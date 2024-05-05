7 дней
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
Побывать в местах исторических событий, влюбиться в восточный колорит и послушать песни у костра
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$2 268 за всё до 3 чел.
5 дней
Восточные сказки и краски: колоритное автопутешествие из Ташкента
Увидеть «песчаные» дома, рассмотреть орнаменты на посуде, стенах, текстиле и прикоснуться к истории
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$1 724 за всё до 3 чел.
3 дня
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
Увидеть резиденцию Тамерлана и памятники архитектуры всех исторических эпох с 9 века
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$950 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ММихаил5 мая 2024Сиявуш замечательно организовал нам с супругой маршрут и лично сопровождал нас в качестве профессионального водителя и собеседника. Благодаря его программе
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «На майские праздники»
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Сейчас в Ташкенте в категории "На майские праздники" можно забронировать 3 тура от 950 до 2 268. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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