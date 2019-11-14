14 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Глазго и религия

Мы не будем углубляться в тонкости религиозной жизни города, но и обойти стороной ее не получится, ведь история самого Глазго началась в 6 веке с маленького христианского поселения, и с тех пор процессы распространения христианских течений влияли на развитие города, его облик и менталитет людей. На экскурсии мы зайдем в Кафедральный собор, расположенный в историческом центре. Поговорим об англиканстве, католицизме, протестантизме и том, как на протяжении многих веков разные течения соперничали друг с другом за право преобладания на британской земле. Также я расскажу вам легенды об основателе города – святом Мунго и объясню символику герба.

История торговли и индустрии

Глазго был одним из индустриальных центров всей Британии, с 18 века был крупным торговым партнером США. А торговое ядро Глазго берёт своё начало с 12 века. Вы пересечёте Меркат-Кросс и узнаете, что такое Тронгейт и чем он известен. Увидите бывшую фабрику Тэмплтона, фасад которой напоминает Московский Кремль. Пройдете по главной торговой улице города – Бьюкенен Стрит и узнаете, чем примечательно метро Глазго. Во время экскурсии мы обязательно сделаем остановку, чтобы выпить чашечку чая (или кофе) с булочкой так, как это делают британцы.

Архитектура и природа

Мы прогуляемся по современному центру города, Джордж сквер, где предприниматели Нового времени и властители города отстроили свои представительства. Пройдемся по Инграм-стрит – улице с яркой историей и изысканной архитектурой Викторианской эпохи. На одном из самых высоких холмов города вы увидите некрополь, в котором покоятся известные исторические личности. По тихим аллеям мы взберёмся на самую вершину Глазго, чтобы насладиться панорамными видами. Дойдем до парка Глазго Грин – старейшего парка Британии. Пройдем по набережной реки Клайд, на которой стоит город. По дороге я расскажу вам о личности Чарльза Ренни Макинтоша, который причастен ко многим архитектурным решениям в городе. В завершении прогулки вы увидите один из самых известных памятников Глазго – статую герцога Веллингтона. Узнаете, какое отношение он имеет к резиновым сапогам и какой предмет гардероба «подарили» местные жители.