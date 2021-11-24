По договоренности с туристом

Что вас ожидает:

День 1. Прибытие в Ташкент

Обзорная экскурсия по столице Узбекистана — комплекс Хаст-Имом, Медресе Барак-Хана, Тилла, Мечеть Шейха, Мавзолей святого Абу Бакра Каффаля Шаши и Исламский институт имама аль-Бухари. Посещение базара Чорсу. Прогулка в центре города с посещением площади Амира Темура, Площади Независимости, Музея прикладного искусства. Балет и опера в Ташкентском театре Навои (по желанию, билеты можно заказать по запросу — 10 USD с человека). Ночевка.

День 2. Ташкент — Коканд — Ташкент

После раннего завтрака в отеле, в 07:15 вас будет ждать трансфер на Ташкентский железнодорожный вокзал. Посадка на поезд до Коканда. Обед в местном ресторане Чайхана в Коканде и посещение Худояр-хана Дворец, мечеть Джами и медресе Нор-но-бай. Вечерний трансфер в Ташкент. Трансфер в гостиницу. Ночевка.

День 3. Ташкент — Самарканд (320 км, 2 часа 10 минут езды на поезде)

Завтрак в отеле. Трансфер на железнодорожный вокзал, посадка на скоростной поезд «Афросиаб». По прибытии в Самарканд отправляйтесь на экскурсию по городу Самарканд — посетите площадь Регистан, останки Биби, Мечеть Ханум, Базар Сиеб, Обсерваторию Улугбека, Некрополь Шахи-Зинда и мавзолей Гур-Эмир. Ночевка.

День 4. Самарканд

Продолжайте осмотр достопримечательностей: посетите музей Афрасиаба и Гробницу святого Даниила. Затем отправляйтесь в деревню Кони Гил, чтобы изучить традиционный способ изготовления самаркандской бумаги из тутового дерева. Ночевка. По запросу на площади Регистан около 21:00 может быть организовано звуковое и световое шоу (дополнительно 7 USD с человека).

День 5. Самарканд — Бухара (300 км, 5 часов)

Утром поездка в Бухару. По дороге остановитесь в караван-сарае Рабати-Малик. Во второй половине дня — прогулка в Старую Бухару. Исследуйте минарет Калян, мечеть Калян и медресе Мири-Араб, мечеть Магоки-Аттори,

медресе Улугбека и Абдулазизхана, торговые купола, ансамбль Ляби Хауз, медресе Чор-Минор. Ночевка.

День 6. Бухара

Второй день в Бухаре — крепость Арк, мечеть Боло-Хауз, мавзолей династии Самани и Чашма-Аюб. Посещение Ситорай-Мохихоса — летней резиденции последнего эмира Бухары и Мавзолея Бахутдина Накшбанди. Дополнительное народное шоу с местной музыкой, танцами и костюмированным шоу может быть организовано в медресе Надир Диван Беги за 1800 USD (10 USD с человека). Ночевка.

День 7. Бухара — Хива (500 км, 7 часов езды)

Утром — поездка в Хиву. Остановитесь по пути, чтобы полюбоваться видом на пустыню и реку Амударья. Время для отдыха. Ночь в отеле.

День 8. Хива

Посещение крепости Ичан-Кала, Медресе Мухаммад Амин Хана, Медресе Мухаммад Рахим хана, Малой Кальты, Джума-мечети, Дворца Тош ховли, Мавзолея Пахлавана Махмуда. Вам придется посетить местные ремесленные мастерские, мастерскую по шелковым коврам, мастерскую по резьбе по дереву. В Хиве также можно организовать местное музыкальное и танцевальное шоу или шоу канатоходцев в Хиве за дополнительную плату в размере 5 USD с человека. Ночь в отеле

День 9. Газовый кратер Хива — Кёнеургенч — Дарваза (300 км)

Утром отправимся на границу Узбекистана и Туркменистана и поезжайте в Кёнеургенч. Посетите мавзолеи Турабек-Ханым, Султана Текеша, Султана Иларслана, Наджмуддина-Кубры, Султана Али. Откройте для себя Кутлуг

Минарет Тимура и холм Кырк Молла. Во второй половине дня поездка в газовый кратер Дарваза. Ужин с приготовленной на костре едой возле горящего газового кратера. Ночевка в палатках.

День 10. Дарваза — Хива 260 км — аэропорт Ургенч — Ташкент

После завтрака возвращаемся на границу Узбекистана в районе Дахау-Шават. Вас встретит узбекский гид и водитель автобуса и доставит в аэропорт Ургенча на рейс в Ташкент, рейс 1 час 20 минут в 20:45 или 21:20.

Трансфер в гостиницу в Ташкенте на ночь.

День 11. Ташкент — отправление

Свободное время до трансфера в международный аэропорт. Отправление.

Важная информация:

Ташкент (отели) — City palace 4* или Grand Mir 4* or Wyndham Tashkent 4*

Самарканд (отели) — Asia Samarkand, Registon hotel, Malika Diyora 3*

Бухара (отели) — Boutique hotels (Komil, Laby Hauz, Rizo, Old Bukhara)

Хива (отели) — Malika Khiva, Asia Khiva или похожие на них 3*