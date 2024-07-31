1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мистический Эдинбург
Вечерняя прогулка по самым таинственным местам города и знакомство с древними шотландскими легендами
8 авг в 19:00
27 авг в 19:00
£116 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу - и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
Начало: Princes Street
10 авг в 09:00
11 авг в 08:00
£225 за всё до 6 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Побывать в ключевых местах города, с головой погрузиться в его атмосферу и мир средневековых легенд
10 авг в 10:00
31 авг в 10:00
£219 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена31 июля 2024Отличная экскурсия по Эдинбургу проведенная Ириной! Ирина познакомила нас с городом в первый день приезда, так что мы потом гуляя
- ЛЛариса29 июля 2024Ирина провела с нами очень интересную экскурсию, т. ч. даже ребенку 11 лет не было скучно, буквально влюбила нас в город! Она очень милый человек и профессиональный гид. С удовольствием встретимся с ней в следующий раз!
- ААнна16 июля 2024Ирина провела нам потрясающую, очень интересную и познавательную экскурсию по Эдинбургу. Несмотря на то, что экскурсия длилась четыре часа, все
- LLea15 июля 2024Очень приятный гид и очень советуем
- SSiarhei1 июля 2024Отлично, погуляли. Узнали много нового. Отдельное спасибо за рекомендованные рестораны.
- ЛЛАСОВА19 июня 2024Непродолжительная по времени, но очень познавательная экскурсия. Евгения познакомила нас с фактами об Эдинбурге, которых нет в путеводителях. Нашей семье все очень понравилось.
- HHovhannes16 июня 2024We like the guided tour very much. Nice representation and very knowledgeable guidance by Yevgenia. Would highly recommend this tour to friends. Thank you. Нам очень понравилась экскурсия. Хорошее представление и очень компетентное руководство Евгении. Очень рекомендую этот тур друзьям. Спасибо.
- ННаталья6 мая 2024Экскурсия понравилась. Я всегда предупреждаю гидов, что у нас 3 детей, которые любят узнавать новое, обычно гид старается вовлечь детей
- AAlexandru20 июля 2023Замечательный гид и замечательная подача материала. Нам очень понравилось. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Эдинбургу в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Эдинбургу в августе 2024
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