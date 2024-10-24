Авторские туры в Ташкенте

Найдено 50 туров в Ташкенте на русском языке, цены от 266 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
На машине
5 отзывов
7 дней
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
Увидеть изысканную архитектуру, погулять по базарам и полакомиться узбекской кухней
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
105 000 за человека
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
На машине
12 отзывов
7 дней
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
Приготовить самаркандский плов, пройтись по восточному базару и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Лобби отеля в Ташкенте, 11:00. Можно прилететь до ...
10 ноя в 11:00
17 ноя в 11:00
$935 за человека
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
На машине
42 отзыва
6 дней
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
Почувствовать себя героем восточной сказки и увидеть, как выглядела Хива в 15 веке
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселени...
18 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
$590 за человека
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
На автобусе
1 отзыв
8 дней
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Попробовать самый лучший плов, научиться торговаться на базарах и оказаться в восточной сказке
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, 19:45
16 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
102 500 за человека
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
На машине
1 отзыв
3 дня
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
Увидеть резиденцию Тамерлана и памятники архитектуры всех исторических эпох с 9 века
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
9 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
$950 за всё до 3 чел.
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
На автобусе
2 отзыва
7 дней
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
Научиться готовить плов, побывать в средневековом городе и насладиться фольклорным шоу
Начало: Лобби отеля в Ташкенте, 11:00. Можно прилететь до ...
23 мар в 11:00
13 апр в 11:00
$970 за человека
По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
На машине
1 отзыв
6 дней
По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на фабрике ковров, насладиться фольклорным шоу и научиться торговаться на восточном рынке
Начало: Ташкент, 14:00
1 янв в 14:00
7 янв в 14:00
$600 за человека
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
На машине
37 отзывов
5 дней
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселени...
20 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
$480 за человека
Ташкент, Самарканд, Бухара и прогулки в горах Узбекистана
На машине
1 отзыв
7 дней
Ташкент, Самарканд, Бухара и прогулки в горах Узбекистана
Совершить поход к водопадам, пройтись по главной площади Самарканда и заглянуть на фабрику ковров
Начало: Ташкент, аэропорт, время встречи - по договорённос...
10 мар в 08:00
10 апр в 08:00
$800 за человека
Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
На машине
7 отзывов
5 дней
Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на производстве самаркандской бумаги и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:30
10 ноя в 10:00
17 ноя в 10:00
$750 за человека
Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
На машине
3 отзыва
2 дня
Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
Полюбоваться «песчаными» домами и голубыми куполами мечетей и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
9 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
$604 за всё до 3 чел.
Восточные сказки и краски: колоритное автопутешествие из Ташкента
На машине
1 отзыв
5 дней
Восточные сказки и краски: колоритное автопутешествие из Ташкента
Увидеть «песчаные» дома, рассмотреть орнаменты на посуде, стенах, текстиле и прикоснуться к истории
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
9 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
$1 724 за всё до 3 чел.
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
На машине
1 отзыв
7 дней
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
Побывать в местах исторических событий, влюбиться в восточный колорит и послушать песни у костра
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
8 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
$2 268 за всё до 3 чел.
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
скидка
10%
1 отзыв
9 дней
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
Познакомиться с главными городами и в каждом попробовать плов, посмотреть национальные танцы
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
16 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
125000112 500 за человека
Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
На машине
2 отзыва
6 дней
Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
