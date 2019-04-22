Городская экскурсионная баня: автобусный тур Hop-on Hop-off

Отправляйтесь в экскурсию по городу с экскурсией по городу и наслаждайтесь неограниченным ходом в течение 24 часов

4.5
204 отзыва
В группе
до 50 чел.
Отправляйтесь в экскурсию по городу с экскурсией по городу и наслаждайтесь неограниченным ходом в течение 24 часов.

Откройте для себя такие достопримечательности, как река Эйвон и мост Великий Путни, когда вы путешествуете по двухэтажному автобусу с панорамным видом на город.
Городская экскурсионная баня: автобусный тур Hop-on Hop-off
Городская экскурсионная баня: автобусный тур Hop-on Hop-off
Городская экскурсионная баня: автобусный тур Hop-on Hop-off
Городская экскурсионная баня: автобусный тур Hop-on Hop-off
Городская экскурсионная баня: автобусный тур Hop-on Hop-off
Городская экскурсионная баня: автобусный тур Hop-on Hop-off

Что вы увидите 🤩

  • Римские бани
  • Королевский полумесяц
  • Батское аббатство Святых Петра и Павла
  • Мост Палтни
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Наслаждайтесь панорамным видом на Бат с знаковым открытым, двухэтажным туристическим автобусом
  2. Узнайте все о Bath из аудио комментария на борту
  3. Полюбуйтесь прекрасным видом на реку Эйвон и знаменитый мост Великого Пултенея
  4. Насладитесь прекрасным видом на Королевский полумесяц, один из самых известных достопримечательностей Бата
  5. Хоп-офф на великолепном кладбище аббатства, посвященном Св. Петру и Павлу

2 маршрута - 1 билет!

Обзорная экскурсия по городу на автобусе с открытым верхом - «Королева английских городов»:

  • Бат - прекрасный римско-георгианский город, полный красивых зданий. Экскурсия по городу приведет вас к римским баням, бювету, аббатству, где был коронован первый король Англии, и Залам собраний. Маршрут Skyline дает вам возможность насладиться сельской местностью и полюбоваться захватывающими видами на Бат.

Маршруты тура:

    Экскурсия по городу
    1. Хай-стрит
    2. Гранд-парад
    3. Манверс-стрит
    4. Грин-Парк-роуд
    5. Корн-стрит
    6. Здания Вестгейт
    7. Площадь Королевы
    8. Сборочные залы
    9. Брок-стрит / Королевский полумесяц
    10. Здания Мальборо
    11. Уэстон-роуд
    12. Аппер-Бристоль-роуд
    13. Аппер-Бристоль-роуд
    14. Королевский проспект
    15. Улица Милсома.
    16. Прогулка по террасе
    Skyline тур
    1. Дорчестер-стрит
    2. Прогулка по террасе
    3. Северный парад
    4. Грейт-Пултни-стрит.
    5. Музей Холбурна
    6. Бекфорд-роуд
    7. Спа-отель Bath
    8. Карьерная дорога
    9. Батвик-Хилл
    10. Видкомб Хилл
    11. Ферма Рэйнбоу Вудс
    12. Брасснокер-Хилл
    13. Клэвертон Даун
    14. Школа Ральфа Аллена
    15. North Road / Shaft Road
    16. Тынинг / Северная дорога
    17. Парк Приор
    18. Мидл-Хилл Лодж
    19. Кладбище аббатства.
    20. Prior Park Road

    21. Видкомб

    Маршрут Skyline дает возможность насладиться сельской местностью и полюбоваться захватывающими видами на Бат.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Многоязычный аудио комментарий
    • Буклет со скидками на местные достопримечательности
    Что не входит
    • Входные билеты на вход
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 1 дня
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Не допускаются
    • Домашние животные
    • Курение
    Важная информация
    • Тур проводится круглый год, кроме 25, 26 декабря и 1 января
    • Экскурсия по городу проходит ежедневно с 10:00 до 17:00. Продолжительность: 50 минут на полный цикл Периодичность: каждые 15–30 минут
    • Skyline Tour проходит ежедневно с 10:30 до 17:00. Продолжительность: 45 минут на полный цикл частота: каждые 30 минут
    • Ваучер предоставляет гибкий доступ на срок до 12 месяцев с даты поездки, выбранной при выезде
    • Мобильные и бумажные ваучеры принимаются для этого тура и подлежат обмену на любой остановке
    • Обратите внимание, что из-за местных строительных работ остановки 5 и 6 закрыты до дальнейшего уведомления
    Ограничения по возрасту
    • Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
    Требования к участникам
    • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

    Вы сами выбираете дату и время

    S
    22 апр 2019
    Хоп на прыжке сам по себе - хорошая поездка с широким охватом между городскими и горизонтальными маршрутами. Однако было бы намного лучше, если бы водители были более внимательны. Понимаю, что это был напряженный день, но водитель автобуса, когда мы (мой 10-летний сын и я) садились на первую, был груб и буквально подпрыгнул. Но, в целом, это того стоит, если вы не хотите гулять или ездить на велосипеде …
    K
    16 сен 2020
    Great way to see the city. We had do miss a stop due to roadworks, and there were vehicles blocking one road so we did a diversion, but it didn't really impact the tour. The audio guide was good - lots of interesting information - but the earphones provided are pretty poor and the connection kept dropping out.
    J
    28 июля 2019
    We did both tours and enjoyed them. The seat spacing on the Skyline tour was poor, if not painful, for someone like me being over 6 feet tall. The Guide on this tour, Richard, was excellent but frustratingly kept inviting us to turn round and look behind which i was unable to do as my legs could not move!!. All staff that we came across were well informed, courteous and pleasant so well done to them all.
    Ещё 201 отзыв

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