7 дней
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
Увидеть изысканную архитектуру, погулять по базарам и полакомиться узбекской кухней
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
105 000₽ за человека
7 дней
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
Приготовить самаркандский плов, пройтись по восточному базару и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Лобби отеля в Ташкенте, 11:00. Можно прилететь до ...
10 ноя в 11:00
17 ноя в 11:00
$935 за человека
6 дней
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
Почувствовать себя героем восточной сказки и увидеть, как выглядела Хива в 15 веке
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселени...
18 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
$590 за человека
8 дней
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Попробовать самый лучший плов, научиться торговаться на базарах и оказаться в восточной сказке
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, 19:45
16 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
102 500₽ за человека
3 дня
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
Увидеть резиденцию Тамерлана и памятники архитектуры всех исторических эпох с 9 века
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
9 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
$950 за всё до 3 чел.
7 дней
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
Научиться готовить плов, побывать в средневековом городе и насладиться фольклорным шоу
Начало: Лобби отеля в Ташкенте, 11:00. Можно прилететь до ...
23 мар в 11:00
13 апр в 11:00
$970 за человека
6 дней
По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на фабрике ковров, насладиться фольклорным шоу и научиться торговаться на восточном рынке
Начало: Ташкент, 14:00
1 янв в 14:00
7 янв в 14:00
$600 за человека
5 дней
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселени...
20 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
$480 за человека
7 дней
Ташкент, Самарканд, Бухара и прогулки в горах Узбекистана
Совершить поход к водопадам, пройтись по главной площади Самарканда и заглянуть на фабрику ковров
Начало: Ташкент, аэропорт, время встречи - по договорённос...
10 мар в 08:00
10 апр в 08:00
$800 за человека
5 дней
Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на производстве самаркандской бумаги и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:30
10 ноя в 10:00
17 ноя в 10:00
$750 за человека
2 дня
Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
Полюбоваться «песчаными» домами и голубыми куполами мечетей и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
9 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
$604 за всё до 3 чел.
5 дней
Восточные сказки и краски: колоритное автопутешествие из Ташкента
Увидеть «песчаные» дома, рассмотреть орнаменты на посуде, стенах, текстиле и прикоснуться к истории
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
9 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
$1 724 за всё до 3 чел.
7 дней
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
Побывать в местах исторических событий, влюбиться в восточный колорит и послушать песни у костра
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
8 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
$2 268 за всё до 3 чел.
скидка
10%
9 дней
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
Познакомиться с главными городами и в каждом попробовать плов, посмотреть национальные танцы
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
16 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
125000112 500₽ за человека
6 дней
Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
Побывать на бумажной фабрике, увидеть древнюю обсерваторию и поторговаться на восточном рынке
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших ...
8 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
$790 за человека
10 дней
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Увидеть дворец хана и мавзолей Тамерлана, пройти кулинарные мастер-классы и узнать, как ткут ковры
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
28 фев в 10:00
4 апр в 10:00
110 000₽ за человека
9 дней
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
Побывать в «маленькой Швейцарии», провести ночь в юрте и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Ташкента. В 11:00 встречаемся в лобби оте...
27 апр в 11:00
18 мая в 11:00
$1 200 за человека
7 дней
Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
Исследовать Хиву и Бухару, Ташкент и Самарканд, попробовать местные блюда и сходить в древнюю баню
Начало: Ташкент, у гостиницы «Узбекистан», 10:30
$1 400 за человека
6 дней
Горы и города Узбекистана: шестидневный тур
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
13 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
$750 за человека
7 дней
Путешествие по Узбекистану: от Ташкента до Бухары
Узнать тайны известных усыпальниц и познакомиться с национальными ремёслами
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
$1 575 за человека
9 дней
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Увидеть древние дворцы, мавзолеи и медресе, провести день в горах и посетить родину Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
25 ноя в 10:00
2 дек в 10:00
$1 250 за человека
7 дней
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Полюбоваться голубыми узорами, посетить узбекскую Швейцарию и проникнуться восточным колоритом
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
25 ноя в 10:00
2 дек в 10:00
$910 за человека
7 дней
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
Научиться готовить узбекские блюда, побывать в «городе мёртвых» и поторговаться на восточном базаре
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших ...
