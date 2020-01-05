Полюбуйтесь потрясающими видами города и окрестностей благодаря билету «Королевский Эдинбург» на 48 часов. Вы узнаете больше об истории и культуре Эдинбурга на маршрутах тура.

Билет по системе «все включено» прост в использовании и незаменим, если вы хотите посетить Эдинбургский замок, Холирудский дворец и королевскую яхту Britannia.

С этим билетом вы также можете в течение 48 часов исследовать Эдинбург на трех автобусных hop-on-hop-off маршрутах: EdinburghCity Sightseeing, Edinburgh Tour и Majestic Tour.

Автобус повезет вас прямиком до главных достопримечательностей, выехав за пределы города в сторону побережья в Ньюхейвене через Новый город Эдинбурга. С остановками у Королевского ботанического сада и королевской яхты Britannia нет ничего проще. Когда автобус вернется в центр города, вы можете сойти на остановке у Холирудского дворца в районе Кэнонгейт на Королевской Миле и пешком дойти до Эдинбургского замка.

В автобусе предоставляются аудиокомментарии на английском, гэльском, французском, немецком, итальянском, испанском, португальском, японском, китайском и русском языках.