С Светлана Эдинбург и люди: ожившая история в лицах Очень понравилось! Город- красавец(первый раз) Экскурсовод (Ирина Горшкова) Приятная, интеллигентная, знающая материал, хорошо подготовленная к встрече с экскурсантами. С удовольствием порекомендую ее своим друзьям и всем, кто будет читать мой отзыв. Светлана

Н Наталья Эдинбург и люди: ожившая история в лицах читать дальше к этому туру. Информация была сжатой и очень интересной. Мы просто удивились тому, как за 4 часа мы облазили и старый, и новый город! Также, по совету Ирины, попали в обалденный ресторан, где чувствовали себя, как королевы и вкусно поели! Спасибо, Ирине огромное! Буквально за 4 часа мы увидели весь город Эдинбург. Видно, что человек учел все пожелания и подготовился

О Олег Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона Лера, провела нам насыщенную живописную экскурсию с погружением в мир Стивенсона, Вальтера Скотта и других писателей Эдинбурга того времени. Приятно было провести время с образованным и любящим город человеком!

М Марина Эдинбург и люди: ожившая история в лицах читать дальше прошло на одном дыхании. Материал изложен чётко, структурировано, с интересными фактами. Маршрут был выстроен последовательно и комфортно для нас. Эта экскурсия окончательно нас влюбила в Шотландию:-) Ирина, ещё раз спасибо вам большое❤️ Ирина провела увлекательную экскурсию для нашей семьи из пяти человек. Несмотря на то, что экскурсия длилась более 4-х часов, все

А Александра Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона Очень классная экскурсия. Валерия пошлп на встречу и встретилась позже своего обычного времени. Спасибо огромное все очень понравилось

L Lea Большая обзорная прогулка по Эдинбургу Очень приятный гид и очень советуем

М Мария Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона Прекрасная экскурсия, спасибо Лере за впечатления!

S Siarhei Мистический Эдинбург Отлично, погуляли. Узнали много нового. Отдельное спасибо за рекомендованные рестораны.

Л ЛАСОВА Мистический Эдинбург Непродолжительная по времени, но очень познавательная экскурсия. Евгения познакомила нас с фактами об Эдинбурге, которых нет в путеводителях. Нашей семье все очень понравилось.