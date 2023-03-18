За три дня вы успеете нагуляться по горам, полюбоваться подснежниками, крокусами и тюльпанами и узнать о животных и растениях, истории и географии региона. Мы побываем в физико-техническом институте и посмотрим на уникальную Солнечную печь. Заглянем в грот, где сохранились петроглифы — древние наскальные рисунки.



Поднимемся на горы Патандазбоши и Большой Чимган, с высоты которых насладимся видами на живописные вершины и озёра.



А жить будем на берегу лазурного водохранилища в окружении склонов Западного Тянь-Шаня. Важно: тюльпаны в горах Угам-Чаткальского национального парка цветут в апреле.