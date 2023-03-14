Мы отправимся в загородное путешествие. Сначала я покажу почти космическое сооружение, которых в мире всего два: одно во Франции, а одно у нас. А затем вы окунётесь в атмосферу узбекского селения: увидите дома и виноградные плантации, пообедаете шашлыком в чайхане и запьёте его местным вином. Напоследок мы поднимемся по тропинкам Тянь-Шаня и насладимся его прекрасными горными пейзажами. Такой Узбекистан запомнится надолго.

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Описание

Что вас ожидает

Я заберу вас от места проживания на своём автомобиле, и мы отправимся за город. В путешествии я люблю оставить место приятным неожиданностям: например, мы можем сделать остановку у хлопкового поля или виноградной плантации, посмотреть за процессом выпечки самсы в тандыре или заглянуть на базар.

Узбекистан футуристичный

Первая точка на маршруте — гелиокомплекс «Солнце» при Институте материаловедения, расположенный в горах. Таких в мире два: один у нас под Ташкентом, второй во Франции. Вы увидите, что Узбекистан — это не только плов и дыни. Полюбуемся футуристичным видом сооружений, и я расскажу, как здесь испытывали обшивку космического челнока «Буран».

Ослики, кишлак и местная кухня

Дальше движемся к аутентичному кишлаку Сукок. Здесь мы пообедаем шашлыками в чайхане, расположенной у красивого горного ручья. А после пройдём по кишлаку и увидим, как устроена жизнь в узбекском селе. Встретим местных жителей, рассмотрим фасады домов и поздороваемся с осликами.

Треккинг по Тянь-Шаньским горам

А теперь пришло время для легкого треккинга: прямо из кишлака мы отправимся покорять горные склоны Тянь-Шаня. Будем дышать полной грудью и останавливаться, чтобы полюбоваться живописными природными пейзажами. Во время похода сделаем привал у ручья с родниковой водой и немного отдохнем. Треккинг займёт примерно два часа.

По завершении похода поедем обратно в Ташкент.

Организационные детали