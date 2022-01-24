В Эдинбурге много интересного, но на этот раз мы не говорим о шотландском виски. Полюбуйтесь другим, более эффектным видом, в этом вечернем туре. Откиньтесь на спинку кресла, пока ваш дирижер рассказывает вам о самых жестоких кусочках истории Эдинбурга на похоронном автобусе! Вы услышите об убийствах, охоте на ведьм, пытках и преследованиях. Приготовьтесь бояться!