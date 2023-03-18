Пожить на берегу озера, познакомиться с видами горных тюльпанов и насладиться узбекской кухней
За три дня вы успеете нагуляться по горам, полюбоваться подснежниками, крокусами и тюльпанами и узнать о животных и растениях, истории и географии региона. Мы побываем в физико-техническом институте и посмотрим на уникальную Солнечную печь. Заглянем в грот, где сохранились петроглифы — древние наскальные рисунки.
Поднимемся на горы Патандазбоши и Большой Чимган, с высоты которых насладимся видами на живописные вершины и озёра.
А жить будем на берегу лазурного водохранилища в окружении склонов Западного Тянь-Шаня. Важно: тюльпаны в горах Угам-Чаткальского национального парка цветут в апреле.
Поднимемся на горы Патандазбоши и Большой Чимган, с высоты которых насладимся видами на живописные вершины и озёра.
А жить будем на берегу лазурного водохранилища в окружении склонов Западного Тянь-Шаня. Важно: тюльпаны в горах Угам-Чаткальского национального парка цветут в апреле.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми. Детям от 7 лет будет интересно и не сложно.
Рекомендуемое снаряжение: ботинки для треккинга, майка/рубашка с длинным рукавом, куртка-ветровка, головной убор от солнца, крем от загара, солнцезащитные очки, шейный платок.
Оставшаяся часть платы за тур производится в долларах, евро или местной валюте UzSUM по курсу на день оплаты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ташкент, 08:00. Встретим вас у вашего отеляЗавершение: Ташкент, 17:00-19:00. Отвезём вас к вашему отелю / в аэропорт или на ж. - д. вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 9% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рустам — ваш гид в Ташкенте
Здравствуйте! Я сертифицированный горный гид, инструктор-проводник по верховой езде и рыбалке на форель с многолетним опытом работы в горах Угам-Чаткальского национального парка. За годы работы в национальном парке собрал множество знаний о географии, истории, флоре, фауне, геологии, археологии и просто интересные факты об обычаях, традициях и жизни людей в горах, которыми с удовольствием поделюсь с вами. Владею русским и английским языками, увлечён историей. Профессионально научу верховой езде в горах и технике ловли форели в горной реке.
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