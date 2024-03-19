Праздник весеннего равноденствия в Узбекистане

Попробовать свадебный плов, побывать на чаепитии в еврейском квартале и увидеть национальное шоу

Описание
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Ответы на вопросы
Встречаем весну в Ташкенте: научимся готовить главное праздничное блюдо Навруза — сумаляк, и поучаствуем в народных гуляниях с песнями и танцами.

Вы узнаете, чем свадебный рецепт плова отличается от традиционного самаркандского, побываете в мастерской керамистов и насладитесь узбекскими сладостями, обойдёте главные достопримечательности Ташкента, Бухары, Самарканда и Хивы и научитесь торговаться на восточном рынке.

Вас ждут профессиональная фотосессия на фоне мозаики и минаретов, мастер-классы и погружение в древнюю культуру.
Праздник весеннего равноденствия в Узбекистане
Праздник весеннего равноденствия в Узбекистане
Праздник весеннего равноденствия в Узбекистане
Праздник весеннего равноденствия в Узбекистане
Праздник весеннего равноденствия в Узбекистане
Праздник весеннего равноденствия в Узбекистане
Праздник весеннего равноденствия в Узбекистане
Праздник весеннего равноденствия в Узбекистане
Праздник весеннего равноденствия в Узбекистане
Ближайшие даты:
19
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей от 6 лет.

Для въезда в Узбекистан вам понадобится заграничный паспорт (минимальный порог до конца действия 1 мес).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, до 14:00. Сообщите заранее о необходимости заселиться раньше
Завершение: Хива, аэропорт или ж. - д. вокзал, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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