В Северной Ирландии достаточно много печально известных мест, но среди них есть несколько запятнанных кровью чрезвычайно неприятных заведений, таких как тюрьма на Крамлин-роуд. Здесь отбывали заключение одни из наиболее важных фигур в борьбе Ирландии за независимость. За долгую 150-летнюю жизнь тюрьмы здесь были казнены 17 человек.

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