Завершение: Аэропорт Ургенч, отвезём вас к вашим рейсам в любое время
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.