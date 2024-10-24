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2024г. За пять дней мы посетили 4 самых старинных и знаменитых города: Хиву,Бухару,Шахрисабз,Самарканд. Вся поездка прошла на одном дыхании- все было замечательно, здорово! Сиявуш продумал весь наш маршрут до мелочей, забронировал хорошие отели рядом с туристическими достопримечательностями,древней историей городов, В каждом городе нас встречали опытные гиды и проводили с нами интереснейшие экскурсии по историческим местам. Мы узнали много о религии ислам, об истории этой страны, о древнейших городах, об исторических личностях и о национальной кухне! Убедились, что узбексий народ очень гостеприимный и доброжелательный. Все народы живут в мире с остальными национальностями, живущими на территории страны. Увидели, что страна развивается, открыта для гостей и безопасна для посещения! Невероятно богатое убранство мечетей, мидрасе поражает воображение! Вкусная, обильная и дешевая еда в ресторанах и кафе также оставила приятное впечатление! Хочется передать привет и отметить профессионализм всех наших гидов, это: СИЯВУШ- организатор нашего тура, МАВЛЮДА в ХИВЕ,МАЛИКА в БУХАРЕ, ТИГРАН в ШАХРИСАБЗ, ЛЕВОН в САМАРКАНДЕ! И ещё хочется поблагодарить нашего водителя ШОХНОЗАРА, который за пять дней в пути стал нам другом. СПАСИБО,вам,ШОХНАЗАР за безопасное,комфортное вождение,за интересные беседы и заботу!!! Спасибо ВСЕЙ ВАШЕЙ КОМАНДЕ за теплый и душевный прием, за интересные неформальные рассказы о вашей культуре и истории! Эта поездка надолго останется в нашей памяти с самыми приятными воспоминаниями, шикарными фотографиями и хорошими впечатлениями в целом о стране Узбекистан! ВЫ профессионалы в соей работе и мы желаем вам дальнейшего процветания!!! ОДНОЗНАЧНО РЕКОМЕНДУЕМ!!!!