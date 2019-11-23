Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Выйти и посмотреть галерею современного искусства
См. Кафедральный собор в Глазго и Музей религиозной жизни и искусства Св. Мунго
Посетите бывший рынок фруктов в Глазго на Торговой площади
Магазин для сделок на рынке Барраса
Прогуляйтесь по дворцу людей и зимним садам
Наслаждайтесь послеобеденным чаем в Willow Tearooms
Пойдите в Научный центр Глазго и кинотеатр IMAX на Pacific Quay
См. Clyde Arc, также известный как Squinty Bridge
Исследуйте Высокий корабль на Пойнтской набережной
Откройте для себя классический дизайн мебели Charles Rennie Mackintosh в Mackintosh House, демонстрируя вновь собранные интерьеры из дома в Глазго
Исследуйте один из самых ярких и захватывающих шотландских городов с билетом на 1-2 дня на экскурсионный автобус Глазго. Исследуйте прекрасные музеи, художественные галереи, красивые парки и здания, а также магазины, уступающие только Лондону.
Кроме того, городские пабы, кафе, бары и ночные клубы делают Глазго одним из новых предпочтительных направлений для коротких перерывов. Туристические достопримечательности и интересные места разбросаны по всему городу, и лучший способ посетить их и увидеть город - это сесть на один из туристических автобусов с открытым верхом, чтобы совершить экскурсию по всем основным достопримечательностям с гидом.
Сойдите на любой из 21 остановок, удобно расположенных рядом с Готическим собором, Риверсайд-музеем транспорта и путешествий, недавно отреставрированными художественными галереями Келвингроув, университетом Глазго, Глазго-Грин и ликеро-водочным заводом Клайдесайд, а также многими другими достопримечательностями.
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Не допускаются
Домашние животные
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Полный цикл прыжков длится 80 минут
Билет действителен 1 день или 2 дня подряд
Ваучер предоставляет гибкий доступ на срок до 12 месяцев с даты поездки, выбранной при выезде
С 28 сентября по 15 ноября туры будут проходить каждые 30 минут с 09:30 до 16:30
С 24 октября по 15 ноября туры не будут проводиться
С 16 ноября по 5 февраля туры будут проводиться каждые 60 минут с 09:30 до 16:30
Тур будет закрыт с 24 по 27 декабря и с 31 декабря по 2 января 2022 года
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
L
Lynne
23 ноя 2019
Я купил билет легко онлайн и был очень доволен обслуживанием. Автобусные остановки были легко узнаваемы с расписанием на всех остановках. Автобусы были вовремя и оснащены наушниками, чтобы вы могли слушать отличное повествование. Жаль только, что маршрут не был двусторонним, так как мы не могли использовать некоторые биты Отсюда и 4 звезды.
А
Аноним
12 ноя 2019
Персонал был замечательным, особенно водитель автобуса. Я хотел бы спросить его имя, чтобы я мог похвалить его здесь. Он был дружелюбным, доступным и очень полезным. Мне понравились достопримечательности Глазго, и, в отличие от других автобусов, на которых я работал, аудиозапись совпала с вождением, поэтому я точно знал, на что смотрю. Хорошо организовано. Молодцы Глазго Хоп-он и Hop-Off Sight See Bus.
B
Barbara
22 авг 2021
Despite intermittent drizzle, we had an absolute ball travelling round the city on the open top bus, especially hopping on and off, and maybe visiting a couple of pubs along the way. We found the best experience was with the headphones rather than when the guide was talking using the microphone as we couldn't hear her at all. Highly recommended experience.