Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Дворец Холирудхаус берет свое начало еще в 1128 году, когда это было августинское аббатство. В эти дни здесь проживает Ее Величество Королева, которая встречает около 8000 специально приглашенных гостей с конца июня до начала июля во время «Королевской недели».
У вас нет королевского приглашения? Эти билеты во Дворец Холирудхауса сделают свое дело!
Ответы на вопросы
Что входит
Посещение дворца, государственных апартаментов и исторических палат Марии, королевы шотландцев
Вход в руины аббатства Холируд
Бесплатный мультимедийный справочник на нескольких языках
Вход в общественный сад дворца
Что не входит
Вход в Королевскую галерею
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.