Побывать на бумажной фабрике, увидеть древнюю обсерваторию и поторговаться на восточном рынке
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших ...
8 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
$790 за человека
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
2 отзыва
10 дней
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Увидеть дворец хана и мавзолей Тамерлана, пройти кулинарные мастер-классы и узнать, как ткут ковры
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
28 фев в 10:00
4 апр в 10:00
110 000 за человека
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
На автобусе
На верблюдах
1 отзыв
9 дней
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
Побывать в «маленькой Швейцарии», провести ночь в юрте и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Ташкента. В 11:00 встречаемся в лобби оте...
27 апр в 11:00
18 мая в 11:00
$1 200 за человека
Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
На машине
3 отзыва
7 дней
Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
Исследовать Хиву и Бухару, Ташкент и Самарканд, попробовать местные блюда и сходить в древнюю баню
Начало: Ташкент, у гостиницы «Узбекистан», 10:30
$1 400 за человека
Горы и города Узбекистана: шестидневный тур
Пешая
На машине
6 дней
Горы и города Узбекистана: шестидневный тур
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
13 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
$750 за человека
Путешествие по Узбекистану: от Ташкента до Бухары
7 дней
Путешествие по Узбекистану: от Ташкента до Бухары
Узнать тайны известных усыпальниц и познакомиться с национальными ремёслами
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
$1 575 за человека
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
На машине
9 дней
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Увидеть древние дворцы, мавзолеи и медресе, провести день в горах и посетить родину Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
25 ноя в 10:00
2 дек в 10:00
$1 250 за человека
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
На машине
7 дней
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Полюбоваться голубыми узорами, посетить узбекскую Швейцарию и проникнуться восточным колоритом
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
25 ноя в 10:00
2 дек в 10:00
$910 за человека
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
На машине
7 дней
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
Научиться готовить узбекские блюда, побывать в «городе мёртвых» и поторговаться на восточном базаре
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших ...
2 янв в 08:00
$900 за человека
Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
На машине
5 дней
Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
Узнать об особенностях керамической посуды, погулять у озера в пустыне и посетить значимые места
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
9 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
$1 617 за всё до 3 чел.
Большое путешествие по Узбекистану: горы, архитектура, плов и вино
11 дней
Большое путешествие по Узбекистану: горы, архитектура, плов и вино
Погулять по Чимганским горам, погрузиться в атмосферу узбекской свадьбы и побывать на винодельне
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
$1 360 за человека
Ташкент, Самарканд и Бухара: главные мечети и медресе
На автобусе
6 дней
Ташкент, Самарканд и Бухара: главные мечети и медресе
Рассмотреть украшенные мозаикой фасады, пройтись по колоритным базарам и послушать истории прошлого
Начало: Ташкент, аэропорт. Из Москвы рекомендуем рейс, при...
18 ноя в 05:00
9 дек в 05:00
$500 за человека
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
На автобусе
8 дней
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
Исследовать 4 города, погрузиться в многовековую историю и распробовать национальные блюда
Начало: Аэропорт Ташкента, после 17:00
24 мар в 08:00
30 апр в 08:00
$990 за человека
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
На машине
4 дня
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Посетить одну из предполагаемых родин Заратуштры и рассмотреть восточную архитектуру
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
9 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
$1 293 за всё до 3 чел.
Новогодние каникулы в Узбекистане: достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы
8 дней
Новогодние каникулы в Узбекистане: достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы
Продегустировать самаркандский и бухарский плов, полюбоваться видом на Амударью и увидеть Кызылкум
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
29 дек в 08:00
$1 200 за человека
Узбекистан с коренным жителем: культура, традиции и увлекательные истории
8 дней
Узбекистан с коренным жителем: культура, традиции и увлекательные истории
Проехать всю страну, узнать её через общение с местными и составить свой рейтинг плова
Начало: Ташкент, до 18:00
23 ноя в 08:00
7 дек в 08:00
160 000 за человека
Красота древних городов Узбекистана и ночь в пустыне Кызылкум
На машине
7 дней
Красота древних городов Узбекистана и ночь в пустыне Кызылкум
Изучить дворцы и мечети, переночевать в юрте и приготовить настоящий плов
Начало: Лобби отеля в Ташкенте, 11:00. Можно прилететь до ...
20 апр в 11:00
2 мая в 11:00
$935 за человека
Встречаем Новый год в самом сердце Востока: зимнее путешествие в Ташкент, Бухару и Самарканд
На машине
7 дней
Встречаем Новый год в самом сердце Востока: зимнее путешествие в Ташкент, Бухару и Самарканд
С размахом отметить новый год, увидеть «маленькую Швейцарию» и приготовить идеальный плов
Начало: Аэропорт Ташкента
31 дек в 08:00
$1 000 за человека
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
На машине
4 дня
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Пожить в юрте в пустыне, закупиться на базарах и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
9 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
$1 347 за всё до 3 чел.
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара
На машине
5 дней
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара
Узнать, как ткут ковры, приготовить плов с местной семьёй и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, аэропорт, время - по договорённости
16 апр в 08:00
$690 за человека
Самым известные города Узбекистана и редкие места Ферганской долины
На автобусе
14 дней
Самым известные города Узбекистана и редкие места Ферганской долины
Заглянуть в храмы, музеи и мастерские, познакомиться с кочевой жизнью и переночевать в юрте
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
14 фев в 09:00
$1 090 за человека
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
На машине
7 дней
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
Выяснить, где готовят лучший плов, поторговаться на восточном базаре и попробовать вино и коньяк
Начало: Аэропорт Ташкента, рекомендуемое время прилёта - д...
4 мар в 08:00
7 апр в 08:00
$1 340 за человека
Новогоднее приключение с восточной перчинкой: шоу-программа, мастер-классы и главные места
На машине
6 дней
Новогоднее приключение с восточной перчинкой: шоу-программа, мастер-классы и главные места
Научиться готовить плов и манты, насладиться фольклорным шоу и весело и с танцами ворваться в 2024
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи - по договорённос...
29 дек в 08:00
$690 за человека
Новогодние краски Узбекистана: Ташкент, Самарканд и Бухара
6 дней
Новогодние краски Узбекистана: Ташкент, Самарканд и Бухара
Полакомиться мантами в гостях у местных жителей и осмотреть главные медресе и мечети
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
29 дек в 10:00
$983 за человека
Узбекистанский трип 4 в 1: Ташкент, Самарканд, Гиждуван и Бухара
6 дней
Узбекистанский трип 4 в 1: Ташкент, Самарканд, Гиждуван и Бухара
Посетить исторические места и побывать в гостях у потомственных керамистов
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
15 ноя в 14:00
6 дек в 14:00
$578 за человека
Великий шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана
На машине
10 дней
Великий шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана
Посетить 4 города, приготовить плов и увидеть барханы Кызылкума
Начало: Ташкент, аэропорт, день
$1 480 за человека
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
На машине
8 дней
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
Поторговаться на восточных базарах, увидеть внутренний город Ичан-Кала и мечеть Биби-Ханум
Начало: Аэропорт Ташкента, время прибытия ваших рейсов
15 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
$695 за человека
Знакомство с удивительным Узбекистаном: Ташкент, Самарканд и Бухара
На машине
6 дней
Знакомство с удивительным Узбекистаном: Ташкент, Самарканд и Бухара
Увидеть главные места трёх городов, полюбоваться мавзолеем Шахи-Зинда и поторговаться на базаре
Начало: Аэропорт Ташкента, время прибытия ваших рейсов
15 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
$505 за человека
Краски Узбекистана: мастер-классы и главные достопримечательности Ташкента, Самарканда и Бухары
7 дней
Краски Узбекистана: мастер-классы и главные достопримечательности Ташкента, Самарканда и Бухары
Приготовить бухарский плов, слепить сувенир из глины и посетить фольклорное шоу
Начало: Аэропорт Ташкента, до 17:30
$1 090 за билет
Из нынешней столицы в прежние: Ташкент, Самарканд и Бухара
На машине
6 дней
Из нынешней столицы в прежние: Ташкент, Самарканд и Бухара
Услышать древние легенды, побывать в мечетях и этнической деревне, перепробовать манты и плов
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
12 ноя в 08:00
19 ноя в 08:00
$1 500 за человека
3 города Узбекистана и день в Таджикистане: путешествие в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
8 дней
3 города Узбекистана и день в Таджикистане: путешествие в мини-группе
Погрузиться в культуру Узбекистана, полюбоваться горами и озёрами и побывать в таджикском кишлаке
Начало: Ташкент, 14:00
10 мар в 10:00
7 апр в 10:00
81 712 за человека

Что посмотреть в Ташкенте на экскурсиях?

Отправляясь на экскурсию в Ташкенте, скучать не придётся. Улицы и переулки поражают 2-тысячелетней древностью. Музеи сохраняют реликвии со времён Тамерлана. А рядом располагаются современные памятники архитектуры, которым ещё предстоит стать достопримечательностями. Экскурсоводы с радостью предложат авторские, дневные, вечерние или групповые прогулки для желающих увидеть и узнать что-то новое. Весь спектр экскурсий на любой вкус представлен в нашем каталоге. История и архитектура Ташкента уникальна и удивительна. Прежде всего, туристам рекомендуется посетить самые знаковые места столицы Узбекистана

Местные экскурсоводы

Путешествие в Ташкент может остаться в памяти надолго, если заранее побеспокоиться о культурной программе. На нашем сайте можно забронировать любые экскурсии, чтобы посетить все выдающиеся места в сопровождении гида. Только в этом случае поездка в Узбекистан окажется полноценной и интересной

Последние отзывы на туры

  • Н
    Нина
    24 октября 2024
    Восточные сказки и краски: колоритное автопутешествие из Ташкента
    ЗАКОНЧИЛСЯ НАШ ОТПУСК,ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ И СОБРАВШИСЬ С МЫСЛЯМИ ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ. БРАЛИ ТУР "ВОСТОЧНЫЕ СКАЗКИ И КРАСКИ "В ОКТЯБРЕБЕ
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    2024г. За пять дней мы посетили 4 самых старинных и знаменитых города: Хиву,Бухару,Шахрисабз,Самарканд. Вся поездка прошла на одном дыхании- все было замечательно, здорово! Сиявуш продумал весь наш маршрут до мелочей, забронировал хорошие отели рядом с туристическими достопримечательностями,древней историей городов, В каждом городе нас встречали опытные гиды и проводили с нами интереснейшие экскурсии по историческим местам. Мы узнали много о религии ислам, об истории этой страны, о древнейших городах, об исторических личностях и о национальной кухне! Убедились, что узбексий народ очень гостеприимный и доброжелательный. Все народы живут в мире с остальными национальностями, живущими на территории страны. Увидели, что страна развивается, открыта для гостей и безопасна для посещения! Невероятно богатое убранство мечетей, мидрасе поражает воображение! Вкусная, обильная и дешевая еда в ресторанах и кафе также оставила приятное впечатление! Хочется передать привет и отметить профессионализм всех наших гидов, это: СИЯВУШ- организатор нашего тура, МАВЛЮДА в ХИВЕ,МАЛИКА в БУХАРЕ, ТИГРАН в ШАХРИСАБЗ, ЛЕВОН в САМАРКАНДЕ! И ещё хочется поблагодарить нашего водителя ШОХНОЗАРА, который за пять дней в пути стал нам другом. СПАСИБО,вам,ШОХНАЗАР за безопасное,комфортное вождение,за интересные беседы и заботу!!! Спасибо ВСЕЙ ВАШЕЙ КОМАНДЕ за теплый и душевный прием, за интересные неформальные рассказы о вашей культуре и истории! Эта поездка надолго останется в нашей памяти с самыми приятными воспоминаниями, шикарными фотографиями и хорошими впечатлениями в целом о стране Узбекистан! ВЫ профессионалы в соей работе и мы желаем вам дальнейшего процветания!!! ОДНОЗНАЧНО РЕКОМЕНДУЕМ!!!!

  • И
    Ирина
    19 октября 2024
    Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
    Хочу порекомендовать организатора тура тем, кто планирует свое первое путешествие в Узбекистан. Отличная организация тура, постоянный контакт и решение всех
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    вопросов и проблем отдыхающих. Уютные и комфортные гостиницы, удобный трансферт, эрудированные и любящие свою родину гиды. Выбор точек питания выше всяких похвал. За пять дней вы сможете познакомиться с четырьмя городами и не будете утомлены переездами и организационными вопросами.

  • Е
    Елена
    13 октября 2024
    Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
    Замечательный тур! Маршрут продуман хорошо, много красивых и интересных мест. Понравилось все! Огромная благодарность организаторам, всем гидам и водителям за работу,
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    внимательность к каждому гостю и оперативность! Дальнейших успехов и процветания Вам и Вашей сказочной стране! Спасибо за знакомство с солнечным Узбекистаном! Обязательно приеду ещё и рекомендую всем🙏🙏🙏 Отдельное спасибо хочу сказать Владимиру за профессионализм и заботу!

  • Л
    Людмила
    6 октября 2024
    Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
    Огромное спасибо организатору нашего тура Ойбеку. Начиная от встречи в аэропорту и заканчивая завершением тура - все прошло замечательно. Отели,
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    передвижение между городами, экскурсии- все с оценкой самой высокой. Сердечное спасибо нашему гиду по Самарканду Ситоре. Было интересно, познавательно и душевно. Спасибо Ойбеку за очень интересную экскурсию в Бухаре. Это не только история Бухары, но и знакомство с культурой, традициями, обычаями. Спасибо за вашу любовь к своему городу и стране, которая передалась и нам.

  • Е
    Елена
    5 октября 2024
    Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
    Сегодня вернулись из Узбекистана. Всем большое спасибо!!! Поездка очень впечатлила. Организация и прием на высоком уровне. Отличные отели и гиды. Обязательно буду рекомендовать вас.
  • Л
    Лейла
    5 октября 2024
    Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
    Огромное спасибо организатору нашего индивидуального тура по Узбекистану (Ташкент, Самарканд, Щахрисабс, Бухара) Авраму, который решает любые возникающие проблемы молниеносно. Отдельная
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    благодарность нашим чудесным гидам Азамату в Самарканде и Нажмиддину в Бухаре за увлекательное изложение истории, глубокие знания и гостеприимство! Это был настоящий праздник - яркий и вкусный!

