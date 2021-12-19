В группе до undefined чел. 4.7 89 € 25.08 за 1 чел. Дуврский замок Посетите самый большой замок в стране и ключ к обороне Англии В группе до undefined чел. 30д € 102.44 за 1 чел. Дуврский замок и Кентерберийский собор: тур из Лондона 🚘 Трансфер Посмотрите одно из величайших природных чудес Англии - Белые скалы Дувра

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Дувр – доступно 2 экскурсии на 2021 год, цены от €25.08. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Дувр почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Великобритании на 📅 декабрь, январь и февраль