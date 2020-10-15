Как добраться до Кардиффа на самолёте
В Кардиффе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cardiff Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кардиффа
- Кардифф CWLCardiff Airport
Самые дешёвые билеты в Кардифф из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|15.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 665
|24ч 50м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|8 308
|41ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇬🇧Белфаста
|9 400
|47ч 50м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇴Тимишоары
|9 749
|31ч 20м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇬🇧Глазго
|11 320
|19ч 50м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|12 848
|13ч 10м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|13 045
|47ч (⇵2)
|16.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|13 128
|15ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|19 248
|46ч 35м (⇵2)
|08.01.2021
|из 🇷🇺Краснодара
|24 119
|19ч 20м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|35 181
|39ч 55м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇧🇬Бургаса
|37 100
|45ч 25м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|40 595
|22ч 25м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇺🇸Оклахома-Сити
|45 828
|28ч 35м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|61 613
|52ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|62 739
|47ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кардиффа
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кардиффа, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Малага, Амстердам, Берлин, Стамбул и Манила
- 19.10.202026.10.2020
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