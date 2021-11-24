По договоренности с туристом

Тур по Узбекистану и Туркменистану (10 дней)

Море ярких приключений с восточным колоритом во время комбинированный тура в Туркменистан и...

Море ярких приключений с восточным колоритом во время комбинированный тура в Туркменистан и Узбекистан.

Вы посетите главные исторические достопримечательности и памятники архитектуры и множество пустынных и прекрасных городов.

Несмотря на то, что мы посещаем сразу две страны, вам не будет дискомфортно, ведь мы продумали наш маршрут как единое целое, вы проедете через самые знаковые города Великого Шёлкового Пути — Самарканд, Бухару, Ташкент, Коканд, Хиву и многие другие.

Вперед, за впечатлениями вместе с нами!
Тур по Узбекистану и Туркменистану (10 дней)
Тур по Узбекистану и Туркменистану (10 дней)
Тур по Узбекистану и Туркменистану (10 дней)
Тур по Узбекистану и Туркменистану (10 дней)
Тур по Узбекистану и Туркменистану (10 дней)
Тур по Узбекистану и Туркменистану (10 дней)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    День 1. Прибытие в Ташкент
    Обзорная экскурсия по столице Узбекистана — комплекс Хаст-Имом, Медресе Барак-Хана, Тилла, Мечеть Шейха, Мавзолей святого Абу Бакра Каффаля Шаши и Исламский институт имама аль-Бухари. Посещение базара Чорсу. Прогулка в центре города с посещением площади Амира Темура, Площади Независимости, Музея прикладного искусства. Балет и опера в Ташкентском театре Навои (по желанию, билеты можно заказать по запросу — 10 USD с человека). Ночевка.

    День 2. Ташкент — Коканд — Ташкент

    После раннего завтрака в отеле, в 07:15 вас будет ждать трансфер на Ташкентский железнодорожный вокзал. Посадка на поезд до Коканда. Обед в местном ресторане Чайхана в Коканде и посещение Худояр-хана Дворец, мечеть Джами и медресе Нор-но-бай. Вечерний трансфер в Ташкент. Трансфер в гостиницу. Ночевка.
    День 3. Ташкент — Самарканд (320 км, 2 часа 10 минут езды на поезде)
    Завтрак в отеле. Трансфер на железнодорожный вокзал, посадка на скоростной поезд «Афросиаб». По прибытии в Самарканд отправляйтесь на экскурсию по городу Самарканд — посетите площадь Регистан, останки Биби, Мечеть Ханум, Базар Сиеб, Обсерваторию Улугбека, Некрополь Шахи-Зинда и мавзолей Гур-Эмир. Ночевка.

    День 4. Самарканд

    Продолжайте осмотр достопримечательностей: посетите музей Афрасиаба и Гробницу святого Даниила. Затем отправляйтесь в деревню Кони Гил, чтобы изучить традиционный способ изготовления самаркандской бумаги из тутового дерева. Ночевка. По запросу на площади Регистан около 21:00 может быть организовано звуковое и световое шоу (дополнительно 7 USD с человека).
    День 5. Самарканд — Бухара (300 км, 5 часов)
    Утром поездка в Бухару. По дороге остановитесь в караван-сарае Рабати-Малик. Во второй половине дня — прогулка в Старую Бухару. Исследуйте минарет Калян, мечеть Калян и медресе Мири-Араб, мечеть Магоки-Аттори,
    медресе Улугбека и Абдулазизхана, торговые купола, ансамбль Ляби Хауз, медресе Чор-Минор. Ночевка.

    День 6. Бухара

    Второй день в Бухаре — крепость Арк, мечеть Боло-Хауз, мавзолей династии Самани и Чашма-Аюб. Посещение Ситорай-Мохихоса — летней резиденции последнего эмира Бухары и Мавзолея Бахутдина Накшбанди. Дополнительное народное шоу с местной музыкой, танцами и костюмированным шоу может быть организовано в медресе Надир Диван Беги за 1800 USD (10 USD с человека). Ночевка.
    День 7. Бухара — Хива (500 км, 7 часов езды)
    Утром — поездка в Хиву. Остановитесь по пути, чтобы полюбоваться видом на пустыню и реку Амударья. Время для отдыха. Ночь в отеле.

    День 8. Хива

    Посещение крепости Ичан-Кала, Медресе Мухаммад Амин Хана, Медресе Мухаммад Рахим хана, Малой Кальты, Джума-мечети, Дворца Тош ховли, Мавзолея Пахлавана Махмуда. Вам придется посетить местные ремесленные мастерские, мастерскую по шелковым коврам, мастерскую по резьбе по дереву. В Хиве также можно организовать местное музыкальное и танцевальное шоу или шоу канатоходцев в Хиве за дополнительную плату в размере 5 USD с человека. Ночь в отеле
    День 9. Газовый кратер Хива — Кёнеургенч — Дарваза (300 км)
    Утром отправимся на границу Узбекистана и Туркменистана и поезжайте в Кёнеургенч. Посетите мавзолеи Турабек-Ханым, Султана Текеша, Султана Иларслана, Наджмуддина-Кубры, Султана Али. Откройте для себя Кутлуг
    Минарет Тимура и холм Кырк Молла. Во второй половине дня поездка в газовый кратер Дарваза. Ужин с приготовленной на костре едой возле горящего газового кратера. Ночевка в палатках.
    День 10. Дарваза — Хива 260 км — аэропорт Ургенч — Ташкент
    После завтрака возвращаемся на границу Узбекистана в районе Дахау-Шават. Вас встретит узбекский гид и водитель автобуса и доставит в аэропорт Ургенча на рейс в Ташкент, рейс 1 час 20 минут в 20:45 или 21:20.
    Трансфер в гостиницу в Ташкенте на ночь.
    День 11. Ташкент — отправление
    Свободное время до трансфера в международный аэропорт. Отправление.

    Важная информация:

      Ташкент (отели) — City palace 4* или Grand Mir 4* or Wyndham Tashkent 4*
      Самарканд (отели) — Asia Samarkand, Registon hotel, Malika Diyora 3*
      Бухара (отели) — Boutique hotels (Komil, Laby Hauz, Rizo, Old Bukhara)
      Хива (отели) — Malika Khiva, Asia Khiva или похожие на них 3*

      Ответы на вопросы

      Что входит?
      • Транспорт 24-местный микроавтобус с кондиционером
      • Завтрак в отеле
      • Гид-сопровождающий (говорит на русском и английском языках)
      • Питание, как указано в вышеупомянутой программе (5 ужинов)
      • Плата за вход в достопримечательности и музеи в соответствии с программой
      • Бутилированная вода ежедневно на человека
      • Авиабилет на местный рейс URG-TAS, Билет на поезд TAS-SAM
      Что не входит?
      • Личные расходы в отелях
      • Алкогольные и безалкогольные напитки
      • Советы гидам и водителям
      • Плата за фото и видео на сайтах и в музеях
      • Визовый сбор для Узбекистана и Туркменистана
      Место начала и завершения?
      Аэропорт Ташкента
      Когда и сколько длится?
      Когда: По договоренности с туристом
      Экскурсия длится около 11 дней
      Кто ещё будет на экскурсии?
      Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
      Что если я передумаю?
      • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
      • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
      Можно задать вопрос до бронирования?
      Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

      По договоренности с туристом

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