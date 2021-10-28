Совершите экскурсию по виски с гидом и узнайте историю самого известного продукта Шотландии. Посетите коллекцию шотландского виски Diageo Claive Vidiz, которая является крупнейшей в мире коллекцией шотландского виски, насчитывающей почти 3500 отдельных бутылок.

Начните тур с поездки на машине по бочке с виски, которая познакомит гостей с процессом производства и созревания шотландского виски. Затем насладитесь чувственным путешествием по Шотландии, включая знакомство с ароматами шотландского виски.

Затем попробуйте шотландский виски и посмотрите самую большую в мире коллекцию шотландского виски (гостям младше 18 лет будет предложен шотландский безалкогольный напиток Irn Bru). Возьмите домой свой хрустальный дегустационный бокал в качестве сувенира.

Если вы выберете эту опцию, после полной экскурсии вы сравните и сопоставите 4 региональных односолодовых виски, отдыхая в галерее Макинтайра. С помощью опытных гидов и с комментариями о дегустации вы сможете потягивать, как истинный ценитель.