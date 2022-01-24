Этот тур настолько жуткий, что предназначен только для взрослых! Узнайте о призраках и упырях Эдинбурга, захватывающих прошлое с этим подземным приключением. Ожидайте пытки, убийства, измену, преследования и многое другое в самой страшной пешеходной экскурсии в Шотландии!