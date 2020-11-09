Как добраться до Порта-Вилы на самолёте
В Порте-Виле 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bauerfield Airport» вам не избежать
Список аэропортов Порта-Вилы
- Порт-Вила VLIBauerfield Airport
Самые дешёвые билеты в Порт-Вилу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇻🇺Ламапа
|4 581
|8ч 45м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇻🇺Крейга Кова
|5 897
|1ч 30м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇻🇺Норсупа
|6 144
|1ч
|09.11.2020
|из 🇻🇺Танны
|7 136
|1ч
|04.01.2021
|из 🇸🇬Сингапура
|34 986
|15ч 50м (⇵1)
|19.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|98 433
|45ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
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