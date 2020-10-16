Как добраться до Абердина на самолёте
В Абердине 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Aberdeen International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Абердина
- Абердин ABZAberdeen International Airport
Самые дешёвые билеты в Абердин из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|2 115
|21ч (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇳🇴Бергена
|6 126
|46ч 45м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇬🇧Эксетера
|6 229
|24ч 20м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|6 980
|20ч 20м (⇵1)
|13.02.2021
|из 🇬🇧Бристоля
|7 476
|17ч 20м (⇵1)
|04.01.2021
|из 🇩🇪Ганновера
|8 444
|14ч 5м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|11 186
|53ч 10м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇺🇸Мемфиса
|31 013
|18ч 15м (⇵2)
|20.04.2021
|из 🇧🇷Рио-де-Жанейро
|36 132
|38ч 35м (⇵2)
|10.02.2021
|из 🇧🇷Маринги
|39 927
|25ч 50м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇲🇽Мериды
|50 048
|19ч 9м (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇨🇳Пекина
|57 153
|40ч 5м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇨🇳Фучжоу
|63 582
|29ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Абердина
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Абердина, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Киев, Лахор, Лондон и Манила
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