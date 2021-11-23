Что вас ожидает:

День 1. Прибытие в Ташкент

По прибытии в международный аэропорт Ташкента вас встретит наш водитель и отвезет в отель на ночевку. Ночь в отеле.

День 2. Экскурсия по Ташкенту

Сегодня утром вы начнете экскурсию по городу и посетите старый город с комплексом Имама Хасти с Кораном Османа VII века, базар Чорсу, бутик вышивки Мадины, бутик Шелка Бибиханим и Икат на базаре Чорсу, медресе Кукельдаш, Музей прикладного искусства, Ташкентское метро и площадь Независимости. Ночь в отеле Ичан-кала.

День 3. Перелет из Ташкента в Нукус и поездка на Аральское море

Рейс Ташкент — Нукус. Трансфер в аэропорт и по прибытии в аэропорт Нукуса поездка до Аральского моря в 400 км в одну сторону. Нукус — Кунград Плато Усть-урт — озеро Судочье — Аральское море. Отъезд из Нукуса, чтобы открыть для себя плато Устюрт и жизнь Аральского моря. Пройдите через район Кунград, который раньше был одним из торговых центров на Великом Шелковом пути. Продолжайте путь к плато Устюрт. Остановитесь на озере Судочье, пообедайте, посмотрите дом рыбаков. Старая рыбная фабрика. Продолжайте путь к Аральскому морю. По дороге посетите бывший маяк, см. поселок газового завода. Остановитесь, чтобы сфотографировать красивые каньоны и рухнувшую землю. Прибытие в Аральское море. Поставьте палатку. Обед. Ночевка в юрте на берегу.

День 4. Аральское море — Нукус на обратном пути

Аральское море — Муйнак — Миздаханксивц — Нукус. Встанем рано, чтобы сфотографировать восход солнца. Завтрак. Переезд в деревню Мойнак, которая в наши дни известна как «кладбище кораблей». Едем по высохшему дну моря, проезжаем газовые вышки, прибываем в Учсай — Газовый завод. Обед. Возвращаемся в Нукус, по пути остановимся у архитектурного комплекса Миздак-хана XIV века и Гаур- калы, разрушенного Чингиз-ханом. Ночевка в Нукусе.

День 5. Нукус —Чильпик — Аяз-Кала — Хива 200 км

После завтрака посетите знаменитый музей Савицкого, который является одним из 2 крупнейших музеев авангарда в мире. Вы откроете для себя советское искусство 1930-1970 годов, этнографию каракалпакского народа. Позже поездка в Хиву через Чилпик, древние крепости Аязкалы, датируемые 1-5 веками нашей эры. Ночевка в Хиве.

День 6. Экскурсия по городу Хива на целый день

Хива — музей под открытым небом со множеством мечетей, медресе, караван-сараев, гаремов, минаретов, мастерских и музеев. Вы увидите все эти шедевры архитектуры Хивы, ее жителей, живущих в Ичан-кале, и насладитесь местной кухней в одной из семей Хивы. Основные достопримечательности Ичана: Ковчег Кунья, мавзолей Пахлавана Махмуда, Джума-мечеть с 218 колоннами, Гарем Таш Хаули. Ночевка.

День 7. Из Хивы в Бухару (500 км, 6 часов езды)

Поездка в Бухару через пустыню Кызылкум. Прибытие в Бухару, если номер в отеле свободен для раннего заезда, вы можете зарегистрироваться или отправиться на экскурсию по городу Бухара. Посетите Летний дворец Ситорай Мохи Хосса и Бахауддина, Некрополь Накшбанди, святыня узбекских мусульман. Ночевка.

День 8. Экскурсия по Бухаре на целый день

Сегодняшняя экскурсия по Бухаре на целый день, пешая прогулка по этому древнему, священному городу, включает мавзолей Чашмай Аюб, мавзолей Исмаила Самани, мечеть Боло Хауз и крепость Арк. Вы увидите дворцы, торговые купола, мечети, медресе, ханаку, турецкий хаммам, базар и множество сувенирных лавок. После обеда в местных ресторанах или кафе. Вы посещаете Минарет Калян, медресе Улугбека и Абдул азиз хана, медресе Надир Диван Беги и Ханака, мечеть Магаки Аттари, медресе Чор Минор. Вы можете завершить экскурсию по городу дополнительным народным шоу в медресе Надир Диван Беги в 18.00. Ночевка.

День 9. Экскурсия по окрестностям Бухары

Сегодня вы побываете за пределами города Бухары. Летний дворец, который называется Ситорай Мохи-Хоса, был построен для последнего эмира Бухары. Позже вы посетите некрополь Бахауддина Накшбанди, священное место мусульман Центральной Азии. Послеобеденное свободное время. Ночевка.

День 10. Из Бухары в Самарканд через Шахрисабз

Бухара — Шахрисабз — Самарканд 290 км +140 км. После завтрака переезд в Самарканд через Шахрисабз. Это родной город Тамерлана, сына Джахонгира, его отец и его учитель похоронены здесь, а его могила пуста. Вы отправитесь в Самарканд через красивый горный перевал Зарафшанских хребтов. После обеда поездка в Самарканд. Прибытие в Самарканд во второй половине дня, свободное время. Ночевка.

День 11. Экскурсия по Самарканду на целый день

Сегодня вы посещаете Самарканд: история Самарканда восходит к VI веку нашей эры, когда он назывался Афросиаб, и поселение было разрушено войсками Чанчуня в XIII веке, а в XIV веке оно было восстановлено династией Темуридов. Гур Мавзолей Эмира, усыпальница Тимура, его сыновей, внуков и учителя, площадь Регистан с медресе Сердара, мечеть Тилла кари и медресе Улугбека. Мечеть Биби Ханум, названная в честь любимой жены Темура, Сиабский базар, обсерватория Улугбека и древнее место Афросиаб. Трансфер в отель. Ночевка.

День 12. Из Самарканда в Ташкент

Завтрак в отеле. Посадка на утренний поезд до Самарканда за 2 часа до отправления. По прибытии встреча и трансфер в отель, свободное время. Вы можете посетить местный театр, который славится своей оперой и балетом. Ночевка.

День 13. Ташкент — Фергана (400 км, 6 часов езды)

Переезд в Ферганскую долину через Коканд. Короткая экскурсия по городу Коканд и дворцу ханов, джума-мечети и остановка в Руштане в мастерской и доме керамического мастера. Вечернее прибытие в город Фергана и ночевка.

День 14. Фергана обратно в Ташкент через Маргилан

После завтрака мы посетим Маргиланскую шелковую фабрику и мечеть в Маргилане, где вы сможете увидеть местных ремесленников с их работой. Во второй половине дня мы отправимся обратно в Ташкент. Ночевка.

День 15. Отправление

Трансфер в международный аэропорт Ташкента. Вылет домой. Окончание тура.

Важная информация: