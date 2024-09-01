8 дней
Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
Познакомиться с 3 городами, погулять в живописных местах и погрузиться в культуру Востока
Начало: Ташкент, аэропорт, в 15:15 по местному времени. Ги...
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
$1 090 за человека
6 дней
Горы и города Узбекистана: шестидневный тур
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
$750 за человека
11 дней
Большое путешествие по Узбекистану: горы, архитектура, плов и вино
Погулять по Чимганским горам, погрузиться в атмосферу узбекской свадьбы и побывать на винодельне
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
19 авг в 10:00
10 сен в 10:00
$1 360 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Экскурсии и походы в горы»
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