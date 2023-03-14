Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Я заберу вас от места проживания на своём автомобиле, и мы отправимся за город. В путешествии я люблю оставить место приятным неожиданностям: например, мы можем сделать остановку у хлопкового поля или виноградной плантации, посмотреть за процессом выпечки самсы в тандыре или заглянуть на базар.
Узбекистан футуристичный
Первая точка на маршруте — гелиокомплекс «Солнце» при Институте материаловедения, расположенный в горах. Таких в мире два: один у нас под Ташкентом, второй во Франции. Вы увидите, что Узбекистан — это не только плов и дыни. Полюбуемся футуристичным видом сооружений, и я расскажу, как здесь испытывали обшивку космического челнока «Буран».
Ослики, кишлак и местная кухня
Дальше движемся к аутентичному кишлаку Сукок. Здесь мы пообедаем шашлыками в чайхане, расположенной у красивого горного ручья. А после пройдём по кишлаку и увидим, как устроена жизнь в узбекском селе. Встретим местных жителей, рассмотрим фасады домов и поздороваемся с осликами.
Треккинг по Тянь-Шаньским горам
А теперь пришло время для легкого треккинга: прямо из кишлака мы отправимся покорять горные склоны Тянь-Шаня. Будем дышать полной грудью и останавливаться, чтобы полюбоваться живописными природными пейзажами. Во время похода сделаем привал у ручья с родниковой водой и немного отдохнем. Треккинг займёт примерно два часа. По завершении похода поедем обратно в Ташкент.
Организационные детали
Экскурсия начинается в 9:00 или в 10:00. Вернёмся в город примерно в 18.30. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле седан.
Возьмите с собой удобную обувь для треккинга
Входные билеты на гелиокомплекс «Солнце» — 5$/чел.
Количество участников может быть увеличено. Тогда мы пересаживаемся на минивэн. Стоимость экскурсии для группы до 8 человек — 500 евро.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aziz — ваш гид в Ташкенте
Провёл 550 экскурсий для 431 туриста
Сертифицированный гид, живу в Ташкенте и провожу экскурсии по Узбекистану более 15 лет; есть свой автотранспорт (сам за рулём). Работал во многих международных компаниях, где занимался логистикой и организацией деловых поездок. Это прибавило опыта и знаний, а впоследствии вдохновило меня заняться частной практикой гида. Экскурсии я провожу на русском и английском языках по всей стране — от Аральского моря до Ферганской долины. Могу составить для вас оптимальную программу тура, встретить в аэропорту, найти билеты на скоростной поезд «Афросиаб» в Самарканд и Бухару при отсутствии продаж на сайтах, помочь с выбором гостиницы и другими организационными хлопотами. Также у меня есть личные седан и микроавтобус, так что вам не нужно будет нанимать водителя.
Приезжайте в Узбекистан на нескучные экскурсии, и мы вместе отправимся за незабываемыми впечатлениями. До встречи в Ташкенте!