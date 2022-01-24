Титаник-Белфаст признали главной туристической достопримечательностью 2016 года неспроста. Здесь вы можете прогуляться по палубе, познакомиться с выжившим участником событий, работавшим в ресторане (конечно, в виде голограммы), узнать о том, как строился корабль, и о жизнях пассажиров, а также увидеть артефакты с самого «Титаника»! Погрузитесь в мир непотопляемого «Титаника».