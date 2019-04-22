Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Наслаждайтесь панорамным видом на Бат с знаковым открытым, двухэтажным туристическим автобусом
Узнайте все о Bath из аудио комментария на борту
Полюбуйтесь прекрасным видом на реку Эйвон и знаменитый мост Великого Пултенея
Насладитесь прекрасным видом на Королевский полумесяц, один из самых известных достопримечательностей Бата
Хоп-офф на великолепном кладбище аббатства, посвященном Св. Петру и Павлу
2 маршрута - 1 билет!
Обзорная экскурсия по городу на автобусе с открытым верхом - «Королева английских городов»:
Бат - прекрасный римско-георгианский город, полный красивых зданий. Экскурсия по городу приведет вас к римским баням, бювету, аббатству, где был коронован первый король Англии, и Залам собраний. Маршрут Skyline дает вам возможность насладиться сельской местностью и полюбоваться захватывающими видами на Бат.
Маршруты тура:
Экскурсия по городу
1. Хай-стрит
2. Гранд-парад
3. Манверс-стрит
4. Грин-Парк-роуд
5. Корн-стрит
6. Здания Вестгейт
7. Площадь Королевы
8. Сборочные залы
9. Брок-стрит / Королевский полумесяц
10. Здания Мальборо
11. Уэстон-роуд
12. Аппер-Бристоль-роуд
13. Аппер-Бристоль-роуд
14. Королевский проспект
15. Улица Милсома.
16. Прогулка по террасе
Skyline тур
1. Дорчестер-стрит
2. Прогулка по террасе
3. Северный парад
4. Грейт-Пултни-стрит.
5. Музей Холбурна
6. Бекфорд-роуд
7. Спа-отель Bath
8. Карьерная дорога
9. Батвик-Хилл
10. Видкомб Хилл
11. Ферма Рэйнбоу Вудс
12. Брасснокер-Хилл
13. Клэвертон Даун
14. Школа Ральфа Аллена
15. North Road / Shaft Road
16. Тынинг / Северная дорога
17. Парк Приор
18. Мидл-Хилл Лодж
19. Кладбище аббатства.
20. Prior Park Road
21. Видкомб
Маршрут Skyline дает возможность насладиться сельской местностью и полюбоваться захватывающими видами на Бат.
Ответы на вопросы
Что входит
Многоязычный аудио комментарий
Буклет со скидками на местные достопримечательности
Что не входит
Входные билеты на вход
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Не допускаются
Домашние животные
Курение
Важная информация
Тур проводится круглый год, кроме 25, 26 декабря и 1 января
Экскурсия по городу проходит ежедневно с 10:00 до 17:00. Продолжительность: 50 минут на полный цикл Периодичность: каждые 15–30 минут
Skyline Tour проходит ежедневно с 10:30 до 17:00. Продолжительность: 45 минут на полный цикл частота: каждые 30 минут
Ваучер предоставляет гибкий доступ на срок до 12 месяцев с даты поездки, выбранной при выезде
Мобильные и бумажные ваучеры принимаются для этого тура и подлежат обмену на любой остановке
Обратите внимание, что из-за местных строительных работ остановки 5 и 6 закрыты до дальнейшего уведомления
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
S
Srividya
22 апр 2019
Хоп на прыжке сам по себе - хорошая поездка с широким охватом между городскими и горизонтальными маршрутами. Однако было бы намного лучше, если бы водители были более внимательны. Понимаю, что это был напряженный день, но водитель автобуса, когда мы (мой 10-летний сын и я) садились на первую, был груб и буквально подпрыгнул. Но, в целом, это того стоит, если вы не хотите гулять или ездить на велосипеде …
K
Katy
16 сен 2020
Great way to see the city. We had do miss a stop due to roadworks, and there were vehicles blocking one road so we did a diversion, but it didn't really impact the tour. The audio guide was good - lots of interesting information - but the earphones provided are pretty poor and the connection kept dropping out.
J
John
28 июля 2019
We did both tours and enjoyed them. The seat spacing on the Skyline tour was poor, if not painful, for someone like me being over 6 feet tall. The Guide on this tour, Richard, was excellent but frustratingly kept inviting us to turn round and look behind which i was unable to do as my legs could not move!!. All staff that we came across were well informed, courteous and pleasant so well done to them all.