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мы за неделю познакомились с Самаркандом, Шахрисабзом, Бухарой, Хивой, Ургенчем и Ташкентом. Таким образом вместо 4-х городов нам показали 6! В каждом городе Сиявуш подобрал для нас отличных местных экскурсоводов, досконально знающих свой край. Было и озеро Айдаркуль, и ночевка в юрте (там самый лучший сон!) Сиявуш рекомендовал места с лучшей и недорогой узбекской кухней. Мы получили максимально возможное от Узбекистана за короткое время, влюбились в страну и ее жителей и уже думаем о следующей поездке сюда.