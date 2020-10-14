Летим в Эдинбург

Как добраться до Эдинбурга на самолёте

В Эдинбурге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Edinburgh Airport» вам не избежать

Список аэропортов Эдинбурга

  1. Эдинбург EDI
    Edinburgh Airport

Самые дешёвые билеты в Эдинбург из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
14.10.2020из 🇪🇪Таллина9132ч 45м
19.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа1 1361ч 40м
10.12.2020из 🇵🇱Гданьска1 1992ч 30м
13.10.2020из 🇱🇹Каунаса1 2292ч 45м
22.10.2020из 🇱🇻Риги1 3032ч 45м
15.11.2020из 🇪🇸Аликанте1 4063ч 15м
08.11.2020из 🇪🇸Барселоны1 87011ч 20м (⇵1)
30.10.2020из 🇬🇧Бирмингема1 92330ч 15м (⇵1)
30.10.2020из 🇬🇧Лондона1 93917ч 40м (⇵1)
04.11.2020из 🇵🇹Лиссабона1 9983ч 20м
15.10.2020из 🇮🇹Милана1 99929ч 30м (⇵1)
13.10.2020из 🇬🇧Белфаста2 01828ч 30м (⇵1)
15.10.2020из 🇩🇪Берлина2 15814ч 25м (⇵1)
06.11.2020из 🇸🇪Стокгольм2 20422ч 30м (⇵1)
30.10.2020из 🇫🇷Парижа2 60515ч 30м (⇵1)
16.10.2020из 🇬🇧Бристоля2 85714ч (⇵1)
17.10.2020из 🇮🇹Венеции2 99428ч 50м (⇵1)
09.11.2020из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки3 05427ч 5м (⇵1)
28.11.2020из 🇱🇹Вильнюса3 06119ч 40м (⇵1)
27.10.2020из 🇬🇧Манчестера3 12046ч 30м (⇵2)
18.10.2020из 🇺🇦Киева3 16536ч 40м (⇵2)
27.10.2020из 🇬🇧Лидс3 2258ч 5м (⇵1)
14.11.2020из 🇬🇷Афин3 3227ч 5м (⇵1)
16.10.2020из 🇩🇪Гамбурга3 36850ч 50м (⇵2)
17.10.2020из 🇹🇷Стамбула3 61128ч 15м (⇵1)
21.06.2021из 🇧🇪Брюсселя3 6271ч 40м
20.10.2020из 🇮🇹Турина3 63340ч 45м (⇵2)
10.11.2020из 🇩🇪Кёльна3 64119ч 40м (⇵1)
15.11.2020из 🇺🇦Одессы3 76730ч 30м (⇵2)
09.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга3 83912ч 35м (⇵1)
11.11.2020из 🇩🇪Меммингена4 08744ч 40м (⇵2)
30.10.2020из 🇩🇪Карлсруэ4 25029ч 20м (⇵2)
13.12.2020из 🇷🇺Москвы4 27419ч 5м (⇵2)
29.10.2020из 🇹🇷Бодрума4 41729ч 50м (⇵2)
21.10.2020из 🇪🇸Севильи4 43124ч 40м (⇵2)
28.11.2020из 🇧🇾Минска5 21615ч 55м (⇵1)
17.10.2020из 🇧🇬Софии5 26827ч 10м (⇵2)
21.06.2021из 🇮🇹Болоньи5 6222ч 45м
30.12.2020из 🇵🇱Варшавы5 65338ч 25м (⇵1)
01.06.2021из 🇮🇱Тель-Авива6 37933ч 45м (⇵2)
16.12.2020из 🇷🇺Уфы6 58823ч 10м (⇵2)
09.11.2020из 🇫🇮Хельсинки6 91029ч 35м (⇵1)
10.11.2020из 🇹🇷Даламана7 33114ч 35м (⇵2)
09.01.2021из 🇷🇺Казани7 35040ч 45м (⇵2)
01.05.2021из 🇨🇭Цюриха7 557 (⇵1)
29.11.2020из 🇷🇺Челябинска8 37632ч 50м (⇵2)
02.01.2021из 🇷🇺Ярославля9 32330ч 40м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Краснодара9 69926ч 40м (⇵2)
11.03.2021из 🇷🇺Нижнего Новгорода10 16440ч 55м (⇵2)
19.10.2020из 🇬🇷Крита10 35828ч 55м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Чебоксар12 21538ч 25м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Самары12 27131ч 50м (⇵2)
30.12.2020из 🇷🇺Новосибирска12 31321ч 40м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга12 34414ч 45м (⇵2)
18.10.2020из Ялты12 64233ч 40м (⇵2)
08.07.2021из 🇦🇿Баку13 54620ч 25м (⇵1)
10.11.2020из 🇦🇪Шарджи15 50718ч 25м (⇵2)
10.11.2020из 🇦🇪Дубая15 50720ч 35м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Омска16 11343ч 35м (⇵2)
26.11.2020из 🇰🇿Алматы19 03921ч 50м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Сочи19 43429ч 45м (⇵2)
29.11.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)21 74020ч 40м (⇵2)
23.11.2020из 🇧🇷Сан-Паулу23 64134ч 20м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Владивостока24 94455ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇬🇧Донкастера26 60637ч 50м (⇵2)
08.12.2020из 🇧🇷Рио-де-Жанейро26 73350ч 25м (⇵2)
16.10.2020из 🇵🇰Лахора29 73932ч 25м (⇵1)
30.11.2020из 🇺🇬Энтеббе33 06921ч 15м (⇵2)
21.10.2020из 🇹🇭Бангкока36 12853ч 35м (⇵2)
21.10.2020из 🇺🇿Ташкента42 11646ч (⇵2)
20.11.2020из 🇺🇸Далласа42 76531ч 11м (⇵2)
02.01.2021из 🇨🇳Шанхая45 58322ч 35м (⇵1)
13.01.2021из 🇸🇦Хаиля45 89719ч 30м (⇵2)
31.10.2020из 🇨🇳Пекина59 46429ч 40м (⇵2)
18.10.2020из 🇨🇳Тайюани140 03942ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Эдинбурга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аликанте, Белфаст, Басра, Карлсруэ и Стамбул

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Эдинбурга