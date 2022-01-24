Шотландский виски: серебряные и золотые туры

Бочка шотландского веселья в мире виски

4.8
136 отзывов
В группе
Шотландский виски: серебряные и золотые туры
Шотландский виски: серебряные и золотые туры
Шотландский виски: серебряные и золотые туры
Шотландский виски: серебряные и золотые туры
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Поговорите о веселье! Отправляйтесь в виски в самом сердце Эдинбурга. Узнайте больше о производстве шотландского виски на бочковой машине, попробуйте драм, получите бокал со специально разработанным напитком и посетите крупнейшую в мире коллекцию шотландского виски!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аудиогид на 20 языках (серебряный и золотой)
  • Порция шотландского виски (Серебряный и Золотой)
  • Irn-Bru для детей до 18 лет (только Silver)
  • Сувенирный хрустальный бокал для дегустации (Silver и Gold)
  • Дегустационный поднос с 4 односолодовыми виски (только для золотых)
  • Годовое членство в Scotch Whisky Appreciation Society (только Gold)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 50 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

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