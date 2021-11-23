Все экскурсии в Бате
Билет на автобус
1д
1 754₽
за 1 чел.
Городская экскурсионная баня: автобусный тур Hop-on Hop-off
🚌 Hop-on hop-off
🚌 На автобусе
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Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Бате – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 204 ⭐ отзыва, цены от 1754₽, посетите достопримечательности: Мост Палтни, Батское аббатство Святых Петра и Павла, Королевский полумесяц, Римские бани. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Бате почти всё
Последние отзывы «Экскурсии Бата»
- AAmy23 ноября 2021Идеальный способ сориентироваться в Бате!
- PPeter Adrian11 октября 2021Простой, удобный и информативный способ увидеть город, очень расслабляющий Спасибо