Дворец Холируд-Хаус

Посетите официальную резиденцию королевы в Шотландии

4.7
148 отзывов
В группе
Дворец Холируд-Хаус
Дворец Холируд-Хаус
Дворец Холируд-Хаус
Дворец Холируд-Хаус
Дворец Холируд-Хаус
Дворец Холируд-Хаус
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Дворец Холирудхаус берет свое начало еще в 1128 году, когда это было августинское аббатство. В эти дни здесь проживает Ее Величество Королева, которая встречает около 8000 специально приглашенных гостей с конца июня до начала июля во время «Королевской недели».
У вас нет королевского приглашения? Эти билеты во Дворец Холирудхауса сделают свое дело!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение дворца, государственных апартаментов и исторических палат Марии, королевы шотландцев
  • Вход в руины аббатства Холируд
  • Бесплатный мультимедийный справочник на нескольких языках
  • Вход в общественный сад дворца
Что не входит
  • Вход в Королевскую галерею
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Выберите дату при бронировании

Еще несколько похожих предложений в Эдинбурге

Эдинбург глазами Королевы
Индивидуально
для 5 чел.
1ч 30м
£85
за 1-5 чел.
Эдинбург глазами Королевы
👣 Пешеходные
Пройти следами легендарной Марии Стюарт в Эдинбургском замке и других знаковых местах города
27 янв
28 янв
29 янв
ещё...
Автобусная экскурсия в замок Стирлинг (Stirling Castle)
В группе
до 10 чел.
50
за 1 чел.
Автобусная экскурсия в замок Стирлинг (Stirling Castle)
🚌 На автобусе
Замок Стерлинг (Stirling Castle) - знаменитый замок, сыгравший важную роль в историческом прошлом Шотландии
в 14:00 в разные дни
Королевский Эдинбург
Входной билет
4.8
80
70.68
за 1 чел.
Королевский Эдинбург
👣 Пешеходные
Посмотрите Эдинбургский замок, Королевскую Британию и Дворец Холируд с одним билетом
Эдинбург. Путешествие сквозь века
Индивидуально
для 5 чел.
5
48
£137
за 1-5 чел.
Эдинбург. Путешествие сквозь века
👣 Пешеходные
Знакомство с архитектурой, историей и легендами средневековой столицы Шотландии
Hhost & Haunted Ghost Tour
В группе
4.9
8
23.96
за 1 чел.
Hhost & Haunted Ghost Tour
👣 Пешеходные
Пытки, измена, убийства и многое другое в самой страшной пешеходной экскурсии в Шотландии
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Индивидуально
для 5 чел.
4.9
10
£160
за 1-5 чел.
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
👣 Пешеходные
Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу — и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
27 янв
28 янв
29 янв
ещё...
Мистический Эдинбург
Индивидуально
для 5 чел.
5
22
1ч 30м
£111
за 1-5 чел.
Мистический Эдинбург
👣 Пешеходные
Вечерняя прогулка по самым таинственным местам города и знакомство с древними шотландскими легендами
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Индивидуально
для 6 чел.
5
9
3ч 30м
£202
за 1-6 чел.
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
👣 Пешеходные
Побывать в ключевых местах города, с головой погрузиться в его атмосферу и мир средневековых легенд
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Эдинбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Эдинбурге
ХОРОШО
🇬🇧
ТАМ