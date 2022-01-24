Тюрьма на Крамлин-роуд: тур с гидом

Окунитесь в темную историю самой печально известной тюрьмы северной Ирландии

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94 отзыва
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Тюрьма на Крамлин-роуд: тур с гидом
Тюрьма на Крамлин-роуд: тур с гидом
Тюрьма на Крамлин-роуд: тур с гидом
Тюрьма на Крамлин-роуд: тур с гидом
Тюрьма на Крамлин-роуд: тур с гидом
Тюрьма на Крамлин-роуд: тур с гидом
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В Северной Ирландии достаточно много печально известных мест, но среди них есть несколько запятнанных кровью чрезвычайно неприятных заведений, таких как тюрьма на Крамлин-роуд. Здесь отбывали заключение одни из наиболее важных фигур в борьбе Ирландии за независимость. За долгую 150-летнюю жизнь тюрьмы здесь были казнены 17 человек.
Поучаствуйте в 70-минутной экскурсии по мрачной истории _тюрьмы_ с опытным гидом — и познакомьтесь с историями людей, даривших свет даже в самые темные дни.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 70-минутная экскурсия с гидом по тюрьме на Крамлин-роуд
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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