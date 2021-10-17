Жанна, еще раз спасибо Вам за экскурсию! Все было настолько интересно, легко и позитивно! Успехов Вам. С уважением, Наталья и Сергей

Жанна, спасибо Вам огромное за проведенную экскурсию:) мы, действительно, открыли для себя Глазго, нам еще есть, что там посмотреть, при следующем посещении опять с удовольствием обратимся к вам:) Удачи вам и хороших экскурсантов!

Отзыв на: Знакомство с Глазго

М Маргарита 5

Жанна очень интересно рассказала об истории Глазго, его достопримечательностях и достижениях. Экскурсия была и увлекательный и познавательной, и рассказано с гордостью о своем городе. Жалею, что у меня был только один день в Глазго, но благодаря Жанне день прошел очень продуктивно. Кроме того Жанна готова помогать решать все вопросы, всегда на связи, очень приятный собеседник и даже подарила комплимент на последок. СПАСИБО!