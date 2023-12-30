За новогодними чудесами: горы Узбекистана, путешествие по главным местам и праздничная шоу-программа

Новогодний тур в Ташкенте

Научиться готовить бухарский плов, попробовать узбекское вино и весело встретить 2024 год

Новый год встретим с восточным размахом и отправимся в сказочное путешествие по Золотому треугольнику: побываем в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.

А ещё вы увидите необычные пейзажи Узбекистана — заснеженные горные вершины, в обрамлении покрытых густыми хвойными лесами склонов и лазурь Чарвакского водохранилища.

Вы научитесь торговаться на атмосферном восточном базаре, узнаете секрет бухарского плова, попробуете местную кухню и посетите главные достопримечательности.
За новогодними чудесами: горы Узбекистана, путешествие по главным местам и праздничная шоу-программа
За новогодними чудесами: горы Узбекистана, путешествие по главным местам и праздничная шоу-программа
За новогодними чудесами: горы Узбекистана, путешествие по главным местам и праздничная шоу-программа
За новогодними чудесами: горы Узбекистана, путешествие по главным местам и праздничная шоу-программа
За новогодними чудесами: горы Узбекистана, путешествие по главным местам и праздничная шоу-программа
За новогодними чудесами: горы Узбекистана, путешествие по главным местам и праздничная шоу-программа
За новогодними чудесами: горы Узбекистана, путешествие по главным местам и праздничная шоу-программа
За новогодними чудесами: горы Узбекистана, путешествие по главным местам и праздничная шоу-программа
За новогодними чудесами: горы Узбекистана, путешествие по главным местам и праздничная шоу-программа
За новогодними чудесами: горы Узбекистана, путешествие по главным местам и праздничная шоу-программа
За новогодними чудесами: горы Узбекистана, путешествие по главным местам и праздничная шоу-программа
Ближайшие даты:
30
дек

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 290
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

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Программа тура по дням

1 день

Встреча и приветственный ужин

Встретим вас в аэропорту Ташкента и отвезём в отель, после чего у вас будет время для отдыха. Вечером вас ждёт приветственный ужин. Будем знакомиться друг с другом и наслаждаться местной кухней.

Встреча и приветственный ужинВстреча и приветственный ужин
2 день

Горнолыжный курорт Амирсой, Чарвакское водохранилище и встреча Нового года

Позавтракаем и отправимся на горнолыжный курорт Амирсой. По канатной дороге поднимемся на высоту 2290 метров. Покажется, будто мы где-то за пределами Узбекистана — никаких привычных степей вокруг, лишь высокие заснеженные хребты.

Через предгорье Большого Чимгана поедем к завораживающему Чарвакскому водохранилищу. На обед заглянем в кафе с роскошными видами из окна, попробуем местную рыбу, шашлыки и узбекское вино.

Вернёмся в отель, чтобы подготовиться к празднику. Вечером отправимся в ресторан встречать 2024 год зажигательно и с национальным колоритом. Вас ждёт весёлая шоу-программа.

Горнолыжный курорт Амирсой, Чарвакское водохранилище и встреча Нового годаГорнолыжный курорт Амирсой, Чарвакское водохранилище и встреча Нового годаГорнолыжный курорт Амирсой, Чарвакское водохранилище и встреча Нового годаГорнолыжный курорт Амирсой, Чарвакское водохранилище и встреча Нового года
3 день

Прогулка по Ташкенту

Хорошенько выспимся, а в 13:00 начнём экскурсию по Ташкенту. Побываем на площади Хаст-Имам и полюбуемся медресе Барак—Хан 16 веке и мечетью Тилла-Шейх. Из Старого города переместимся в Новый — на Площадь Независимости. Пройдём сквозь «арку добрых и благородных устремлений», рассмотрим Монумент независимости и погуляем по скверу Амира Темура. А ещё увидим главную ёлку страны — она поражает своими размерами и украшениями.

Вечером на скоростном поезде отправимся в Самарканд. Путь займёт около 2 часов. По прибытии заселимся в отель и отдохнём.

Прогулка по ТашкентуПрогулка по ТашкентуПрогулка по Ташкенту
4 день

Мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, Шахи-Зинда и Биби-Ханым

После завтрака вас ждёт экскурсия по Самарканду. Побываем в мавзолее Гур-Эмир и посетим площадь Регистан, вид которой не изменился с 15 века! Пообедаем в ресторане национальной кухни и отправимся в некрополь Шахи-Зинда. Пройдём по узкой улочке, образованной 11 усыпальницами с сине-голубыми мозаичными фасадами, а оттуда — к мечети Биби-Ханым 14 века, которую Амир Темур повелел возвести в честь любимой жены.

Вечером вы сами сможете выбрать место, где захотите поужинать.

Мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, Шахи-Зинда и Биби-ХанымМавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, Шахи-Зинда и Биби-ХанымМавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, Шахи-Зинда и Биби-Ханым
5 день

Добро пожаловать в Бухару: дворец Ситораи Мохи-хоса, площадь Ляби-хауз

Сегодня отправимся в Бухару на скоростном поезде. Знакомство со старинным городом начнём со дворца Ситораи Мохи-хоса, архитектура которого причудливо сплетает восточные традиции среднеазиатского стиля с европейским.

Побываем на центральной площади города Ляби-хауз, где рассмотрим архитектурные сооружения 16-17 веков. Пообедаем, а затем заселимся в отель.

Вечером продолжим гулять уже по вечерним улочкам Бухары. Будем рассматривать роскошные дворцы и любоваться игрой света на мозаике мечетей. Затем у вас будет свободное время.

Добро пожаловать в Бухару: дворец Ситораи Мохи-хоса, площадь Ляби-хаузДобро пожаловать в Бухару: дворец Ситораи Мохи-хоса, площадь Ляби-хаузДобро пожаловать в Бухару: дворец Ситораи Мохи-хоса, площадь Ляби-хауз
6 день

Ансамбль Пои-Калян, Чашма-Аюб, восточный базар и мастер-класс

Позавтракаем и прогуляемся к ансамблю Пои-Калян, включающему в себя роскошные медресе, мечеть и минарет 12-16 веков. Следующая локация — крепость Арк, мощная цитадель, бывшая резиденция эмира. А ещё увидим здесь главную ёлку Бухары.

Побываем у святого источника Чашма-Аюб с колодцем, который, по преданиям, появился после того, как Иов ударил посохом по земле и спас жителей от жажды. Увидим мавзолей Саманидов 9 века, один из самых древних памятников исламской культуры в Средней Азии.

На шумном, ярком и атмосферном восточном базаре вы сможете купить сладости, ткани и необычные сувениры ручной работы. Здесь обязательно нужно торговаться, чтобы почувствовать себя настоящим местным жителем и приобрести всё по выгодной цене.

Ужин ждёт необычный — для вас проведут мастер-класс по приготовлению бухарского вариант плова Ош-и-софи и расскажут все тонкости рецепта.

Ансамбль Пои-Калян, Чашма-Аюб, восточный базар и мастер-классАнсамбль Пои-Калян, Чашма-Аюб, восточный базар и мастер-классАнсамбль Пои-Калян, Чашма-Аюб, восточный базар и мастер-класс
7 день

Отъезд

Рано утром позавтракаем, после чего поедем в аэропорт Бухары.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, до 17:30
Завершение: Аэропорт Бухары, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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