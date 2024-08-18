4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу - и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
Начало: Princes Street
Завтра в 08:00
17 сен в 09:00
£225 за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мистический Эдинбург
Вечерняя прогулка по самым таинственным местам города и знакомство с древними шотландскими легендами
9 сен в 19:00
10 сен в 19:00
£116 за всё до 5 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Побывать в ключевых местах города, с головой погрузиться в его атмосферу и мир средневековых легенд
28 сен в 10:00
29 сен в 10:00
£219 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Познакомиться с Эдинбургом, сошедшим со страниц произведений шотландского писателя
Начало: У монумента Вальтеру Скотту
11 сен в 12:00
12 сен в 12:00
£190 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана18 августа 2024Очень понравилось! Город- красавец(первый раз) Экскурсовод (Ирина Горшкова) Приятная, интеллигентная, знающая материал, хорошо подготовленная к встрече с экскурсантами. С удовольствием порекомендую ее своим друзьям и всем, кто будет читать мой отзыв. Светлана
- ННаталья17 августа 2024Спасибо, Ирине огромное! Буквально за 4 часа мы увидели весь город Эдинбург. Видно, что человек учел все пожелания и подготовился
- ООлег14 августа 2024Лера, провела нам насыщенную живописную экскурсию с погружением в мир Стивенсона, Вальтера Скотта и других писателей Эдинбурга того времени. Приятно было провести время с образованным и любящим город человеком!
- ММарина9 августа 2024Ирина провела увлекательную экскурсию для нашей семьи из пяти человек. Несмотря на то, что экскурсия длилась более 4-х часов, все
- ААлександра19 июля 2024Очень классная экскурсия. Валерия пошлп на встречу и встретилась позже своего обычного времени. Спасибо огромное все очень понравилось
- LLea15 июля 2024Очень приятный гид и очень советуем
- ММария14 июля 2024Прекрасная экскурсия, спасибо Лере за впечатления!
- SSiarhei1 июля 2024Отлично, погуляли. Узнали много нового. Отдельное спасибо за рекомендованные рестораны.
- ЛЛАСОВА19 июня 2024Непродолжительная по времени, но очень познавательная экскурсия. Евгения познакомила нас с фактами об Эдинбурге, которых нет в путеводителях. Нашей семье все очень понравилось.
- HHovhannes16 июня 2024We like the guided tour very much. Nice representation and very knowledgeable guidance by Yevgenia. Would highly recommend this tour to friends. Thank you. Нам очень понравилась экскурсия. Хорошее представление и очень компетентное руководство Евгении. Очень рекомендую этот тур друзьям. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Эдинбургу в категории «На Рождество»
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