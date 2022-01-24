Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
В Эдинбурге много интересного, но на этот раз мы не говорим о шотландском виски. Полюбуйтесь другим, более эффектным видом, в этом вечернем туре. Откиньтесь на спинку кресла, пока ваш дирижер рассказывает вам о самых жестоких кусочках истории Эдинбурга на похоронном автобусе! Вы услышите об убийствах, охоте на ведьм, пытках и преследованиях. Приготовьтесь бояться!
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
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