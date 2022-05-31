Ташкент
После перелета из Казани, вас будет ждать трансфер и размещение в отеле. С утра завтрак и экскурсионная программа по Ташкенту, в которую входит:
- посещение комплекса Хаст-Имам, состоящего из Медресе Барак-хана, мечети Тилля-Шейха (хранилище знаменитого Корана Османа и золотого волоса пророка Мухаммада);
- Государственный музей прикладного искусства Узбекистана;
- базар Чорсу;
- медресе Кукельдаш;
- площадь Независимости;
- сквер Амира Тимура.
Самарканд
Мавзолей Гури Эмир — гробница Тамерлана (XIV-XV вв.), место, где похоронены Амир Темур, его сыновья и внуки.
Три медресе площади Регистан, одного из выдающихся образцов градостроительного искусства Средней Азии, сложившегося в XVII веке. Здесь можно «перелистать страницы» многотысячной истории Самарканда.
Мечеть Биби Ханум — самая большая в Средней Азии и одна из крупнейших во всем мусульманском мире. Именно на это сооружение устремляет свой изумлённый взгляд всякий, кто въезжает в город. Огромная, величественная, безмолвная…
Архитектурный комплекс Шахи Зинда (XI-XV вв.) — место захоронения царственных особ и знати. Основным же мавзолеем, откуда и начинается некрополь, считается мнимая могила двоюродного брата пророка Мухаммеда — Кусама Ибн-Аббаса. Его так и называли «Шахи Зинда», что в переводе с персидского означает «Живой Царь».
Посещение мавзолея пророка Даниила. Он почитается тремя мировыми религиями. Один из четырёх великих израильских пророков в иудаизме, Книга которого вошла в Ветхий Завет христианской Библии.
Обсерватория Улугбека (XV век)
Научные труды Улугбека были созданы благодаря уникальной обсерватории, которую он воздвиг в Самарканде. Главным стационарным инструментом был гигантский квадрант, размещенный внутри цилиндрического здания диаметром 48 м (остатки фундамента, вернее траншей от него, найдены при археологических исследованиях).
В свободное время советуем посетить старейший базар города — Сиаб.
Важная информация
- В путешествие необходимо взять: удобную обувь, удобную одежду по сезону, крем от загара и солнечные очки.
- В период путешествия по Узбекистану — забудьте про диету!