Эдинбург: 24-часовая экскурсия на автобусе hop-on-hop-off

Прокатитесь на экскурсионном автобусе в Эдинбурге

4.6
1794 отзыва
Билет на автобус
Прокатитесь на экскурсионном автобусе в Эдинбурге.

Садиться и выходить на остановке можно неограниченное число раз в течение 24 часов.

Оцените Эдинбургский замок и Грассмаркет с борта 2-этажного автобуса с открытым верхом с панорамным видом на город.
Эдинбург: 24-часовая экскурсия на автобусе hop-on-hop-off
Эдинбург: 24-часовая экскурсия на автобусе hop-on-hop-off
Эдинбург: 24-часовая экскурсия на автобусе hop-on-hop-off
Эдинбург: 24-часовая экскурсия на автобусе hop-on-hop-off
Эдинбург: 24-часовая экскурсия на автобусе hop-on-hop-off
Эдинбург: 24-часовая экскурсия на автобусе hop-on-hop-off
Эдинбург: 24-часовая экскурсия на автобусе hop-on-hop-off
Эдинбург: 24-часовая экскурсия на автобусе hop-on-hop-off
Эдинбург: 24-часовая экскурсия на автобусе hop-on-hop-off
Эдинбург: 24-часовая экскурсия на автобусе hop-on-hop-off

Что вы увидите 🤩

  • Холирудский дворец
  • Королевская Миля
  • Монумент Скотта
  • Район Новый город
  • Музей «Наша динамичная Земля»
  • Музей детства, Эдинбург
  • Национальная галерея Шотландии
  • Национальный музей Шотландии
  • Принсес-стрит, Эдинбург
  • Музей Эдинбурга
  • Калтон-Хилл
  • Старый город, Эдинбург
  • Район Кэнонгейт
  • Дом-музей Джона Нокса
  • Грассмаркет
  • Холируд-Парк
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Исследуйте Эдинбург в удобном для вас темпе с 24-часовым билетом на автобус hop-on hop-off
  2. Полюбуйтесь панорамным видом с верхнего этажа автобуса
  3. Сойдите у Эдинбургского замка и насладитесь великолепным видом на город
  4. Прогуляйтесь по исторической площади Грассмаркет
  5. Послушайте интересные комментарии аудиогида на борту
  6. Посетите Замковую скалу
  7. Сделайте остановку у Холирудского дворца
  8. Получите бесконечное удовольствие в аттракционе Our Dynamic Earth
  9. Осмотрите памятник Нельсону и Старую обсерваторию
  10. Посетите Национальный музей Шотландии и Национальную галерею
Совершите поездку по Эдинбургу в соответствии с вашим расписанием на экскурсионном автобусе с открытым верхом и насладитесь комментариями на борту, которые описывают историю этого оживленного города. Сравните Старый город Эдинбурга, где семьи жили в стесненных условиях, а мусор выбрасывали из окон, с элегантным Новым городом в георгианском стиле с его тремя главными улицами и площадями на обоих концах.
Услышьте о повешениях, которые произошли в Грассмаркете, когда вы восхищаетесь неприступной Замковой скалой над вами, и услышите об исторических попытках захватить Эдинбургский замок. Проезжайте по Королевской миле, которая соединяет Эдинбургский замок с Холирудским дворцом.

Используйте 24-часовой билет, чтобы садиться и выходить в любое удобное для вас время. В Эдинбурге есть все, что вам нужно: достопримечательности, музеи, галереи и рестораны на любой вкус и кошелек! Автобусы ходят каждые 30 минут, образуя следующий цикл:

    Остановки тура:

      1. Площадь Святого Андрея - Нортсайд
      2. Лотиан-роуд - Уолдорф-Астория
      3. Грассмаркет
      4. Лористон-плейс
      5. Johnstone Terrace - Эдинбургский замок, шотландский виски.
      6. Лонмаркет - Гладстон-Энд, Конец настоящей Мэри Кинг.
      7. Чемберс-стрит - Национальный музей Шотландии.
      8. Сент-Мэри-стрит-Уэст
      9. Canongate - Дом Джона Нокса
      10. Королевская миля - шотландский парламент, дворец Холируд-Хаус.
      11. Динамическая Земля
      12. Риджент-роуд - памятник Бернсу.

