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Волос пророка Мухаммеда и единственный сохранившийся оригинал Корана здесь!

Марина К.
Марина К. – Гид из Ташкента
"Хазрати Имам" ("Хаст Имам" или в переводе "Святой Имам") - обязательное место паломничества ташкентцев и гостей столицы ⭐️, главная площадь исламской культуры многомиллионного азиатско-екропейского города.

Это ансамбль из шести зданий, основным из которых является мавзолей Хазрати Имама, святого покровителя Ташкента, родившегося и усопшего в X веке нашей эры и похороненного в нем.

Кроме того на площади в медресе Муй Муборак хранится волос пророка Мухаммеда и единственная из сохранившихся оригинальных рукописей Корана - коран Усмана, датируемая серединой VII века, написанная учеником, стенографом и секретарём пророка Зейд ибн Сабитом.
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Волос пророка Мухаммеда и единственный сохранившийся оригинал Корана здесь!
Волос пророка Мухаммеда и единственный сохранившийся оригинал Корана здесь!

Что вы увидите

  • "Хазрати Имам" ("Хаст Имам" или в переводе "Святой Имам")
  • мавзолей Хазрати Имама
  • медресе Муй Муборак
  • медресе Баракхан
  • мечеть Намазгох
  • мечеть Тиллашейх
  • соборная мечеть Хазрати Имам
"Хазрати Имам" ("Хаст Имам" или в переводе "Святой Имам") - обязательное место паломничества ташкентцев и гостей столицы ⭐️, главная площадь исламской культуры многомиллионного азиатско-екропейского города. Это ансамбль из шести зданий, основным из которых является мавзолей Хазрати Имама, святого покровителя Ташкента, родившегося и усопшего в X веке нашей эры и похороненного в нем.
В мавзолее также находятся останки других великих людей исламского мира - основателя Среднеазиатского Духовного Управления Мусульман Эшона Бабахана, который после встречи с Иосифом Сталином в 1943 году восстановил исламский центр в Ташкенте, детей и учеников Хазрати Имама.
С посещения мавзолея мы и начнем нашу экскурсию ⛳, но не ограничимся им. На площади "Хазрати Имам" в медресе Муй Муборак хранится волос пророка Мухаммеда и единственная из сохранившихся оригинальных рукописей Корана - коран Усмана, датируемая серединой VII века, написанная учеником, стенографом и секретарём пророка Зейд ибн Сабитом. В медресе расположена библиотека Управления мусульман Узбекистана, в фонде которой также около 20 тысяч книг и рукописей, переводы Корана на более чем 30 языках. Мы обязательно зайдем в библиотеку, если экскурсия будет в рабочие часы.

Кроме того на площади расположено медресе Баракхан, построенное в XVI веке для знаменитого поэта (его книги печатаются и сегодня) и ученика Алишера Навои - Зайнуддина Васифий. Поэт стал ректором медресе и воспитателем ташкентских царевичей. Васифий принадлежат знаменитые строки о городе, в средневековье называемом Шашем:

    "О, что за царство! И лужайкам рая
    Не выдержать сравненья с древним Шашем,
    А тот, кто поселился здесь надолго,
    Забудет навсегда о райских кущах.
    Пожалуй, умереть в Ташкенте лучше,
    Чем жизнь влачить в любом чужом краю!"
    Мечеть Намазгох была специально построена для завоевавших Ташкент в XIX веке кокандцев. В семидесятых годах прошлого века на территории мечети был открыт Исламский институт имени Имама Аль Бухари, первое и единственное исламское высшее учебное заведение на территории бывшего СССР. Почти все муфтии на территории СНГ являются его выпускниками.
    Мечеть Тиллашейх (в переводе "Золотой Шейх") была построена на средства одного из богатейших людей города, чьим именем она названа, в самом начале XX века, и когда-то являлась главной мечетью Ташкента.
    Завершающим зданием в ансамбле служит построенная уже в этом веке соборная мечеть Хазрати Имам. Сооружение выполнено в традициях средневековой ташкентской архитектуры, кроме двух минаретов высотой в 54 метра на ее фасаде - высокие минареты не были традиционны для Ташкента, расположенного в сейсмически активной зоне.
    Мы с вами посетим эти здания или большинство из них. Встретиться перед экскурсией мы можем сразу на площади или в любом месте центра узбекской столицы. При желании я могу забрать вас от гостиницы.
    Что входит
    • услуги гида
    • транспорт
    • билеты в музей.
    Что не входит
    • еда и напитки
    • личные расходы.
    Начало и место завершения
    🚩 Площадь "Хазрати Имам"
    Волос пророка Мухаммеда и единственный сохранившийся оригинал Корана здесь!

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    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Марина К.
    Марина К.
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