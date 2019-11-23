Исследуйте один из самых ярких и захватывающих шотландских городов с билетом на 1-2 дня на экскурсионный автобус Глазго. Исследуйте прекрасные музеи, художественные галереи, красивые парки и здания, а также магазины, уступающие только Лондону.

Кроме того, городские пабы, кафе, бары и ночные клубы делают Глазго одним из новых предпочтительных направлений для коротких перерывов. Туристические достопримечательности и интересные места разбросаны по всему городу, и лучший способ посетить их и увидеть город - это сесть на один из туристических автобусов с открытым верхом, чтобы совершить экскурсию по всем основным достопримечательностям с гидом.

Сойдите на любой из 21 остановок, удобно расположенных рядом с Готическим собором, Риверсайд-музеем транспорта и путешествий, недавно отреставрированными художественными галереями Келвингроув, университетом Глазго, Глазго-Грин и ликеро-водочным заводом Клайдесайд, а также многими другими достопримечательностями.

Маршрут автобуса: