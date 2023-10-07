Под жарким солнцем Узбекистана: 4 города, юртовый лагерь и Айдаркуль

Провести ночь в юрте, послушать традиционное пение, сидя у костра, и погрузиться в восточную сказку

Описание
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Собрали в одно путешествие всё самое яркое, интересное и необычное, чтобы вы могли исследовать разные грани Узбекистана.

Вы увидите главные достопримечательности Ташкента, Бухары, Самарканда и Хивы, примерите на себя роль кочевников в юртовом лагере и научитесь торговаться на восточных рынках.

Будем любоваться переливами солнца на мозаике мечетей, медресе и минаретов, постараемся не заплутать на старинных улочках городов-музеев и погрузимся в настоящую сказку.
Под жарким солнцем Узбекистана: 4 города, юртовый лагерь и Айдаркуль
Под жарким солнцем Узбекистана: 4 города, юртовый лагерь и Айдаркуль
Под жарким солнцем Узбекистана: 4 города, юртовый лагерь и Айдаркуль
Под жарким солнцем Узбекистана: 4 города, юртовый лагерь и Айдаркуль
Под жарким солнцем Узбекистана: 4 города, юртовый лагерь и Айдаркуль
Под жарким солнцем Узбекистана: 4 города, юртовый лагерь и Айдаркуль
Под жарким солнцем Узбекистана: 4 города, юртовый лагерь и Айдаркуль
Под жарким солнцем Узбекистана: 4 города, юртовый лагерь и Айдаркуль
Под жарким солнцем Узбекистана: 4 города, юртовый лагерь и Айдаркуль
Ближайшие даты:
7
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми с 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Ташкенту

Встретим вас в аэропорту Ташкента в 09:00-10:00 и довезём до отеля. После заселения и завтрака начнём исследовать столицу. Побываем в сквере Амира Тимура и у театра оперы и балета имени Алишера Навои, получившего статус Большого театра.

Посетим площадь Независимости и рассмотрим монумент «Мужество», возведённый в память о жертвах землетрясения 1966 года и людях, восстановивших город после катастрофы.

Переместимся в старинную часть города и полюбуемся площадью Хаст-Имам. Здесь расположены медресе Баракхан, мавзолей Каффала Шаши и библиотека, где хранится Коран Усмана 7 века.

Обязательно заглянем на шумный и пёстрый рынок «Чорсу», а оттуда спустимся в Ташкентский метрополитен, чтобы рассмотреть их причудливое оформление традиционными орнаментами.

Экскурсия по ТашкентуЭкскурсия по ТашкентуЭкскурсия по ТашкентуЭкскурсия по ТашкентуЭкскурсия по ТашкентуЭкскурсия по ТашкентуЭкскурсия по ТашкентуЭкскурсия по ТашкентуЭкскурсия по ТашкентуЭкскурсия по Ташкенту
2 день

Переезд в Самарканд и прогулка по городу

После завтрака у вас будет свободное время, а затем мы поедем на ж. -д. вокзал и на скоростном поезде отправимся в Самарканд. Оставим вещи в гостинице и начнём экскурсию по главным достопримечательностям, сосредоточенным в центре: площадь Регистан, мечеть Биби-Ханым, комплекс мавзолеев Шахи-Зинда.

Переезд в Самарканд и прогулка по городуПереезд в Самарканд и прогулка по городуПереезд в Самарканд и прогулка по городуПереезд в Самарканд и прогулка по городуПереезд в Самарканд и прогулка по городуПереезд в Самарканд и прогулка по городуПереезд в Самарканд и прогулка по городуПереезд в Самарканд и прогулка по городу
3 день

Юртовый лагерь в пустне Кызыл-Кум и вечер у костра

До обеда ещё прогуляемся по улочкам Самарканда, а затем поедем в юртовый лагерь в пустыне Кызыл-Кум неподалёку от озера Айдаркуль — «голубой жемчужины» Узбекистана.

Разместимся в юртах лагеря «Нурата». Желающие смогут прокатиться на верблюдах. Ужинать будем у костра, любуясь звёздами и слушая пение акына (поэт-импровизатор) под народный инструмент домбру.

Юртовый лагерь в пустне Кызыл-Кум и вечер у костраЮртовый лагерь в пустне Кызыл-Кум и вечер у костраЮртовый лагерь в пустне Кызыл-Кум и вечер у костраЮртовый лагерь в пустне Кызыл-Кум и вечер у костраЮртовый лагерь в пустне Кызыл-Кум и вечер у костра
4 день

Прибытие в Бухару и свободное время

После завтрака поедем в Бухару. Прибудем в город после обеда и заселимся в гостиницу, а затем у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок и покупки сувениров и подарков.

Прибытие в Бухару и свободное времяПрибытие в Бухару и свободное времяПрибытие в Бухару и свободное время
5 день

Экскурсия по Бухаре

Позавтракаем и пойдём изучать Бухару — настоящий город-музей. Посетим комплекс Ляби-Хауз, увидим мечеть Магоки-Аттори и медресе Чор-Минор, побываем в мавзолее Саманидов и рассмотрим крепость Арк.

Вечером у вас будет свободное время.

Экскурсия по БухареЭкскурсия по БухареЭкскурсия по БухареЭкскурсия по Бухаре
6 день

Переезд в Хиву

Переедем в Хиву. После заселения прогуляемся по вечернему городу и поужинаем.

Переезд в ХивуПереезд в ХивуПереезд в ХивуПереезд в ХивуПереезд в Хиву
7 день

Крепость Ичан-Кала в Хиве

После завтрака — экскурсия по Хиве. Вы увидите площадь Ичан-Кала — город в городе, обнесённый крепостными стенами. Внутри находятся 9 мечетей, 2 дворца и 5 мавзолеев!

Будем рассматривать старинные мечети и минареты, любоваться яркой мозаикой и лазурными куполами.

Крепость Ичан-Кала в ХивеКрепость Ичан-Кала в ХивеКрепость Ичан-Кала в ХивеКрепость Ичан-Кала в Хиве
8 день

Отъезд

Выселение из гостиницы — до 12:00. Затем доставим вас в аэропорт Ургенч.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, не позднее 09:00-10:00
Завершение: Аэропорт Ургенч, отвезём вас к вашим рейсам в любое время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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