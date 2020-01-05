Эдинбург: автобусы hop-on hop-off и достопримечательности

Осмотрите все достопримечательности Эдинбурга на экскурсионном автобусе с билетом «Королевский Эдинбург» на 48 часов,

4.9
1551 отзыв
Билет на автобус
Осмотрите все достопримечательности Эдинбурга на экскурсионном автобусе с билетом «Королевский Эдинбург» на 48 часов, получив бесплатный вход в три достопримечательности.

Вы побываете в Эдинбургском замке, королевской яхте Britannia и Холирудском дворце.
Эдинбург: автобусы hop-on hop-off и достопримечательности
Эдинбург: автобусы hop-on hop-off и достопримечательности
Эдинбург: автобусы hop-on hop-off и достопримечательности
Эдинбург: автобусы hop-on hop-off и достопримечательности
Эдинбург: автобусы hop-on hop-off и достопримечательности
Эдинбург: автобусы hop-on hop-off и достопримечательности
Эдинбург: автобусы hop-on hop-off и достопримечательности
Эдинбург: автобусы hop-on hop-off и достопримечательности
Эдинбург: автобусы hop-on hop-off и достопримечательности
Эдинбург: автобусы hop-on hop-off и достопримечательности
Эдинбург: автобусы hop-on hop-off и достопримечательности
Эдинбург: автобусы hop-on hop-off и достопримечательности
Эдинбург: автобусы hop-on hop-off и достопримечательности
Эдинбург: автобусы hop-on hop-off и достопримечательности

Что вы увидите 🤩

  • Лит, Эдинбург
  • Королевская Миля
  • Холирудский дворец
  • Старый город, Эдинбург
  • Эдинбургский замок
  • Королевская яхта Britannia
  • Район Кэнонгейт
  • Район Новый город
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Получите 48-часовой доступ к туру по Эдинбургу на hop-on hop-off автобусе
  2. Посетите Эдинбургский замок, Холирудский дворец и королевскую яхту Britannia
  3. Погрузитесь в историю и легенды столицы Шотландии
  4. Сэкономьте время и деньги при помощи удобного абонемента с доступом в достопримечательности
  5. Узнайте, почему королевская яхта Britannia заняла особое место в сердце королевы Елизаветы II
  6. Послушайте историю Марии Стюарт — королевы Шотландии и самой известной обитательницы Холирудского дворца
Полюбуйтесь потрясающими видами города и окрестностей благодаря билету «Королевский Эдинбург» на 48 часов. Вы узнаете больше об истории и культуре Эдинбурга на маршрутах тура.
Билет по системе «все включено» прост в использовании и незаменим, если вы хотите посетить Эдинбургский замок, Холирудский дворец и королевскую яхту Britannia.
С этим билетом вы также можете в течение 48 часов исследовать Эдинбург на трех автобусных hop-on-hop-off маршрутах: EdinburghCity Sightseeing, Edinburgh Tour и Majestic Tour.
Автобус повезет вас прямиком до главных достопримечательностей, выехав за пределы города в сторону побережья в Ньюхейвене через Новый город Эдинбурга. С остановками у Королевского ботанического сада и королевской яхты Britannia нет ничего проще. Когда автобус вернется в центр города, вы можете сойти на остановке у Холирудского дворца в районе Кэнонгейт на Королевской Миле и пешком дойти до Эдинбургского замка.
В автобусе предоставляются аудиокомментарии на английском, гэльском, французском, немецком, итальянском, испанском, португальском, японском, китайском и русском языках.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ к трем королевским достопримечательностям: Эдинбургский замок, королевская яхта Britannia и Холирудский дворец
  • Бесплатный проезд в течение 48 часов на трех автобусных hop-on-hop-off маршрутах: EdinburghCity Sightseeing, Edinburgh Tour и Majestic Tour
  • Многоязычные аудиогиды с наушниками на яхте Britannia и в Холирудском дворце
Что не входит
  • Холирудский дворец закрыт по вторникам и средам, альтернативных вариантов нет
  • Языковой телефон в Эдинбургском замке (по желанию)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Наличные
Важная информация
  • Обратите внимание, что вход в галерею королевы во дворце Холируд не включен, если дворец не закрыт, и в этом случае вход в галерею предлагается в качестве замены
  • Холирудский дворец закрыт по вторникам и средам
  • Многоязычные туристические телефоны доступны в Британии и во дворце Холирудхаус и включены в стоимость билета
  • За дополнительную языковую трубку в Эдинбургском замке взимается дополнительная плата
  • Все автобусные туры начинаются с северной стороны площади Святого Андрея, в самом центре Эдинбурга
  • Вы можете присоединиться к туру на любой остановке, а также садиться и выходить на время действия вашего билета
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 1551 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1298
4
219
3
24
2
3
1
7
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
L
5 янв 2020
Действительно нужно два полных дня, чтобы насладиться этими 3 аттракционами и испытать полный прыжок. У меня был только 1 день, и в 3 часа дня была прогулка по Гарри Поттеру, поэтому наша семья поспешила через это. Было бы очень идеально для 2 дня, чтобы исследовать на досуге. Цена является хорошим соотношением цены и качества, если вы посетили три аттракциона и взяли их на себя и понизились в определенных аттракционах.
А
2 янв 2020
(Сингапур)
Время ожидания следующего автобуса займет некоторое время, минимум 20-30 минут. Не забудьте уделить больше времени ожидания, когда вы планируете свой следующий маршрут и время закрытия места аттракциона. Удобно прыгать и выключаться без необходимости доплачивать. Тем не менее, обратите внимание, что переход на посадку и выезд действителен только в течение 48 часов, поэтому лучше всего, если вы можете охватить 3 аттракциона в течение 48 часов или, по крайней мере, охватить другие достопримечательности, такие как королевская яхта Британии.
B
7 дек 2019
(Великобритания)
Это было великолепно, и достопримечательности стоили того, чтобы их увидеть. Уже имея билеты заранее, мы смогли ускориться, и система автобусов была очень простой. Единственное, что, когда мы добрались до Замка, у нас был надлежащий гид, но мы могли бы поработать с наушниками, а когда ушёл гид, нам пришлось просто осмотреться, и это не было включено.

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