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Билет на автобус hop-on-hop-off на 24 часа
      • Аудиогид на нескольких языках
      • Наушники
      Что не входит
      • Билеты для посещения достопримечательностей
      Когда и сколько длится
      Когда: По выбранному вами времени
      Экскурсия длится около 1 дня
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
      Важная информация
      • Начальная точка: площадь Святого Андрея - Нортсайд
      • Сезон работы: круглый год. Время работы может меняться в период Рождества
      • Первое отправление: 9:00. Последний тур отправления варьируется в зависимости от времени года. Уточняйте расписание на месте
      • Периодичность - каждые 30 минут. Пожалуйста, уточняйте расписание на месте
      • Продолжительность: 60 минут
      • 16:00 (ноябрь-март)
      • Продолжительность билета: 24 часа
      • Удобства для передвижения на всех туристических автобусах и экран с субтитрами внизу для слабослышащих
      • Ваучер предоставляет гибкий доступ на срок до 12 месяцев с даты поездки, выбранной при выезде
      • До 3 детей бесплатно на взрослый билет для тех, кто бронирует и путешествует до 2 апреля 2022 года
      Ограничения по возрасту
      • Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
      Требования к участникам
      • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
      Нужно оплачивать всё сразу?
      В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

      Вы сами выбираете дату и время

      J
      9 дек 2019
      Всякий раз, когда я приезжаю в место, где я раньше не был, и я знаю, что там есть на что посмотреть и чем заняться, я всегда сижу на экскурсионном автобусе, вы можете увидеть гораздо больше и быстро передвигаться, и так намного дешевле. Эдинбург не разочаровал, мы увидели весь город и получили интересные факты через бортовой комментарий через бесплатные наушники. Было очень холодно, но мы были хорошо завернуты, так как было очень холодно, и мы сидели на верхней палубе, так как в передней половине верхнего этажа была крыша с навесом, которая обеспечивала укрытие от ветра / дождя. С этой точки зрения вы могли ясно видеть все достопримечательности.
      J
      23 авг 2019
      Мы включили онлайн в тот же день и обнаружили, что остановка была в минуте от того места, где мы остановились. Воспользовался сервисом для полного тура с бесплатными наушниками, которые было очень удобно носить. Затем воспользовался сервисом, чтобы запрыгнуть и спрыгнуть. Мы даже использовали его позже, чтобы подняться в замок на ужин и татуировку. Увидел большинство достопримечательностей и в следующем году совершу другой тур.
      R
      14 июня 2019
      Единственная проблема заключалась в том, что, несмотря на запись о том, что мы можем идти на остановках, пока мы махаем водителю, показывая, что хотим сесть, водитель проезжал мимо нашей остановки, даже не глядя. Также заметил, как только мы были в автобусе, наш водитель сделал то же самое с другими людьми, пытаясь отмахнуться от автобусных остановок
      Ещё 1791 отзыв

      Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Эдинбурга

      👥Групповые🎧АудиогидыКультура и историяИстория и наследиеМероприятияСемейные мероприятияReseller exclusionsMedium-risk activitiesАвтобусы и минивэныПрирода и приключенияПрирода и пейзажиСмотровые площадкиThings to do for adultsHop-on hop-offТуры Hop-on Hop-offДля посетителей на инвалидном креслеАкции и скидкиХолирудский дворец🗽ДостопримечательностиКоролевская МиляМонумент СкоттаРайон Новый городМузей «Наша динамичная Земля»Музей детства, ЭдинбургНациональная галерея ШотландииНациональный музей ШотландииПринсес-стрит, ЭдинбургМузей ЭдинбургаКалтон-ХиллСтарый город, ЭдинбургРайон КэнонгейтДом-музей Джона НоксаГрассмаркетХолируд-Парк🚌На автобусе