  • М
    МАРИНА
    4 октября 2024
    Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
    Были в Узбекистане в сентябре 2024г. За восемь дней мы посетили 4 самых старинных и знаменитых города: Ташкент, Самарканд, Бухару
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    и Хиву. Вся поездка прошла на одном дыхании- все было замечательно, здорово! Аврам продумал всю нашу поездку до мелочей, забронировал хорошие отели рядом с туристическими достопримечательностями,древней историей городов, купил билеты на скоростные поезда и авиаперелет из Ургенча обратно в Ташкент. В каждом городе на вокзале нас встречали опытные гиды и проводили с нами интереснейшие экскурсии по историческим местам. Мы узнали много о религии ислам, об истории этой страны, о древнейших городах, об исторических личностях и о национальной кухне! убедились, что узбексий народ очень гостеприимный и дорожелательный, все народы живут в мире с остальными национальностями, живущими на территории страны. Увидели, что страна развивается, открыта для гостей и безопасна для посещения! Невероятно богатое убранство мечетей, мидрасе поражает воображение! Вкусная, обильная и дешевая еда в ресторанах также оставила приятное впечатление! хочется передать привет и отметить профессионализм всех наших гидов, это: Аврам организатор нашего тура, Дильшот в Ташкенте, Азамат в Самарканде и на 7 озерах в Таджикистане, Наджмиддин в Бухаре, Раджаббой в Хиве! Спасибо Вам за теплый и душевный прием, за интересные неформальные рассказы о вашей культуре и истории! Эта поездка надолго останется в нашей памяти с самыми приятными воспоминаниями, шикарными фотографиями и хорошими впечатлениями в целом о стране Узбекистан!

    Были в Узбекистане в сентябре 2024г. За восемь дней мы посетили 4 самых старинных и знаменитыхБыли в Узбекистане в сентябре 2024г. За восемь дней мы посетили 4 самых старинных и знаменитыхБыли в Узбекистане в сентябре 2024г. За восемь дней мы посетили 4 самых старинных и знаменитыхБыли в Узбекистане в сентябре 2024г. За восемь дней мы посетили 4 самых старинных и знаменитыхБыли в Узбекистане в сентябре 2024г. За восемь дней мы посетили 4 самых старинных и знаменитыхБыли в Узбекистане в сентябре 2024г. За восемь дней мы посетили 4 самых старинных и знаменитыхБыли в Узбекистане в сентябре 2024г. За восемь дней мы посетили 4 самых старинных и знаменитыхБыли в Узбекистане в сентябре 2024г. За восемь дней мы посетили 4 самых старинных и знаменитыхБыли в Узбекистане в сентябре 2024г. За восемь дней мы посетили 4 самых старинных и знаменитыхБыли в Узбекистане в сентябре 2024г. За восемь дней мы посетили 4 самых старинных и знаменитых
  • Е
    Екатерина
    1 октября 2024
    На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
    Добрый день! Нам очень все понравилось. Отличная организация: отели, гиды, перемещения)
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    Ольга
    30 сентября 2024
    Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
    Узбекистан в наших сердцах навсегда! Это удивительное путешествие, это глубокая исторически, красивая и очень вкусная страна! Очень качественная организация, ни
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    одного сбоя при сложной логистике и большом количестве гостей, приезжающих в разное время с разных мест по разным программам. У нас сформировалась небольшая группа в 9 человек, было очень комфортно. Погода шикарная, гостиницы отличные, народ очень радушный, очень-очень хорошие экскурсоводы, некоторые просто удивительные по своей харизме. Они влюбили нас в эту сказочную страну. Спасибо огромное организаторам! Все, конечно, не успеть посмотреть и съесть, но это повод подумать о следующем путешествии! Всем рекомендуем!!!

  • М
    Майя
    20 сентября 2024
    Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
    Узбекистан меня привлекал очень долгое время, и вот, наконец, в сентябре выбрала тур в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара
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    и Самарканд и нисколечко не пожалела)))У нас была мини-группа в количестве 4-х человек. Хочу поблагодарить организаторов, все прошло просто суперски!!!! Старшему менеджеру Ироде отдельное спасибо, как говорится, все время держала руку на пульсе. Особенно впечатлили Бухара и Самарканд, посетили красивейшие места, попробовали местную кухню. Хочу поблагодарить гидов Фирдавуса и Эдьдара за проведение интересных, информативных, насыщенных экскурсий. Совет для тех, кто собирается посетить 3 города: лучше приехать за один день пораньше в Ташкент, чтобы погулять самостоятельно, посетить парки и т. д., выбирайте тур с мини группой, лучше посетить Узбекистан осенью, не так жарко будет.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту

Самые популярные туры в Ташкенте
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
  2. Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
  3. Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
  4. Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
  5. На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
Что посмотреть в Ташкенте
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Медресе Кукельдаш
  2. Мечеть Биби-Ханым
  3. Обсерватория Улугбека
  4. Сиабский Базар
  5. Площадь Независимости
Сколько стоит тур в Ташкенте в ноябре 2024
Сейчас в Ташкенте можно забронировать 50 авторских туров от 266 до 160 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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