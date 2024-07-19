4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Познакомиться с Эдинбургом, сошедшим со страниц произведений шотландского писателя
Начало: У монумента Вальтеру Скотту
14 авг в 12:00
15 авг в 12:00
£190 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Эдинбург глазами Королевы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Эдинбургу: погружение в историю Марии Стюарт и дух 16 века. Узнайте о жизни королевы и посетите знаковые места города
Начало: Встречаемся у входа в Queen’s Gallery. Адрес: The ...
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
£116 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Холм Блэкфорд и его живописные окрестности: индивидуальная экскурсия
Поднимитесь на один из семи холмов Эдинбурга и насладитесь круговой панорамой города. Прогулка по дикой природе, исторические рассказы и легенды ждут вас
Начало: В районе Morningside
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
£158 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра19 июля 2024Очень классная экскурсия. Валерия пошлп на встречу и встретилась позже своего обычного времени. Спасибо огромное все очень понравилось
- ААлександр17 июля 2024Высокий уровень профессионализма, мы очень довольны.
- ММария14 июля 2024Прекрасная экскурсия, спасибо Лере за впечатления!
- ВВладислав16 июня 2024Хорошая экскурсия и доброжелательный гид.
- ССергей2 июня 2024Спасибо за великолепную и душевную экскурсию, мы были в полном восторге. Будем рекомендовать друзьям и знакомым, огромное спасибо.
- ТТатьяна28 октября 2023Ирина знает очень много интересного про Эдинбург, его историю и настоящее. Я услышала много интересного о жителях Шотландии, живущих на этой земле многие века, очень интересно!
Ответы на вопросы от путешественников по Эдинбургу в категории «Что ещё посмотреть»
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Сколько стоит экскурсия по Эдинбургу в августе 2024
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