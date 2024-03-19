Попробовать свадебный плов, побывать на чаепитии в еврейском квартале и увидеть национальное шоу
Встречаем весну в Ташкенте: научимся готовить главное праздничное блюдо Навруза — сумаляк, и поучаствуем в народных гуляниях с песнями и танцами.
Вы узнаете, чем свадебный рецепт плова отличается от традиционного самаркандского, побываете в мастерской керамистов и насладитесь узбекскими сладостями, обойдёте главные достопримечательности Ташкента, Бухары, Самарканда и Хивы и научитесь торговаться на восточном рынке.
Вас ждут профессиональная фотосессия на фоне мозаики и минаретов, мастер-классы и погружение в древнюю культуру.
Вы узнаете, чем свадебный рецепт плова отличается от традиционного самаркандского, побываете в мастерской керамистов и насладитесь узбекскими сладостями, обойдёте главные достопримечательности Ташкента, Бухары, Самарканда и Хивы и научитесь торговаться на восточном рынке.
Вас ждут профессиональная фотосессия на фоне мозаики и минаретов, мастер-классы и погружение в древнюю культуру.
Ближайшие даты:
19
мар
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей от 6 лет.
Для въезда в Узбекистан вам понадобится заграничный паспорт (минимальный порог до конца действия 1 мес).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Ташкента, до 14:00. Сообщите заранее о необходимости заселиться раньшеЗавершение: Хива, аэропорт или ж. - д. вокзал, 12:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 94 туристов
Мы являемся ведущей компанией в сфере туризма в Узбекистане. В нашем штате свыше 40 гидов с опытом от 5 лет и более. Мы проводим экскурсии во всех городах Узбекистана без исключений. Гарантируем организацию индивидуального или группового тура в любое удобное для вас время на самом высшем уровне. Наши клиенты остаются с нами навсегда. Гарантируем самое лучшее соотношение цены и качества!
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Дата и количество участников выбирается при бронировании