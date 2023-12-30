Позавтракаем и отправимся на горнолыжный курорт Амирсой. По канатной дороге поднимемся на высоту 2290 метров. Покажется, будто мы где-то за пределами Узбекистана — никаких привычных степей вокруг, лишь высокие заснеженные хребты.

Через предгорье Большого Чимгана поедем к завораживающему Чарвакскому водохранилищу. На обед заглянем в кафе с роскошными видами из окна, попробуем местную рыбу, шашлыки и узбекское вино.

Вернёмся в отель, чтобы подготовиться к празднику. Вечером отправимся в ресторан встречать 2024 год зажигательно и с национальным колоритом. Вас ждёт весёлая шоу-программа.