Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Поговорите о веселье! Отправляйтесь в виски в самом сердце Эдинбурга. Узнайте больше о производстве шотландского виски на бочковой машине, попробуйте драм, получите бокал со специально разработанным напитком и посетите крупнейшую в мире коллекцию шотландского виски!
Ответы на вопросы
Что входит
Аудиогид на 20 языках (серебряный и золотой)
Порция шотландского виски (Серебряный и Золотой)
Irn-Bru для детей до 18 лет (только Silver)
Сувенирный хрустальный бокал для дегустации (Silver и Gold)
Дегустационный поднос с 4 односолодовыми виски (только для золотых)
Годовое членство в Scotch Whisky Appreciation Society (только Gold)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 50 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
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