Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Титаник-Белфаст признали главной туристической достопримечательностью 2016 года неспроста. Здесь вы можете прогуляться по палубе, познакомиться с выжившим участником событий, работавшим в ресторане (конечно, в виде голограммы), узнать о том, как строился корабль, и о жизнях пассажиров, а также увидеть артефакты с самого «Титаника»! Погрузитесь в мир непотопляемого «Титаника».
Ответы на вопросы
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Выберите дату при бронировании
У нас ещё много экскурсий 😎 в Белфасте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам