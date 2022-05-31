Ташкент

После перелета из Казани, вас будет ждать трансфер и размещение в отеле. С утра завтрак и экскурсионная программа по Ташкенту, в которую входит:

посещение комплекса Хаст-Имам, состоящего из Медресе Барак-хана, мечети Тилля-Шейха (хранилище знаменитого Корана Османа и золотого волоса пророка Мухаммада);

Государственный музей прикладного искусства Узбекистана;

базар Чорсу;

медресе Кукельдаш;

площадь Независимости;

сквер Амира Тимура.

Самарканд

Мавзолей Гури Эмир — гробница Тамерлана (XIV-XV вв.), место, где похоронены Амир Темур, его сыновья и внуки.

Три медресе площади Регистан, одного из выдающихся образцов градостроительного искусства Средней Азии, сложившегося в XVII веке. Здесь можно «перелистать страницы» многотысячной истории Самарканда.

Мечеть Биби Ханум — самая большая в Средней Азии и одна из крупнейших во всем мусульманском мире. Именно на это сооружение устремляет свой изумлённый взгляд всякий, кто въезжает в город. Огромная, величественная, безмолвная…

Архитектурный комплекс Шахи Зинда (XI-XV вв.) — место захоронения царственных особ и знати. Основным же мавзолеем, откуда и начинается некрополь, считается мнимая могила двоюродного брата пророка Мухаммеда — Кусама Ибн-Аббаса. Его так и называли «Шахи Зинда», что в переводе с персидского означает «Живой Царь».

Посещение мавзолея пророка Даниила. Он почитается тремя мировыми религиями. Один из четырёх великих израильских пророков в иудаизме, Книга которого вошла в Ветхий Завет христианской Библии.

Обсерватория Улугбека (XV век)

Научные труды Улугбека были созданы благодаря уникальной обсерватории, которую он воздвиг в Самарканде. Главным стационарным инструментом был гигантский квадрант, размещенный внутри цилиндрического здания диаметром 48 м (остатки фундамента, вернее траншей от него, найдены при археологических исследованиях).

В свободное время советуем посетить старейший базар города — Сиаб.

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