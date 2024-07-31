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в беседу, как-то взаимодействовать. Здесь же этого не было. Рассказ был безусловно интересный, но от индивидуальной экскурсии ждешь чего-то большего, чем монолог. Еще один нюанс, гид не смогла принять оплату, настояла на кэше. С учетом того, что местная валюта за территорией Великобритании не сильно используется, мы туристы и на дворе 21 век, было дискомфортно отправлять супруга после 42-км марафона искать банкомат, а в центре их нет.