Как добраться до Термеза на самолёте
В Термезе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Termez Airport» вам не избежать
Список аэропортов Термеза
- Термез TMJTermez Airport
Самые дешёвые билеты в Термез из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|31.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|2 998
|1ч 20м
|07.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|16 226
|42ч 10м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|17 561
|12ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|30 447
|29ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|34 300
|17ч 5м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|35 082
|25ч 20м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|35 187
|35ч 40м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|35 981
|22ч 15м (⇵2)
|23.03.2021
|из 🇺🇦Киева
|36 021
|21ч 10м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|38 006
|26ч 55м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|39 111
|15ч 30м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|57 964
|23ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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