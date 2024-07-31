Все – экскурсии в Эдинбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Эдинбурге на русском языке, цены от £116. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мистический Эдинбург
Пешая
35 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мистический Эдинбург
Вечерняя прогулка по самым таинственным местам города и знакомство с древними шотландскими легендами
8 авг в 19:00
27 авг в 19:00
£116 за всё до 5 чел.
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Пешая
65 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу - и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
Начало: Princes Street
10 авг в 09:00
11 авг в 08:00
£225 за всё до 6 чел.
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Пешая
19 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Побывать в ключевых местах города, с головой погрузиться в его атмосферу и мир средневековых легенд
10 авг в 10:00
31 авг в 10:00
£219 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    31 июля 2024
    Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
    Отличная экскурсия по Эдинбургу проведенная Ириной! Ирина познакомила нас с городом в первый день приезда, так что мы потом гуляя
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    в последующие дни опирались на полученные знания плана города, историю, и пользовались подсказками посещения мест. Ирина замечательно подает информацию в четкой и структурированной форме. Она создала удачный маршрут и «нанизала» нам как на ниточку даты, имена и истории города. Отдельное спасибо Ирине за веселые вставки о Гарри Потере, которые помогли нашим юным путешественникам выдержать 4 часа похода! С удовольствием будем рекомендовать эту экскурсию нашим друзьям.

  • Л
    Лариса
    29 июля 2024
    Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
    Ирина провела с нами очень интересную экскурсию, т. ч. даже ребенку 11 лет не было скучно, буквально влюбила нас в город! Она очень милый человек и профессиональный гид. С удовольствием встретимся с ней в следующий раз!
  • А
    Анна
    16 июля 2024
    Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
    Ирина провела нам потрясающую, очень интересную и познавательную экскурсию по Эдинбургу. Несмотря на то, что экскурсия длилась четыре часа, все
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    прошло легко и увлекательно. Рассказы о городе и его обитателях сопровождались захватывающими и, порой, смешными историями. Кроме того, Ирина нам оставила подробнейший список рекомендаций с комментариями для самостоятельного посещения в последующие дни. Всем рекомендую этого чудесного и приятного гида!!

  • L
    Lea
    15 июля 2024
    Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
    Очень приятный гид и очень советуем
    Очень приятный гид и очень советуем
  • S
    Siarhei
    1 июля 2024
    Мистический Эдинбург
    Отлично, погуляли. Узнали много нового. Отдельное спасибо за рекомендованные рестораны.
  • Л
    ЛАСОВА
    19 июня 2024
    Мистический Эдинбург
    Непродолжительная по времени, но очень познавательная экскурсия. Евгения познакомила нас с фактами об Эдинбурге, которых нет в путеводителях. Нашей семье все очень понравилось.
  • H
    Hovhannes
    16 июня 2024
    Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
    We like the guided tour very much. Nice representation and very knowledgeable guidance by Yevgenia. Would highly recommend this tour to friends. Thank you. Нам очень понравилась экскурсия. Хорошее представление и очень компетентное руководство Евгении. Очень рекомендую этот тур друзьям. Спасибо.
  • Н
    Наталья
    6 мая 2024
    Мистический Эдинбург
    Экскурсия понравилась. Я всегда предупреждаю гидов, что у нас 3 детей, которые любят узнавать новое, обычно гид старается вовлечь детей
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    в беседу, как-то взаимодействовать. Здесь же этого не было. Рассказ был безусловно интересный, но от индивидуальной экскурсии ждешь чего-то большего, чем монолог. Еще один нюанс, гид не смогла принять оплату, настояла на кэше. С учетом того, что местная валюта за территорией Великобритании не сильно используется, мы туристы и на дворе 21 век, было дискомфортно отправлять супруга после 42-км марафона искать банкомат, а в центре их нет.

  • A
    Alexandru
    20 июля 2023
    Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
    Замечательный гид и замечательная подача материала. Нам очень понравилось. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Эдинбургу в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Эдинбургу в августе 2024
Сейчас в Эдинбурге в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 116 до 225. Туристы уже оставили гидам 119 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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