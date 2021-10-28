Эдинбург: экскурсия и дегустация шотландского виски

Наслаждайтесь экскурсией и дегустацией шотландского виски в крупнейшей в мире коллекции шотландского виски

4.8
351 отзыв
В группе
до 100 чел.
Наслаждайтесь экскурсией и дегустацией шотландского виски в крупнейшей в мире коллекции шотландского виски.

Прокатитесь на машине по бочке с виски и узнайте историю шотландского виски.
Эдинбург: экскурсия и дегустация шотландского виски
Эдинбург: экскурсия и дегустация шотландского виски
Эдинбург: экскурсия и дегустация шотландского виски
Эдинбург: экскурсия и дегустация шотландского виски
Эдинбург: экскурсия и дегустация шотландского виски
Эдинбург: экскурсия и дегустация шотландского виски
Эдинбург: экскурсия и дегустация шотландского виски
Эдинбург: экскурсия и дегустация шотландского виски
Эдинбург: экскурсия и дегустация шотландского виски
Эдинбург: экскурсия и дегустация шотландского виски
Эдинбург: экскурсия и дегустация шотландского виски
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Прокатитесь на автомобиле в виде бочки и познакомьтесь с производством шотландского виски
  2. Откройте для себя ароматы шотландского виски
  3. Оцените обучающую дегустацию среди крупнейшей в мире коллекции шотладского виски
Совершите экскурсию по виски с гидом и узнайте историю самого известного продукта Шотландии. Посетите коллекцию шотландского виски Diageo Claive Vidiz, которая является крупнейшей в мире коллекцией шотландского виски, насчитывающей почти 3500 отдельных бутылок.
Начните тур с поездки на машине по бочке с виски, которая познакомит гостей с процессом производства и созревания шотландского виски. Затем насладитесь чувственным путешествием по Шотландии, включая знакомство с ароматами шотландского виски.
Затем попробуйте шотландский виски и посмотрите самую большую в мире коллекцию шотландского виски (гостям младше 18 лет будет предложен шотландский безалкогольный напиток Irn Bru). Возьмите домой свой хрустальный дегустационный бокал в качестве сувенира.
Если вы выберете эту опцию, после полной экскурсии вы сравните и сопоставите 4 региональных односолодовых виски, отдыхая в галерее Макинтайра. С помощью опытных гидов и с комментариями о дегустации вы сможете потягивать, как истинный ценитель.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полная экскурсия на английском языке с аудиогидами на 20 языках
  • 1 дегустация виски или вариант безалкогольного напитка
  • Подарок хрустального дегустационного бокала посетителям старше 18 лет
Что не входит
  • Дегустационный поднос из 4 сортов односолодового шотландского виски (если не выбран соответствующий вариант)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Курение
  • Видеозапись
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 5 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 351 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
291
4
49
3
10
2
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
28 окт 2021
(Великобритания)
Всё хорошо. Рекомендую всем!
S
27 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Это было действительно потрясающе, я много узнал о вискай. Сотрудники такие добрые. Спасибо из Франции! Сара
O
25 ноя 2021
(США)
Оригинал (en)
Я купил билет на тур по испанскому виски, но я не получил полный тур на испанском языке. Мы были группой примерно из 14 участников, и половина в туре была на английском языке. Я очень разочарован ☹️
A
20 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Отличный опыт! Хорошие гиды и история виски, а затем и виски - это чудесно!
S
19 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Совершенно замечательно, мы так много узнали о виски и различных регионах Шотландии. Очень информативно, и в конце я хороший дегустатор!
А
18 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Я не был уверен, чего ожидать на самом деле, но я нашел тур очень информативным, он понравился даже моему партнеру, а она даже не любит виски, ха-ха, но да, я рекомендую этот тур
L
4 ноя 2021
Оригинал (en)
Прекрасный быстрый тур, который очень информативен о пивоварении, дегустации и истории виски. Наш гид был добрым и терпеливым.
N
1 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Никогда особо не любил виски, но после этого тура я теперь это понимаю. Он сообщает вам, из какой области он сделан и какие ароматы приходят из разных мест.
C
28 окт 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Наш гид был очень информативен о виски из разных регионов.
E
24 окт 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Очень познавательная и интересная экскурсия и дегустация.
А
23 окт 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Действительно интересное, хорошо представленное путешествие по приготовлению виски
A
21 окт 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Крис был непревзойденным артистом и явно любил свою работу, и поэтому нам понравился весь этот опыт. Он помог нам в магазине и был восхитителен. Моя дочь впервые попробовала виски, и она знает, что ей нужно вернуться, чтобы попробовать другие варианты!
A
21 окт 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Такой увлекательный интерактивный опыт, сделанный хорошо. Наш гид Люси М. была дружелюбной, знающей и готова ответить на любые вопросы. Не могу больше порекомендовать этот опыт.
D
17 окт 2021
(Португалия)
Оригинал (pt)
Очень интересно, это вносит разнообразие в опыт знакомства с Эдинбургом!
Patrycja
12 окт 2021
(Германия)
Оригинал (pl)
Очень интересный опыт :) + Большой плюс за то, что дегустационные бокалы нам подарили :)
Ещё 336 отзывов

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