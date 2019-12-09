Совершите поездку по Эдинбургу в соответствии с вашим расписанием на экскурсионном автобусе с открытым верхом и насладитесь комментариями на борту, которые описывают историю этого оживленного города. Сравните Старый город Эдинбурга, где семьи жили в стесненных условиях, а мусор выбрасывали из окон, с элегантным Новым городом в георгианском стиле с его тремя главными улицами и площадями на обоих концах.
Услышьте о повешениях, которые произошли в Грассмаркете, когда вы восхищаетесь неприступной Замковой скалой над вами, и услышите об исторических попытках захватить Эдинбургский замок. Проезжайте по Королевской миле, которая соединяет Эдинбургский замок с Холирудским дворцом.
Используйте 24-часовой билет, чтобы садиться и выходить в любое удобное для вас время. В Эдинбурге есть все, что вам нужно: достопримечательности, музеи, галереи и рестораны на любой вкус и кошелек! Автобусы ходят каждые 30 минут, образуя следующий цикл:
Остановки тура:
1. Площадь Святого Андрея - Нортсайд
2. Лотиан-роуд - Уолдорф-Астория
3. Грассмаркет
4. Лористон-плейс
5. Johnstone Terrace - Эдинбургский замок, шотландский виски.
6. Лонмаркет - Гладстон-Энд, Конец настоящей Мэри Кинг.
7. Чемберс-стрит - Национальный музей Шотландии.
8. Сент-Мэри-стрит-Уэст
9. Canongate - Дом Джона Нокса
10. Королевская миля - шотландский парламент, дворец Холируд-Хаус.
11. Динамическая Земля
12. Риджент-роуд - памятник Бернсу.