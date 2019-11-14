14 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Знакомство с Глазго

Обзорная прогулка по городу

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От £140 за экскурсию

У этой экскурсии14 отзывов
5
Zhanna
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
Zhanna – Гид в Глазго
Глазго – это крупнейший город 🏙️ Шотландии, который в 19 веке называли вторым городом Империи после Лондона.

Здесь переплелись торговля, инженерия, архитектура и искусство с вкраплением культур самых разных народов.

На экскурсии 🧭 вам откроется вся палитра красок, составляющих картину Глазго, вы увидите все основные достопримечательности 🏛️, а также узнаете, какими нитями этот город связан с Россией.
Знакомство с Глазго
Знакомство с Глазго

Что вас ожидает

Глазго и религия
Мы не будем углубляться в тонкости религиозной жизни города, но и обойти стороной ее не получится, ведь история самого Глазго началась в 6 веке с маленького христианского поселения, и с тех пор процессы распространения христианских течений влияли на развитие города, его облик и менталитет людей. На экскурсии мы зайдем в Кафедральный собор, расположенный в историческом центре. Поговорим об англиканстве, католицизме, протестантизме и том, как на протяжении многих веков разные течения соперничали друг с другом за право преобладания на британской земле. Также я расскажу вам легенды об основателе города – святом Мунго и объясню символику герба.

История торговли и индустрии
Глазго был одним из индустриальных центров всей Британии, с 18 века был крупным торговым партнером США. А торговое ядро Глазго берёт своё начало с 12 века. Вы пересечёте Меркат-Кросс и узнаете, что такое Тронгейт и чем он известен. Увидите бывшую фабрику Тэмплтона, фасад которой напоминает Московский Кремль. Пройдете по главной торговой улице города – Бьюкенен Стрит и узнаете, чем примечательно метро Глазго. Во время экскурсии мы обязательно сделаем остановку, чтобы выпить чашечку чая (или кофе) с булочкой так, как это делают британцы.

Архитектура и природа
Мы прогуляемся по современному центру города, Джордж сквер, где предприниматели Нового времени и властители города отстроили свои представительства. Пройдемся по Инграм-стрит – улице с яркой историей и изысканной архитектурой Викторианской эпохи. На одном из самых высоких холмов города вы увидите некрополь, в котором покоятся известные исторические личности. По тихим аллеям мы взберёмся на самую вершину Глазго, чтобы насладиться панорамными видами. Дойдем до парка Глазго Грин – старейшего парка Британии. Пройдем по набережной реки Клайд, на которой стоит город. По дороге я расскажу вам о личности Чарльза Ренни Макинтоша, который причастен ко многим архитектурным решениям в городе. В завершении прогулки вы увидите один из самых известных памятников Глазго – статую герцога Веллингтона. Узнаете, какое отношение он имеет к резиновым сапогам и какой предмет гардероба «подарили» местные жители.

Организационные детали

  • Я встречу вас на ресепшене в вашем отеле либо на вокзале, если вы приедете из другого города (вам надо будет указать время и станцию прибытия, т.к. в Глазго их две)
  • Во время экскурсии предполагается небольшой перерыв на перекус (чай/кофе и булочка)
  • Если вы прибываете на корабле в порт Гринок, я могу организовать для вас трансфер (стоимость: 1-4 человека — 75 фунтов; 5-6 человек — 95 фунтов; 7 и более человек — 150 фунтов). Водитель встретит вас на выходе из порта с табличкой с вашим именем и доставит в Глазго на Джордж сквер, где я буду вас ждать. По окончании экскурсии водитель отвезет вас обратно. Стоимость трансфера оплачивается ему наличными в день экскурсии.
Знакомство с Глазго
Знакомство с Глазго
Знакомство с Глазго
Знакомство с Глазго
Знакомство с Глазго
Знакомство с Глазго
Знакомство с Глазго
Знакомство с Глазго
Знакомство с Глазго
Знакомство с Глазго
Знакомство с Глазго
Знакомство с Глазго
Знакомство с Глазго

