Hhost & Haunted Ghost Tour

Пытки, измена, убийства и многое другое в самой страшной пешеходной экскурсии в Шотландии

4.9
8 отзывов
В группе
Hhost & Haunted Ghost Tour
Hhost & Haunted Ghost Tour
Hhost & Haunted Ghost Tour
Hhost & Haunted Ghost Tour
Hhost & Haunted Ghost Tour
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Этот тур настолько жуткий, что предназначен только для взрослых! Узнайте о призраках и упырях Эдинбурга, захватывающих прошлое с этим подземным приключением. Ожидайте пытки, убийства, измену, преследования и многое другое в самой страшной пешеходной экскурсии в Шотландии!

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

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