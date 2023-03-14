Узбекистан, который вас удивит

Поездка к футуристичному гелиокомплексу и аутентичному кишлаку

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Мы отправимся в загородное путешествие.

Сначала я покажу почти космическое сооружение, которых в мире всего два: одно во Франции, а одно у нас.

А затем вы окунётесь в атмосферу узбекского селения: увидите дома и виноградные плантации, пообедаете шашлыком в чайхане и запьёте его местным вином. Напоследок мы поднимемся по тропинкам Тянь-Шаня и насладимся его прекрасными горными пейзажами. Такой Узбекистан запомнится надолго.
Узбекистан, который вас удивит
Узбекистан, который вас удивит
Узбекистан, который вас удивит
Узбекистан, который вас удивит
Узбекистан, который вас удивит
Узбекистан, который вас удивит
Узбекистан, который вас удивит
Узбекистан, который вас удивит
Узбекистан, который вас удивит
Узбекистан, который вас удивит
Узбекистан, который вас удивит
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Описание

Что вас ожидает

Я заберу вас от места проживания на своём автомобиле, и мы отправимся за город. В путешествии я люблю оставить место приятным неожиданностям: например, мы можем сделать остановку у хлопкового поля или виноградной плантации, посмотреть за процессом выпечки самсы в тандыре или заглянуть на базар.

Узбекистан футуристичный

Первая точка на маршруте — гелиокомплекс «Солнце» при Институте материаловедения, расположенный в горах. Таких в мире два: один у нас под Ташкентом, второй во Франции. Вы увидите, что Узбекистан — это не только плов и дыни. Полюбуемся футуристичным видом сооружений, и я расскажу, как здесь испытывали обшивку космического челнока «Буран».

Ослики, кишлак и местная кухня

Дальше движемся к аутентичному кишлаку Сукок. Здесь мы пообедаем шашлыками в чайхане, расположенной у красивого горного ручья. А после пройдём по кишлаку и увидим, как устроена жизнь в узбекском селе. Встретим местных жителей, рассмотрим фасады домов и поздороваемся с осликами.

Треккинг по Тянь-Шаньским горам

А теперь пришло время для легкого треккинга: прямо из кишлака мы отправимся покорять горные склоны Тянь-Шаня. Будем дышать полной грудью и останавливаться, чтобы полюбоваться живописными природными пейзажами. Во время похода сделаем привал у ручья с родниковой водой и немного отдохнем. Треккинг займёт примерно два часа.
По завершении похода поедем обратно в Ташкент.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в 9:00 или в 10:00. Вернёмся в город примерно в 18.30. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле седан.
  • Возьмите с собой удобную обувь для треккинга
  • Входные билеты на гелиокомплекс «Солнце» — 5$/чел.
  • Количество участников может быть увеличено. Тогда мы пересаживаемся на минивэн. Стоимость экскурсии для группы до 8 человек — 500 евро.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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