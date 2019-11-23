Городской обзор Глазго: автобусный тур Hop-On Hop-Off

Отправляйтесь в экскурсию по городу на экскурсию по городу Глазго

4.7
658 отзывов
В группе
до 50 чел.
Отправляйтесь в экскурсию по городу на экскурсию по городу Глазго и наслаждайтесь неограниченным ходом на ходу в течение 1 или 2 дней.

Откройте для себя такие достопримечательности, как Джордж-Сквер и собор в Глазго, когда вы путешествуете на двухэтажном автобусе с панорамным видом на город.
Городской обзор Глазго: автобусный тур Hop-On Hop-Off
Городской обзор Глазго: автобусный тур Hop-On Hop-Off
Городской обзор Глазго: автобусный тур Hop-On Hop-Off
Городской обзор Глазго: автобусный тур Hop-On Hop-Off
Городской обзор Глазго: автобусный тур Hop-On Hop-Off
Городской обзор Глазго: автобусный тур Hop-On Hop-Off
Городской обзор Глазго: автобусный тур Hop-On Hop-Off
Городской обзор Глазго: автобусный тур Hop-On Hop-Off

Что вы увидите 🤩

  • Музей Риверсайд
  • Галерея современного искусства в Глазго
  • Народный дворец
  • Художественная галерея и музей Келвингроув
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Выйти и посмотреть галерею современного искусства
  2. См. Кафедральный собор в Глазго и Музей религиозной жизни и искусства Св. Мунго
  3. Посетите бывший рынок фруктов в Глазго на Торговой площади
  4. Магазин для сделок на рынке Барраса
  5. Прогуляйтесь по дворцу людей и зимним садам
  6. Наслаждайтесь послеобеденным чаем в Willow Tearooms
  7. Пойдите в Научный центр Глазго и кинотеатр IMAX на Pacific Quay
  8. См. Clyde Arc, также известный как Squinty Bridge
  9. Исследуйте Высокий корабль на Пойнтской набережной
  10. Откройте для себя классический дизайн мебели Charles Rennie Mackintosh в Mackintosh House, демонстрируя вновь собранные интерьеры из дома в Глазго
Исследуйте один из самых ярких и захватывающих шотландских городов с билетом на 1-2 дня на экскурсионный автобус Глазго. Исследуйте прекрасные музеи, художественные галереи, красивые парки и здания, а также магазины, уступающие только Лондону.
Кроме того, городские пабы, кафе, бары и ночные клубы делают Глазго одним из новых предпочтительных направлений для коротких перерывов. Туристические достопримечательности и интересные места разбросаны по всему городу, и лучший способ посетить их и увидеть город - это сесть на один из туристических автобусов с открытым верхом, чтобы совершить экскурсию по всем основным достопримечательностям с гидом.
Сойдите на любой из 21 остановок, удобно расположенных рядом с Готическим собором, Риверсайд-музеем транспорта и путешествий, недавно отреставрированными художественными галереями Келвингроув, университетом Глазго, Глазго-Грин и ликеро-водочным заводом Клайдесайд, а также многими другими достопримечательностями.

Маршрут автобуса:

  • Остановка 1 - Георгиевская площадь.
  • Остановка 2 - собор Глазго.
  • Остановка 3 - Торговый город.
  • Остановка 4 - рынок Баррас.
  • Остановка 5 - Глазго-Грин.
  • Остановка 6 - Святой Енох.
  • Остановка 7 - Сент-Винсент-плейс.
  • Остановка 8 - Отель Рэдиссон.
  • Остановка 9 - улица Аргайл.
  • Остановка 10 - Hilton Garden Inn.
  • Остановка 11 - SECC.
  • Остановка 12 - ликеро-водочный завод Clydeside.
  • Остановка 13 - Риверсайд-музей.
  • Остановка 14 - Путь Кельвина.
  • Остановка 15 - Byres Road.
  • Остановка 16 - Художественная галерея Келвингроув.
  • Остановка 17 - Парк Кельвина.
  • Остановка 18 - Университет Глазго.
  • Остановка 19 - Чаринг-Кросс.
  • Остановка 20 - Sauchiehall St.
  • Остановка 21 - Королевский театр.
  • Остановка 22 - автовокзал Бьюкенена.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1 или 2-дневный проездной на автобусе
  • наушники
Что не входит
  • Билеты на аттракционы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Полный цикл прыжков длится 80 минут
  • Билет действителен 1 день или 2 дня подряд
  • Ваучер предоставляет гибкий доступ на срок до 12 месяцев с даты поездки, выбранной при выезде
  • С 28 сентября по 15 ноября туры будут проходить каждые 30 минут с 09:30 до 16:30
  • С 24 октября по 15 ноября туры не будут проводиться
  • С 16 ноября по 5 февраля туры будут проводиться каждые 60 минут с 09:30 до 16:30
  • Тур будет закрыт с 24 по 27 декабря и с 31 декабря по 2 января 2022 года
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

L
23 ноя 2019
Я купил билет легко онлайн и был очень доволен обслуживанием. Автобусные остановки были легко узнаваемы с расписанием на всех остановках. Автобусы были вовремя и оснащены наушниками, чтобы вы могли слушать отличное повествование. Жаль только, что маршрут не был двусторонним, так как мы не могли использовать некоторые биты Отсюда и 4 звезды.
А
12 ноя 2019
Персонал был замечательным, особенно водитель автобуса. Я хотел бы спросить его имя, чтобы я мог похвалить его здесь. Он был дружелюбным, доступным и очень полезным. Мне понравились достопримечательности Глазго, и, в отличие от других автобусов, на которых я работал, аудиозапись совпала с вождением, поэтому я точно знал, на что смотрю. Хорошо организовано. Молодцы Глазго Хоп-он и Hop-Off Sight See Bus.
B
22 авг 2021
Despite intermittent drizzle, we had an absolute ball travelling round the city on the open top bus, especially hopping on and off, and maybe visiting a couple of pubs along the way. We found the best experience was with the headphones rather than when the guide was talking using the microphone as we couldn't hear her at all. Highly recommended experience.
Ещё 655 отзывов

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