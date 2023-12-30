Научиться готовить бухарский плов, попробовать узбекское вино и весело встретить 2024 год
А ещё вы увидите необычные пейзажи Узбекистана — заснеженные горные вершины, в обрамлении покрытых густыми хвойными лесами склонов и лазурь Чарвакского водохранилища.
Вы научитесь торговаться на атмосферном восточном базаре, узнаете секрет бухарского плова, попробуете местную кухню и посетите главные достопримечательности.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 290
Описание
Организационные детали
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Программа тура по дням
Встреча и приветственный ужин
Встретим вас в аэропорту Ташкента и отвезём в отель, после чего у вас будет время для отдыха. Вечером вас ждёт приветственный ужин. Будем знакомиться друг с другом и наслаждаться местной кухней.
Горнолыжный курорт Амирсой, Чарвакское водохранилище и встреча Нового года
Позавтракаем и отправимся на горнолыжный курорт Амирсой. По канатной дороге поднимемся на высоту 2290 метров. Покажется, будто мы где-то за пределами Узбекистана — никаких привычных степей вокруг, лишь высокие заснеженные хребты.
Через предгорье Большого Чимгана поедем к завораживающему Чарвакскому водохранилищу. На обед заглянем в кафе с роскошными видами из окна, попробуем местную рыбу, шашлыки и узбекское вино.
Вернёмся в отель, чтобы подготовиться к празднику. Вечером отправимся в ресторан встречать 2024 год зажигательно и с национальным колоритом. Вас ждёт весёлая шоу-программа.
Прогулка по Ташкенту
Хорошенько выспимся, а в 13:00 начнём экскурсию по Ташкенту. Побываем на площади Хаст-Имам и полюбуемся медресе Барак—Хан 16 веке и мечетью Тилла-Шейх. Из Старого города переместимся в Новый — на Площадь Независимости. Пройдём сквозь «арку добрых и благородных устремлений», рассмотрим Монумент независимости и погуляем по скверу Амира Темура. А ещё увидим главную ёлку страны — она поражает своими размерами и украшениями.
Вечером на скоростном поезде отправимся в Самарканд. Путь займёт около 2 часов. По прибытии заселимся в отель и отдохнём.
Мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, Шахи-Зинда и Биби-Ханым
После завтрака вас ждёт экскурсия по Самарканду. Побываем в мавзолее Гур-Эмир и посетим площадь Регистан, вид которой не изменился с 15 века! Пообедаем в ресторане национальной кухни и отправимся в некрополь Шахи-Зинда. Пройдём по узкой улочке, образованной 11 усыпальницами с сине-голубыми мозаичными фасадами, а оттуда — к мечети Биби-Ханым 14 века, которую Амир Темур повелел возвести в честь любимой жены.
Вечером вы сами сможете выбрать место, где захотите поужинать.
Добро пожаловать в Бухару: дворец Ситораи Мохи-хоса, площадь Ляби-хауз
Сегодня отправимся в Бухару на скоростном поезде. Знакомство со старинным городом начнём со дворца Ситораи Мохи-хоса, архитектура которого причудливо сплетает восточные традиции среднеазиатского стиля с европейским.
Побываем на центральной площади города Ляби-хауз, где рассмотрим архитектурные сооружения 16-17 веков. Пообедаем, а затем заселимся в отель.
Вечером продолжим гулять уже по вечерним улочкам Бухары. Будем рассматривать роскошные дворцы и любоваться игрой света на мозаике мечетей. Затем у вас будет свободное время.
Ансамбль Пои-Калян, Чашма-Аюб, восточный базар и мастер-класс
Позавтракаем и прогуляемся к ансамблю Пои-Калян, включающему в себя роскошные медресе, мечеть и минарет 12-16 веков. Следующая локация — крепость Арк, мощная цитадель, бывшая резиденция эмира. А ещё увидим здесь главную ёлку Бухары.
Побываем у святого источника Чашма-Аюб с колодцем, который, по преданиям, появился после того, как Иов ударил посохом по земле и спас жителей от жажды. Увидим мавзолей Саманидов 9 века, один из самых древних памятников исламской культуры в Средней Азии.
На шумном, ярком и атмосферном восточном базаре вы сможете купить сладости, ткани и необычные сувениры ручной работы. Здесь обязательно нужно торговаться, чтобы почувствовать себя настоящим местным жителем и приобрести всё по выгодной цене.
Ужин ждёт необычный — для вас проведут мастер-класс по приготовлению бухарского вариант плова Ош-и-софи и расскажут все тонкости рецепта.
Отъезд
Рано утром позавтракаем, после чего поедем в аэропорт Бухары.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Ташкента, до 17:30Завершение: Аэропорт Бухары, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.