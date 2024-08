H Hovhannes

We like the guided tour very much. Nice representation and very knowledgeable guidance by Yevgenia. Would highly recommend this tour to friends. Thank you. Нам очень понравилась экскурсия. Хорошее представление и очень компетентное руководство Евгении. Очень рекомендую этот тур друзьям. Спасибо.