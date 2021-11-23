Билет на автобус 4.4 204 1д 1 754 ₽ за 1 чел. Городская экскурсионная баня: автобусный тур Hop-on Hop-off 🚌 Hop-on hop-off 🚌 На автобусе Отправляйтесь в экскурсию по городу с экскурсией по городу и наслаждайтесь неограниченным ходом в течение 24 часов

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Бате – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 204 ⭐ отзыва, цены от 1754₽, посетите достопримечательности: Мост Палтни, Батское аббатство Святых Петра и Павла, Королевский полумесяц, Римские бани. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Бате почти всё