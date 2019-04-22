Хоп на прыжке сам по себе - хорошая поездка с широким охватом между городскими и горизонтальными маршрутами. Однако было бы намного лучше, если бы водители были более внимательны. Понимаю, что это был напряженный день, но водитель автобуса, когда мы (мой 10-летний сын и я) садились на первую, был груб и буквально подпрыгнул. Но, в целом, это того стоит, если вы не хотите гулять или ездить на велосипеде …