2 янв в 08:00
$900 за человека
5 дней
Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
Узнать об особенностях керамической посуды, погулять у озера в пустыне и посетить значимые места
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
9 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
$1 617 за всё до 3 чел.
11 дней
Большое путешествие по Узбекистану: горы, архитектура, плов и вино
Погулять по Чимганским горам, погрузиться в атмосферу узбекской свадьбы и побывать на винодельне
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
$1 360 за человека
6 дней
Ташкент, Самарканд и Бухара: главные мечети и медресе
Рассмотреть украшенные мозаикой фасады, пройтись по колоритным базарам и послушать истории прошлого
Начало: Ташкент, аэропорт. Из Москвы рекомендуем рейс, при...
18 ноя в 05:00
9 дек в 05:00
$500 за человека
8 дней
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
Исследовать 4 города, погрузиться в многовековую историю и распробовать национальные блюда
Начало: Аэропорт Ташкента, после 17:00
24 мар в 08:00
30 апр в 08:00
$990 за человека
4 дня
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Посетить одну из предполагаемых родин Заратуштры и рассмотреть восточную архитектуру
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
9 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
$1 293 за всё до 3 чел.
8 дней
Новогодние каникулы в Узбекистане: достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы
Продегустировать самаркандский и бухарский плов, полюбоваться видом на Амударью и увидеть Кызылкум
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
29 дек в 08:00
$1 200 за человека
8 дней
Узбекистан с коренным жителем: культура, традиции и увлекательные истории
Проехать всю страну, узнать её через общение с местными и составить свой рейтинг плова
Начало: Ташкент, до 18:00
23 ноя в 08:00
7 дек в 08:00
160 000₽ за человека
7 дней
Красота древних городов Узбекистана и ночь в пустыне Кызылкум
Изучить дворцы и мечети, переночевать в юрте и приготовить настоящий плов
Начало: Лобби отеля в Ташкенте, 11:00. Можно прилететь до ...
20 апр в 11:00
2 мая в 11:00
$935 за человека
7 дней
Встречаем Новый год в самом сердце Востока: зимнее путешествие в Ташкент, Бухару и Самарканд
С размахом отметить новый год, увидеть «маленькую Швейцарию» и приготовить идеальный плов
Начало: Аэропорт Ташкента
31 дек в 08:00
$1 000 за человека
4 дня
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Пожить в юрте в пустыне, закупиться на базарах и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
9 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
$1 347 за всё до 3 чел.
5 дней
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара
Узнать, как ткут ковры, приготовить плов с местной семьёй и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, аэропорт, время - по договорённости
16 апр в 08:00
$690 за человека
14 дней
Самым известные города Узбекистана и редкие места Ферганской долины
Заглянуть в храмы, музеи и мастерские, познакомиться с кочевой жизнью и переночевать в юрте
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
14 фев в 09:00
$1 090 за человека
7 дней
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
Выяснить, где готовят лучший плов, поторговаться на восточном базаре и попробовать вино и коньяк
Начало: Аэропорт Ташкента, рекомендуемое время прилёта - д...
4 мар в 08:00
7 апр в 08:00
$1 340 за человека
6 дней
Новогоднее приключение с восточной перчинкой: шоу-программа, мастер-классы и главные места
Научиться готовить плов и манты, насладиться фольклорным шоу и весело и с танцами ворваться в 2024
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи - по договорённос...
