6 дней
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
Почувствовать себя героем восточной сказки и увидеть, как выглядела Хива в 15 веке
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселени...
12 авг в 08:00
19 авг в 08:00
$590 за человека
7 дней
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
Побывать в местах исторических событий, влюбиться в восточный колорит и послушать песни у костра
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
$2 268 за всё до 3 чел.
скидка
10%
2 дня
Индивидуальный тур в Ферганскую долину из Ташкента: 4 города ремесла и искусства
Посетить производство тканей, рассмотреть орнаменты на посуде и стенах мечетей и дворцов
Начало: Г. Ташкент, 08:30 или г. Фергана, аэропорт, 11:10
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
295$266 за человека
8 дней
Новогодние каникулы в Узбекистане: достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы
Продегустировать самаркандский и бухарский плов, полюбоваться видом на Амударью и увидеть Кызылкум
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
29 дек в 08:00
$1 200 за человека
8 дней
3 города Узбекистана и день в Таджикистане: путешествие в мини-группе
Погрузиться в культуру Узбекистана, полюбоваться горами и озёрами и побывать в таджикском кишлаке
Начало: Ташкент, 14:00
12 авг в 14:00
24 авг в 14:00
81 712₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММихаил5 мая 2024Сиявуш замечательно организовал нам с супругой маршрут и лично сопровождал нас в качестве профессионального водителя и собеседника. Благодаря его программе
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- Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
- Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
- Индивидуальный тур в Ферганскую долину из Ташкента: 4 города ремесла и искусства
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