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Zhanna
Zhanna
Мне 30 лет. В Москве, откуда я родом, я два года проработала гидом для иностранных гостей. Люблю историю, искусство и архитектуру. Живя в Глазго, стала изучать его историю, ходить в его музеи, парки, рестораны и влюбилась в город. Считаю, что Глазго незаслуженно менее посещаем туристами, в сравнении с Эдинбургом. Это чем-то похоже на соперничество двух больших городов, как Москва и Петербург, например. Только Глазго столицей никогда не был. На экскурсии мы будто садимся в машину времени и путешествуем сквозь века из глубин Тёмных веков до наших дней. Сверхзадача или просто цель - это показать красоту и величие города, хорошо провести время и вдохновить окружающих на новые открытия.
Напишите мне

14 отзывов оставили туристы

14 ноября 2019
Жанна, спасибо Вам огромное за проведенную экскурсию:) мы, действительно, открыли для себя Глазго, нам еще есть, что там посмотреть, при следующем посещении опять с удовольствием обратимся к вам:) Удачи вам и хороших экскурсантов!!!
5 ноября 2019
Жанна очень интересно рассказала об истории Глазго, его достопримечательностях и достижениях. Экскурсия была и увлекательный и познавательной, и рассказано с гордостью о своем городе. Жалею, что у меня был только один день в Глазго, но благодаря Жанне день прошел очень продуктивно. Кроме того Жанна готова помогать решать все вопросы, всегда на связи, очень приятный собеседник и даже подарила комплимент на последок. СПАСИБО!
Татьяна
10 марта 2019
Спасибо Жанне за прекрасную, познавательную и позитивную прогулку по чудесному городу! Если окажетесь в Глазго - обязательно сходите на экскурсию Жанны! Узнаете много интересного в непринужденной атмосфере, всемя пролетит незаметно, а позитивных воспоминаний останется масса!
30 октября 2018
Спасибо Жанне за прекрасную экскурсию: интересно, информативно, весело :) Отдельная благодарность за готовность провести экскурсию для семьи с маленьким ребёнком, Жанне удалось построить маршрут таким образом, что мы везде легко проехали с коляской. И большое спасибо за рекомендованный ресторан!
23 сентября 2018
Мы провели просто чудесный день в Глазго, все было организовано со знанием дела: Жанна нас встретила на вокзале, что уже приятно в незнакомом городе, мы услышали много интересного и это был живой рассказ в доступной форме, нам не помешал ни дождь ни ветер, нам очень и очень все понравилось, и даже в конце экскурсии мы получили небольшой презент. Спасибо Жанна
8 августа 2018
Отличная экскурсия, хороший рассказ! Все было интересно, информативно, легко, доступно и хорошо организовано.
Дмитрий
7 июля 2018
Жанна отлично провела экскурсию, показала основные достопримечательности, рассказала об истории города, страны. Маршрут составлен удачно. В середине экскурсии была остановка в кафе на кофе. В самом городе меня особенно впечатлили граффити, понравилось использование части церквей для театров, офисов и т. п.
14 мая 2018
Большое спасибо Жанне за прекрасно проведенную экскурсию по Глазго! Жанна замечательно знает и излагает историю города и его настоящее. Хорошо спланирован маршрут, продумано время для отдыха. Еще раз большое спасибо Жанне от группы дам из Санкт-Петербурга.
13 мая 2018
Жанна подарила нам открытку собственной работы и замечательные пожелания. А так же интересную экскурсию, с элементами личного фотографа с хорошими видами на город. Мы прекрасно провели время. Спасибо!
11 мая 2018
Спасибо Жанне за прекрасную экскурсию по Глазго. История города, главные достопримечательности, прекрасно запланированный маршрут, дали возможность получить массу информации и положительных эмоций. Спасибо.
Ещё 4 отзыва

Выбирайте и другие экскурсии в Глазго

ОбзорныеИндивидуальныеВсеПешком
От£140 за экскурсию
Заказать экскурсию