Индивидуальный тур по необычным локациям: Аральское море, крепости Кызылкума и Хива
Переночевать в юрте, побывать в «Лувре в пустыне», узнать историю Арала и пофотографировать солончак
Начало: Ургенч, аэропорт, утро (точное время по договорённ...
20 окт в 08:00
23 окт в 08:00
$530 за человека
От красот Хивы до знаковых мест Ташкента: новогодний тур в Узбекистан
Увидеть пустыню Кызылкум, осмотреть главные медресе и погулять по площади Регистан
Начало: Аэропорт Хивы, 14:00 (возможна встреча в другое вр...
4 янв в 14:00
$870 за человека
Узбекистан сказочный: индивидуальный тур в Хиву, Самарканд, Бухару и Ташкент
Побывать на фабрике ковров, сделать фото в пустыне Кызылкум и полюбоваться величественными медресе
Начало: Аэропорт Ургенча, время по договорённости
20 окт в 08:00
21 окт в 08:00
159 000 ₽ за человека