29 дек в 08:00
$690 за человека
6 дней
Новогодние краски Узбекистана: Ташкент, Самарканд и Бухара
Полакомиться мантами в гостях у местных жителей и осмотреть главные медресе и мечети
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
29 дек в 10:00
$983 за человека
6 дней
Узбекистанский трип 4 в 1: Ташкент, Самарканд, Гиждуван и Бухара
Посетить исторические места и побывать в гостях у потомственных керамистов
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
15 ноя в 14:00
6 дек в 14:00
$578 за человека
10 дней
Великий шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана
Посетить 4 города, приготовить плов и увидеть барханы Кызылкума
Начало: Ташкент, аэропорт, день
$1 480 за человека
8 дней
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
Поторговаться на восточных базарах, увидеть внутренний город Ичан-Кала и мечеть Биби-Ханум
Начало: Аэропорт Ташкента, время прибытия ваших рейсов
15 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
$695 за человека
6 дней
Знакомство с удивительным Узбекистаном: Ташкент, Самарканд и Бухара
Увидеть главные места трёх городов, полюбоваться мавзолеем Шахи-Зинда и поторговаться на базаре
Начало: Аэропорт Ташкента, время прибытия ваших рейсов
15 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
$505 за человека
7 дней
Краски Узбекистана: мастер-классы и главные достопримечательности Ташкента, Самарканда и Бухары
Приготовить бухарский плов, слепить сувенир из глины и посетить фольклорное шоу
Начало: Аэропорт Ташкента, до 17:30
$1 090 за билет
6 дней
Из нынешней столицы в прежние: Ташкент, Самарканд и Бухара
Услышать древние легенды, побывать в мечетях и этнической деревне, перепробовать манты и плов
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
12 ноя в 08:00
19 ноя в 08:00
$1 500 за человека
8 дней
3 города Узбекистана и день в Таджикистане: путешествие в мини-группе
Погрузиться в культуру Узбекистана, полюбоваться горами и озёрами и побывать в таджикском кишлаке
Начало: Ташкент, 14:00
10 мар в 10:00
7 апр в 10:00
81 712₽ за человека
Отправляясь на экскурсию в Ташкенте, скучать не придётся. Улицы и переулки поражают 2-тысячелетней древностью. Музеи сохраняют реликвии со времён Тамерлана. А рядом располагаются современные памятники архитектуры, которым ещё предстоит стать достопримечательностями. Экскурсоводы с радостью предложат авторские, дневные, вечерние или групповые прогулки для желающих увидеть и узнать что-то новое. Весь спектр экскурсий на любой вкус представлен в нашем каталоге. История и архитектура Ташкента уникальна и удивительна. Прежде всего, туристам рекомендуется посетить самые знаковые места столицы Узбекистана
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- ИИрина19 октября 2024Хочу порекомендовать организатора тура тем, кто планирует свое первое путешествие в Узбекистан. Отличная организация тура, постоянный контакт и решение всех
- ЕЕлена13 октября 2024Замечательный тур! Маршрут продуман хорошо, много красивых и интересных мест. Понравилось все! Огромная благодарность организаторам, всем гидам и водителям за работу,
- ЛЛюдмила6 октября 2024Огромное спасибо организатору нашего тура Ойбеку. Начиная от встречи в аэропорту и заканчивая завершением тура - все прошло замечательно. Отели,
- ЕЕлена5 октября 2024Сегодня вернулись из Узбекистана. Всем большое спасибо!!! Поездка очень впечатлила. Организация и прием на высоком уровне. Отличные отели и гиды. Обязательно буду рекомендовать вас.
- ЛЛейла5 октября 2024Огромное спасибо организатору нашего индивидуального тура по Узбекистану (Ташкент, Самарканд, Щахрисабс, Бухара) Авраму, который решает любые возникающие проблемы молниеносно. Отдельная
- ММАРИНА4 октября 2024Были в Узбекистане в сентябре 2024г. За восемь дней мы посетили 4 самых старинных и знаменитых города: Ташкент, Самарканд, Бухару
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- ООльга30 сентября 2024Узбекистан в наших сердцах навсегда! Это удивительное путешествие, это глубокая исторически, красивая и очень вкусная страна! Очень качественная организация, ни
- ММайя20 сентября 2024Узбекистан меня привлекал очень долгое время, и вот, наконец, в сентябре выбрала тур в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту
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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
- Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
- Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
- Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
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- На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
Что посмотреть в Ташкенте
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Ташкенте в ноябре 2024
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