Узнать о быте горожанок, социальных кампаниях и ярких личностях - на приятной прогулке по центру
Историю почти любого города принято рассказывать через мужские фигуры: завоевателей, градоначальников, изобретателей, архитекторов и т. д. При этом опыт женщин остаётся видимым лишь частично или незаметными вообще.
На экскурсии вы посмотрите на Ташкент с нового ракурса и через «невидимые» женские следы получите более объёмное представление о нём.
На экскурсии вы посмотрите на Ташкент с нового ракурса и через «невидимые» женские следы получите более объёмное представление о нём.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы отправимся гулять лёгким, неутомительным маршрутом по центру города. На нашем пути будут парк «Болажон», бывшая женская гимназия, Дворец Великого князя Романова (бывший Дом пионеров), Музей истории Узбекистана, Театр Алишера Навои и другие достопримечательности Ташкента.
- На экскурсии мы поговорим о повседневной жизни горожанок во второй половине 19 века.
- Я расскажу о кампании по «освобождению женщин Востока» (худжум) и о том, что такое «женотделы».
- Вы услышите, с какими испытаниями пришлось столкнуться первым киноактрисам и танцовщицам.
- Узнаете, каких женщин принял Ташкент в годы эвакуации 40-х годов.
- Не обойдём вниманием и судьбу самой влиятельной женщины на политической арене Узбекской ССР.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в парк «Болажон»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваш гид в Ташкенте
Провела экскурсии для 142 туристов
Всем привет! Меня зовут Карина. В Ташкенте я живу недавно, но уже подружилась с этим совершенно особенным городом. Здесь есть множество гидов для взрослых, но совсем нет программ, ориентированных на детскую аудиторию и семейное общение. На правах музейного педагога и экскурсовода я решила это исправить!
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