Летим в Кардифф

Как добраться до Кардиффа на самолёте

В Кардиффе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cardiff Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кардиффа

  1. Кардифф CWL
    Cardiff Airport

Самые дешёвые билеты в Кардифф из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
15.10.2020из 🇬🇧Лондона1 66524ч 50м (⇵1)
15.10.2020из 🇹🇷Антальи8 30841ч 15м (⇵2)
20.10.2020из 🇬🇧Белфаста9 40047ч 50м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇴Тимишоары9 74931ч 20м (⇵2)
28.10.2020из 🇬🇧Глазго11 32019ч 50м (⇵2)
28.11.2020из 🇱🇻Риги12 84813ч 10м (⇵2)
27.10.2020из 🇧🇬Софии13 04547ч (⇵2)
16.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга13 12815ч 55м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Москвы19 24846ч 35м (⇵2)
08.01.2021из 🇷🇺Краснодара24 11919ч 20м (⇵2)
01.11.2020из 🇰🇬Бишкека35 18139ч 55м (⇵2)
19.10.2020из 🇧🇬Бургаса37 10045ч 25м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Волгограда40 59522ч 25м (⇵2)
16.12.2020из 🇺🇸Оклахома-Сити45 82828ч 35м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Минеральных Вод61 61352ч 30м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону62 73947ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кардиффа, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Малага, Амстердам, Берлин, Стамбул и Манила

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Кардиффа