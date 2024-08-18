На Рождество – экскурсии в Эдинбурге

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Эдинбурге на русском языке, цены от £116. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Пешая
69 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу - и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
Начало: Princes Street
Завтра в 08:00
17 сен в 09:00
£225 за всё до 6 чел.
Мистический Эдинбург
Пешая
35 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мистический Эдинбург
Вечерняя прогулка по самым таинственным местам города и знакомство с древними шотландскими легендами
9 сен в 19:00
10 сен в 19:00
£116 за всё до 5 чел.
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Пешая
19 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Побывать в ключевых местах города, с головой погрузиться в его атмосферу и мир средневековых легенд
28 сен в 10:00
29 сен в 10:00
£219 за всё до 6 чел.
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Пешая
42 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Познакомиться с Эдинбургом, сошедшим со страниц произведений шотландского писателя
Начало: У монумента Вальтеру Скотту
11 сен в 12:00
12 сен в 12:00
£190 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    18 августа 2024
    Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
    Очень понравилось! Город- красавец(первый раз) Экскурсовод (Ирина Горшкова) Приятная, интеллигентная, знающая материал, хорошо подготовленная к встрече с экскурсантами. С удовольствием порекомендую ее своим друзьям и всем, кто будет читать мой отзыв. Светлана
  • Н
    Наталья
    17 августа 2024
    Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
    Спасибо, Ирине огромное! Буквально за 4 часа мы увидели весь город Эдинбург. Видно, что человек учел все пожелания и подготовился
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    к этому туру. Информация была сжатой и очень интересной. Мы просто удивились тому, как за 4 часа мы облазили и старый, и новый город! Также, по совету Ирины, попали в обалденный ресторан, где чувствовали себя, как королевы и вкусно поели!

  • О
    Олег
    14 августа 2024
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Лера, провела нам насыщенную живописную экскурсию с погружением в мир Стивенсона, Вальтера Скотта и других писателей Эдинбурга того времени. Приятно было провести время с образованным и любящим город человеком!
  • М
    Марина
    9 августа 2024
    Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
    Ирина провела увлекательную экскурсию для нашей семьи из пяти человек. Несмотря на то, что экскурсия длилась более 4-х часов, все
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    прошло на одном дыхании. Материал изложен чётко, структурировано, с интересными фактами. Маршрут был выстроен последовательно и комфортно для нас. Эта экскурсия окончательно нас влюбила в Шотландию:-) Ирина, ещё раз спасибо вам большое❤️

    Ирина провела увлекательную экскурсию для нашей семьи из пяти человек. Несмотря на то, что экскурсия длиласьИрина провела увлекательную экскурсию для нашей семьи из пяти человек. Несмотря на то, что экскурсия длиласьИрина провела увлекательную экскурсию для нашей семьи из пяти человек. Несмотря на то, что экскурсия длиласьИрина провела увлекательную экскурсию для нашей семьи из пяти человек. Несмотря на то, что экскурсия длиласьИрина провела увлекательную экскурсию для нашей семьи из пяти человек. Несмотря на то, что экскурсия длиласьИрина провела увлекательную экскурсию для нашей семьи из пяти человек. Несмотря на то, что экскурсия длилась
  • А
    Александра
    19 июля 2024
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Очень классная экскурсия. Валерия пошлп на встречу и встретилась позже своего обычного времени. Спасибо огромное все очень понравилось
  • L
    Lea
    15 июля 2024
    Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
    Очень приятный гид и очень советуем
    Очень приятный гид и очень советуем
  • М
    Мария
    14 июля 2024
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Прекрасная экскурсия, спасибо Лере за впечатления!
  • S
    Siarhei
    1 июля 2024
    Мистический Эдинбург
    Отлично, погуляли. Узнали много нового. Отдельное спасибо за рекомендованные рестораны.
  • Л
    ЛАСОВА
    19 июня 2024
    Мистический Эдинбург
    Непродолжительная по времени, но очень познавательная экскурсия. Евгения познакомила нас с фактами об Эдинбурге, которых нет в путеводителях. Нашей семье все очень понравилось.
  • H
    Hovhannes
    16 июня 2024
    Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
    We like the guided tour very much. Nice representation and very knowledgeable guidance by Yevgenia. Would highly recommend this tour to friends. Thank you. Нам очень понравилась экскурсия. Хорошее представление и очень компетентное руководство Евгении. Очень рекомендую этот тур друзьям. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Эдинбургу в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Эдинбургу в сентябре 2024
Сейчас в Эдинбурге в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 116 до 225. Туристы уже оставили гидам 165 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Эдинбурге (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на рождество, 165 ⭐ отзывов, цены от £116. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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