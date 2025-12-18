-
10%
Индивидуальный тур по необычным локациям: Аральское море, крепости Кызылкума и Хива
Переночевать в юрте, побывать в «Лувре в пустыне», узнать историю Арала и пофотографировать солончак
Начало: Ургенч, аэропорт, утро (точное время по договорённ...
22 дек в 08:00
25 дек в 08:00
$531
$590 за человека
Узбекистан сказочный: индивидуальный тур в Хиву, Самарканд, Бухару и Ташкент
Побывать на фабрике ковров, сделать фото в пустыне Кызылкум и полюбоваться величественными медресе
Начало: Аэропорт Ургенча, время по договорённости
20 дек в 08:00
21 дек в 08:00
159 000 ₽ за человека
От красот Хивы до знаковых мест Ташкента: новогодний тур в Узбекистан
Увидеть пустыню Кызылкум, осмотреть главные медресе и погулять по площади Регистан
Начало: Аэропорт Хивы, 14:00 (возможна встреча в другое вр...
4 янв в 14:00
$870 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ургенч в категории «В январе»
Самые популярные туры этой рубрики в Ургенч
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ургенч
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Ургенч в декабре 2025
Сейчас в Ургенч в категории "В январе" можно забронировать 3 тура от 531 до 159 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Ургенч (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «В январе», 4 ⭐ отзыва, цены от $531. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль