Тур в Ташкент и Самарканд из Казани (4дня)

Насыщенная экскурсионная программа по Ташкенту и Самарканду

Насыщенная экскурсионная программа по Ташкенту и Самарканду.

Посещение комплекса Хаст-Имам, где хранится знаменитый Коран Османа и золотой волос пророка Мухаммада. Колоритный и один из самых больших рынков Средней Азии — базар Чорсу. Гробница Тамерлана — место, где похоронены Амир Темур, его сыновья и внуки.

Мавзолей пророка Даниила, архитектурный комплекса Шахи Зинда и еще множество жемчужин Азии в нашем туре.
Тур в Ташкент и Самарканд из Казани (4дня)
Тур в Ташкент и Самарканд из Казани (4дня)
Тур в Ташкент и Самарканд из Казани (4дня)
Тур в Ташкент и Самарканд из Казани (4дня)
Тур в Ташкент и Самарканд из Казани (4дня)
Тур в Ташкент и Самарканд из Казани (4дня)
Тур в Ташкент и Самарканд из Казани (4дня)

Что вас ожидает 🤩

  • Комплекс Хаст-Имам (Медресе Барак-Хана, мечеть Тилля-Шейха)
  • Государственный музей прикладного искусства Узбекистана
  • Базар Чорсу
  • Медресе Кукельдаш
  • Площадь Независимости
  • Сквер Амира Тимура
  • Мавзолей Гури Эмир
  • Площадь Регистан
  • Медресе Улугбека
  • Медресе Шер-Дор
  • Медресе Тилля-Кари
  • Мечеть Биби Ханум
  • Архитектурный комплекс Шахи Зинда
  • Посещение Мавзолея пророка Даниила
  • Обсерватория Улугбека
  • Базар Сиаб

Ташкент

После перелета из Казани, вас будет ждать трансфер и размещение в отеле. С утра завтрак и экскурсионная программа по Ташкенту, в которую входит:

  • посещение комплекса Хаст-Имам, состоящего из Медресе Барак-хана, мечети Тилля-Шейха (хранилище знаменитого Корана Османа и золотого волоса пророка Мухаммада);
  • Государственный музей прикладного искусства Узбекистана;
  • базар Чорсу;
  • медресе Кукельдаш;
  • площадь Независимости;
  • сквер Амира Тимура.

Самарканд

Мавзолей Гури Эмир — гробница Тамерлана (XIV-XV вв.), место, где похоронены Амир Темур, его сыновья и внуки.
Три медресе площади Регистан, одного из выдающихся образцов градостроительного искусства Средней Азии, сложившегося в XVII веке. Здесь можно «перелистать страницы» многотысячной истории Самарканда.
Мечеть Биби Ханум — самая большая в Средней Азии и одна из крупнейших во всем мусульманском мире. Именно на это сооружение устремляет свой изумлённый взгляд всякий, кто въезжает в город. Огромная, величественная, безмолвная…
Архитектурный комплекс Шахи Зинда (XI-XV вв.) — место захоронения царственных особ и знати. Основным же мавзолеем, откуда и начинается некрополь, считается мнимая могила двоюродного брата пророка Мухаммеда — Кусама Ибн-Аббаса. Его так и называли «Шахи Зинда», что в переводе с персидского означает «Живой Царь».
Посещение мавзолея пророка Даниила. Он почитается тремя мировыми религиями. Один из четырёх великих израильских пророков в иудаизме, Книга которого вошла в Ветхий Завет христианской Библии.

Обсерватория Улугбека (XV век)

Научные труды Улугбека были созданы благодаря уникальной обсерватории, которую он воздвиг в Самарканде. Главным стационарным инструментом был гигантский квадрант, размещенный внутри цилиндрического здания диаметром 48 м (остатки фундамента, вернее траншей от него, найдены при археологических исследованиях).
В свободное время советуем посетить старейший базар города — Сиаб.

Важная информация

  • В путешествие необходимо взять: удобную обувь, удобную одежду по сезону, крем от загара и солнечные очки.
  • В период путешествия по Узбекистану — забудьте про диету!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Трансфер в отель
  • Транспортные расходы
  • Входные билеты
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • В путешествие необходимо взять: удобную обувь
  • Удобную одежду по сезону
  • Крем от загара и солнечные очки. P.S. В период путешествия по Узбекистану забудьте про диету!:)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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