Дворец Холирудхаус берет свое начало еще в 1128 году, когда это было августинское аббатство. В эти дни здесь проживает Ее Величество Королева, которая встречает около 8000 специально приглашенных гостей с конца июня до начала июля во время «Королевской недели».

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