      Еще несколько похожих предложений в Эдинбурге

      Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Эдинбурга
      В группе
      до 10 чел.
      60
      за 1 чел.
      Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Эдинбурга
      Во время пешеходной экскурсии вы увидите сказочные пейзажи города Эдинбург, прогуляетесь по одной из самых красивых улиц
      08:30 разные дни
      Объединенная экскурсия в Rosslyn, Abbotsford и Glenkinchie
      В группе
      до 10 чел.
      110
      за 1 чел.
      Объединенная экскурсия в Rosslyn, Abbotsford и Glenkinchie
      🚌 На автобусе
      Автобусная объединенная экскурсия в Часовню Рослин (Rosslyn Chapel) , усадьбу Вальтера Скотта Абботсфорд (Abbotsford
      в 08:30 в разные дни
      Мистический Эдинбург
      Индивидуально
      для 5 чел.
      5
      22
      1ч 30м
      £111
      за 1-5 чел.
      Мистический Эдинбург
      👣 Пешеходная
      Вечерняя прогулка по самым таинственным местам города и знакомство с древними шотландскими легендами
      1 дек
      2 дек
      3 дек
      ещё...
      Эдинбург. Путешествие сквозь века
      Индивидуально
      для 5 чел.
      5
      47
      £137
      за 1-5 чел.
      Эдинбург. Путешествие сквозь века
      👣 Пешеходная
      Знакомство с архитектурой, историей и легендами средневековой столицы Шотландии
      1 дек
      2 дек
      3 дек
      ещё...
      Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
      Индивидуально
      для 6 чел.
      5
      9
      3ч 30м
      £202
      за 1-6 чел.
      Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
      👣 Пешеходная
      Побывать в ключевых местах города, с головой погрузиться в его атмосферу и мир средневековых легенд
      1 дек
      2 дек
      3 дек
      ещё...
      Эдинбург глазами Королевы
      Индивидуально
      для 5 чел.
      1ч 30м
      £85
      за 1-5 чел.
      Эдинбург глазами Королевы
      👣 Пешеходная
      Пройти следами легендарной Марии Стюарт в Эдинбургском замке и других знаковых местах города
      2 дек
      3 дек
      4 дек
      ещё...
      Hard Rock Cafe Эдинбург
      Входной билет
      4.3
      115
      1ч 15м
      1 935
      за 1 чел.
      Hard Rock Cafe Эдинбург
      После того, как вы полюбились на всю нашу невероятную коллекцию памятных вещей, обязательно порадуйтесь нашим
      Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
      Индивидуально
      для 5 чел.
      4.9
      9
      £160
      за 1-5 чел.
      Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
      👣 Пешеходная
      Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу — и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
      2 дек
      3 дек
      4 дек
      ещё...
      Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
      Индивидуально
      для 5 чел.
      5
      24
      £150
      за 1-5 чел.
      Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
      👣 Пешеходная
      Познакомиться с Эдинбургом, сошедшим со страниц произведений шотландского писателя
      30 ноя
      1 дек
      2 дек
      ещё...
      Автобусная экскурсия в замок Стирлинг (Stirling Castle)
      В группе
      до 10 чел.
      50
      за 1 чел.
      Автобусная экскурсия в замок Стирлинг (Stirling Castle)
      🚌 На автобусе
      Замок Стерлинг (Stirling Castle) - знаменитый замок, сыгравший важную роль в историческом прошлом Шотландии
      в 14:00 в разные дни
      У нас ещё много экскурсий 😎 в Эдинбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
      🧐 Все экскурсии в Эдинбурге
      🇬🇧